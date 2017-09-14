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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9071907290739074>
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 08:38

  Ukrainian написав:
  vitaliiangel написав:

Не там вони протести влаштовують

Зображення

Причем тут вообще ДТЭК, он же ОСР, он же облэнерго по старому? Команду дает НЭК УКРЭНЕРГО, облэнерго просто исполнитель.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 08:40

  ЛАД написав:
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зняв народну депутатку Мар'яну Безуглу з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

https://tsn.ua/politika/bezuglu-pozbavili-posadi-v-radi-yaka-prichina-2621466.html
Там дальше её комментарии, цитировать не буду, желающие посмотрят.
Прямая ссылка на её Facebook - https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid03Q64qjPvrAmB6BwVqvFEnD6jFz91rTQXrAVusAihx88pKkmkpZr86MCGhiCwe6cEl

хейтери Мар"яни можуть возрадуваться, це перемога
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 08:47

  flyman написав:
  ЛАД написав:
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зняв народну депутатку Мар'яну Безуглу з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

https://tsn.ua/politika/bezuglu-pozbavili-posadi-v-radi-yaka-prichina-2621466.html
Там дальше её комментарии, цитировать не буду, желающие посмотрят.
Прямая ссылка на её Facebook - https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid03Q64qjPvrAmB6BwVqvFEnD6jFz91rTQXrAVusAihx88pKkmkpZr86MCGhiCwe6cEl

хейтери Мар"яни можуть возрадуваться, це перемога

Ну, как она сама пишет, - ничего особо не меняется. Подкомитет практически не существовал, а зампредкомитета она остаётся.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 08:51

  ЛАД написав:
  барабашов написав:..........
Хотелось бы ещё понять, сколько энергии реально экономится
UA говорил про то, что с самопальными Блюэтти у него на объектах расход ЭЭ помесячно вроде даже вырос 23-к-24, хотя может там и жара, и более транжирные арендаторы попались.
Может несгибаемый трудностями и слугами того народу народ готовят к коммерческим ценам на ЭЭ как в Польше и Чехословакии к примеру?

Может или не может, но практически не сомневаюсь, что прошедшее повышение цены не последнее.
Хотя сначала ожидаю повышение цен на газ.
Единственное, что может помешать, если будут массовые неплатежи за ЖКХ.
Кстати, вам не попадались цифры текущих долгов?

думаю, що скоро будуть платити так як надають послуги, десь так, плюс-мінус, з блекаутами в оплаті та на паузі
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 09:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Фронтовики ВИМАГАЮТЬ замінити на фронті/звільнити їх!

Спочатку з фронту, потім вимагаємо виїзд за кордон, а потім "Ветерана було смертельно поранено в 30 ти кілометровій зоні". Нах. Нах. :)
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 09:06

  Бетон написав:🫤ДТЕК у своєму Тік-ток затролили українців: вони опублікували фото вентилятора з підписом «охолодіться трошки»

Смешно

Квартал в ДТЕК - це не смішно.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 09:06


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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 16 лип, 2024 09:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 09:11

  Hotab написав:won
Я не ставил вопрос «пойти добровольцем».

Если «не пойду добровольцем» -эздесь имеется в виду в контексте - «не пойду вообще никак и никогда», то тут вопросов немало возникает сразу. В первую очередь «а что делать с окупантом, который пока что ползет, но если успихи психанут и умоют руки , то побежит с востока на запад.»

Да не возникает тут даже одного вопроса: если человеку тараканы в доме мешают - он их выводит, если не мешают - не парится.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 09:17

  d44 написав:
  Schmit написав:
  fox767676 написав:Schmit
шкода 18 літніх зовсім
та й 22 річні ще голосувати не встигли
1980-2000 р.н для рядового складу +/- норм (хоча звісно краще молодше але не з нашою демографіею )
сержантів-лейтенантів можно і старше брати
ну а якщо людей за віком не вистачає, то треба цілі війни змінювати чи бодрих розовощоких негрів наймати за 2-4куо та громадянство напівЄС країни

Якщо шкода, то потрібно дивитись правді у вічі. А правда така, що повернути військовим шляхом втрачені завдяки від'ємній підготовці Зе до війни території вже неможливо. Все, що ми можемо - оборона. Якимось контрнаступом на нові лінії суровікіних ціною надзусиль можна повернути кілька сотень кілометрів квадратних або навпаки - бездарно злити ресурси і втратити ще більше територій. Схоже пу це розуміє і не хоче перемовин - на старті висуває нереалістичні вимоги. Тільки Трамп та Сі зможуть його змусити.
Ні, вони змусять Зеленського.

Навряд чи змусять, домовляться без нього і просто поставлять перед фактом.
  d44 написав:Що до "від'ємної" підготовки до війни то не згоден.Все вирішилось ще коли проковтнули Крим, навіть раніше - Грузію. Вважаю що можна пред'явити президенту тільки те що повірив "партнерам", що привело до катострофічних ( у порівнянні з часми Стамбулу) наслідкам.

"Партнери" ще за рік до вторгнення попереджали - "рийте окопи", а коли побачили, що від наших слуг реакція від'ємна (дороги і розмінування замість окопів), то подумали - напевно вони чогось не знають і почали виводити посольства з Києва. В сукупності це все і стало причиною переростання війни у крупномасштабну.

  d44 написав:пуйло хоч не скриває своїх намірів, а ці "партнери" розвели Україна на знищення країни, а наш повівся і досі не намагається це признати.

Єдине, з чим партнери розвели країну, так це зі зброєю. Історія з ленд-лізом та Ф16 - яскравий приклад. Байден і демократи тут добре попрацювали.

  d44 написав:Кто не згоден про знищення пропоную описати сценарій, коли завтра війна закінчилася ( а на сьогодні вона може закінчитися тільки по лінії фронту) і що далі? Хто досяг мети, а хто ні?

Хто захопив території, той і переміг, - саме це залишиться в історії, а не великі втрати людей і техніки.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 16 лип, 2024 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 09:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хочется начать этот день с цитат великих мыслителей, вашей власти:
"Охолоджуйтесь відрами" гетманцев
"Воюйте лопатами" кулеба
Бетон
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