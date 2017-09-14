продай собаку і оплати комуналку ...
тим часом планово-непланові відключення е.е. переходять режим 5+3, де 3 це "є", тобто 3/8 або 37.5%
Куди дівається решта 5/8 або 62.5?
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Додано: Вів 16 лип, 2024 09:31
там повний колодязь мудрості
продай собаку і оплати комуналку ...
тим часом планово-непланові відключення е.е. переходять режим 5+3, де 3 це "є", тобто 3/8 або 37.5%
Куди дівається решта 5/8 або 62.5?
Додано: Вів 16 лип, 2024 09:54
flyman у меня вчера с 6 утра до 12 ночи э.э. была 5 часов 3 часа днём 2 часа вечером
Додано: Вів 16 лип, 2024 09:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
электроэнергию лично гетьманцев с кулебой в ведрах вывезли в монако.
и все это не ради денег даже, а исключительно чтоб накакать в кашу пересичного українця.
можете в церковь пойти поныть, ведь построить с нуля инфраструктуру за месяц может только Он.
заодно может, услышав усердные молитвы, подкорректирует на территории Украины законы физики, чтобы электроприборы меньше потребляли, а генераторы выдавали столько, сколько нужно.
у кацапов тоже есть блэкауты от жары, кстати, так у них 32, а не 37 по всей стране даже. такое бывает)
Востаннє редагувалось smdtranz в Вів 16 лип, 2024 09:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 лип, 2024 09:57
Додано: Вів 16 лип, 2024 10:01
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