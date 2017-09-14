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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 16 лип, 2024 08:28
🫤ДТЕК у своєму Тік-ток затролили українців: вони опублікували фото вентилятора з підписом «охолодіться трошки»
Смешно
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Додано: Вів 16 лип, 2024 08:36
Ukrainian написав:
АЕС при цьому не може різко збільшувати чи зменшувати виробництво електроенергії, оскільки різкі маневри небезпечні.
АЭС (каждый отдельный блок) в принципе не может это делать, она либо работает и выдает свою мощность, которая константа, либо выключена, поэтому и существует маневренная генерация, которую разбомбили (ТЭС, ГЭС)
Востаннє редагувалось Примат
в Вів 16 лип, 2024 08:40, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 08:38
Причем тут вообще ДТЭК, он же ОСР, он же облэнерго по старому? Команду дает НЭК УКРЭНЕРГО, облэнерго просто исполнитель.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 09:06
Бетон написав:
🫤ДТЕК у своєму Тік-ток затролили українців: вони опублікували фото вентилятора з підписом «охолодіться трошки»
Смешно
Квартал в ДТЕК - це не смішно.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 09:17
d44 написав: Schmit написав: fox767676 написав:Schmit
шкода 18 літніх зовсім
та й 22 річні ще голосувати не встигли
1980-2000 р.н для рядового складу +/- норм (хоча звісно краще молодше але не з нашою демографіею )
сержантів-лейтенантів можно і старше брати
ну а якщо людей за віком не вистачає, то треба цілі війни змінювати чи бодрих розовощоких негрів наймати за 2-4куо та громадянство напівЄС країни
Якщо шкода, то потрібно дивитись правді у вічі. А правда така, що повернути військовим шляхом втрачені завдяки від'ємній підготовці Зе до війни території вже неможливо. Все, що ми можемо - оборона. Якимось контрнаступом на нові лінії суровікіних ціною надзусиль можна повернути кілька сотень кілометрів квадратних або навпаки - бездарно злити ресурси і втратити ще більше територій. Схоже пу це розуміє і не хоче перемовин - на старті висуває нереалістичні вимоги. Тільки Трамп та Сі зможуть його змусити.
Ні, вони змусять Зеленського.
Навряд чи змусять, домовляться без нього і просто поставлять перед фактом.
d44 написав:
Що до "від'ємної" підготовки до війни то не згоден.Все вирішилось ще коли проковтнули Крим, навіть раніше - Грузію. Вважаю що можна пред'явити президенту тільки те що повірив "партнерам"
, що привело до катострофічних ( у порівнянні з часми Стамбулу) наслідкам.
"Партнери" ще за рік до вторгнення попереджали - "рийте окопи", а коли побачили, що від наших слуг реакція від'ємна (дороги і розмінування замість окопів), то подумали - напевно вони чогось не знають і почали виводити посольства з Києва. В сукупності це все і стало причиною переростання війни у крупномасштабну.
d44 написав:
пуйло хоч не скриває своїх намірів, а ці "партнери" розвели Україна на знищення країни, а наш повівся і досі не намагається це признати.
Єдине, з чим партнери розвели країну, так це зі зброєю. Історія з ленд-лізом та Ф16 - яскравий приклад. Байден і демократи тут добре попрацювали.
d44 написав:
Кто не згоден про знищення пропоную описати сценарій, коли завтра війна закінчилася ( а на сьогодні вона може закінчитися тільки по лінії фронту) і що далі? Хто досяг мети, а хто ні?
Хто захопив території, той і переміг, - саме це залишиться в історії, а не великі втрати людей і техніки.
Востаннє редагувалось Schmit
в Вів 16 лип, 2024 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 09:26
Хочется начать этот день с цитат великих мыслителей, вашей власти:
"Охолоджуйтесь відрами" гетманцев
"Воюйте лопатами" кулеба
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Додано: Вів 16 лип, 2024 09:31
Бетон написав:
Хочется начать этот день с цитат великих мыслителей, вашей власти:
"Охолоджуйтесь відрами" гетманцев
"Воюйте лопатами" кулеба
продай собаку і оплати комуналку ...
тим часом планово-непланові відключення е.е. переходять режим 5+3, де 3 це "є", тобто 3/8 або 37.5%
Куди дівається решта 5/8 або 62.5?
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flyman
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Додано: Вів 16 лип, 2024 09:54
flyman у меня вчера с 6 утра до 12 ночи э.э. была 5 часов 3 часа днём 2 часа вечером
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Додано: Вів 16 лип, 2024 09:54
электроэнергию лично гетьманцев с кулебой в ведрах вывезли в монако.
и все это не ради денег даже, а исключительно чтоб накакать в кашу пересичного українця.
можете в церковь пойти поныть, ведь построить с нуля инфраструктуру за месяц может только Он.
заодно может, услышав усердные молитвы, подкорректирует на территории Украины законы физики, чтобы электроприборы меньше потребляли, а генераторы выдавали столько, сколько нужно.
у кацапов тоже есть блэкауты от жары, кстати, так у них 32, а не 37 по всей стране даже. такое бывает)
Востаннє редагувалось smdtranz
в Вів 16 лип, 2024 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 09:57
smdtranz написав:
электроэнергию лично гетьманцев с кулебой в ведрах вывезли в монако
Монако не Монако но 5 часов из 18 это далеко не 50% которую якобы генерируют АЭС
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