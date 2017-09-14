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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9071907290739074
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 09:31

там повний колодязь мудрості

  Бетон написав:Хочется начать этот день с цитат великих мыслителей, вашей власти:
"Охолоджуйтесь відрами" гетманцев
"Воюйте лопатами" кулеба

продай собаку і оплати комуналку ...

тим часом планово-непланові відключення е.е. переходять режим 5+3, де 3 це "є", тобто 3/8 або 37.5%
Куди дівається решта 5/8 або 62.5?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 09:54

flyman у меня вчера с 6 утра до 12 ночи э.э. была 5 часов 3 часа днём 2 часа вечером
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

электроэнергию лично гетьманцев с кулебой в ведрах вывезли в монако.
и все это не ради денег даже, а исключительно чтоб накакать в кашу пересичного українця.

можете в церковь пойти поныть, ведь построить с нуля инфраструктуру за месяц может только Он.
заодно может, услышав усердные молитвы, подкорректирует на территории Украины законы физики, чтобы электроприборы меньше потребляли, а генераторы выдавали столько, сколько нужно.

у кацапов тоже есть блэкауты от жары, кстати, так у них 32, а не 37 по всей стране даже. такое бывает)
Востаннє редагувалось smdtranz в Вів 16 лип, 2024 09:55, всього редагувалось 1 раз.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 09:57

  smdtranz написав:электроэнергию лично гетьманцев с кулебой в ведрах вывезли в монако
Монако не Монако но 5 часов из 18 это далеко не 50% которую якобы генерируют АЭС
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 10:01

  vitaliiangel написав:flyman у меня вчера с 6 утра до 12 ночи э.э. была 5 часов 3 часа днём 2 часа вечером

саме в бізнес-години його по 5 годин підряд нема, але ж щипати гусака
flyman
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