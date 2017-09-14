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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 90709071907290739074 ... 9076>
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 08:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

🫤ДТЕК у своєму Тік-ток затролили українців: вони опублікували фото вентилятора з підписом «охолодіться трошки»

Смешно
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 08:36

  Ukrainian написав: АЕС при цьому не може різко збільшувати чи зменшувати виробництво електроенергії, оскільки різкі маневри небезпечні.

АЭС (каждый отдельный блок) в принципе не может это делать, она либо работает и выдает свою мощность, которая константа, либо выключена, поэтому и существует маневренная генерация, которую разбомбили (ТЭС, ГЭС)
Востаннє редагувалось Примат в Вів 16 лип, 2024 08:40, всього редагувалось 3 разів.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 08:38

  Ukrainian написав:
  vitaliiangel написав:

Не там вони протести влаштовують

Зображення

Причем тут вообще ДТЭК, он же ОСР, он же облэнерго по старому? Команду дает НЭК УКРЭНЕРГО, облэнерго просто исполнитель.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 09:06

  Бетон написав:🫤ДТЕК у своєму Тік-ток затролили українців: вони опублікували фото вентилятора з підписом «охолодіться трошки»

Смешно

Квартал в ДТЕК - це не смішно.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 09:17

  d44 написав:
  Schmit написав:
  fox767676 написав:Schmit
шкода 18 літніх зовсім
та й 22 річні ще голосувати не встигли
1980-2000 р.н для рядового складу +/- норм (хоча звісно краще молодше але не з нашою демографіею )
сержантів-лейтенантів можно і старше брати
ну а якщо людей за віком не вистачає, то треба цілі війни змінювати чи бодрих розовощоких негрів наймати за 2-4куо та громадянство напівЄС країни

Якщо шкода, то потрібно дивитись правді у вічі. А правда така, що повернути військовим шляхом втрачені завдяки від'ємній підготовці Зе до війни території вже неможливо. Все, що ми можемо - оборона. Якимось контрнаступом на нові лінії суровікіних ціною надзусиль можна повернути кілька сотень кілометрів квадратних або навпаки - бездарно злити ресурси і втратити ще більше територій. Схоже пу це розуміє і не хоче перемовин - на старті висуває нереалістичні вимоги. Тільки Трамп та Сі зможуть його змусити.
Ні, вони змусять Зеленського.

Навряд чи змусять, домовляться без нього і просто поставлять перед фактом.
  d44 написав:Що до "від'ємної" підготовки до війни то не згоден.Все вирішилось ще коли проковтнули Крим, навіть раніше - Грузію. Вважаю що можна пред'явити президенту тільки те що повірив "партнерам", що привело до катострофічних ( у порівнянні з часми Стамбулу) наслідкам.

"Партнери" ще за рік до вторгнення попереджали - "рийте окопи", а коли побачили, що від наших слуг реакція від'ємна (дороги і розмінування замість окопів), то подумали - напевно вони чогось не знають і почали виводити посольства з Києва. В сукупності це все і стало причиною переростання війни у крупномасштабну.

  d44 написав:пуйло хоч не скриває своїх намірів, а ці "партнери" розвели Україна на знищення країни, а наш повівся і досі не намагається це признати.

Єдине, з чим партнери розвели країну, так це зі зброєю. Історія з ленд-лізом та Ф16 - яскравий приклад. Байден і демократи тут добре попрацювали.

  d44 написав:Кто не згоден про знищення пропоную описати сценарій, коли завтра війна закінчилася ( а на сьогодні вона може закінчитися тільки по лінії фронту) і що далі? Хто досяг мети, а хто ні?

Хто захопив території, той і переміг, - саме це залишиться в історії, а не великі втрати людей і техніки.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 16 лип, 2024 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 09:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хочется начать этот день с цитат великих мыслителей, вашей власти:
"Охолоджуйтесь відрами" гетманцев
"Воюйте лопатами" кулеба
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 09:31

там повний колодязь мудрості

  Бетон написав:Хочется начать этот день с цитат великих мыслителей, вашей власти:
"Охолоджуйтесь відрами" гетманцев
"Воюйте лопатами" кулеба

продай собаку і оплати комуналку ...

тим часом планово-непланові відключення е.е. переходять режим 5+3, де 3 це "є", тобто 3/8 або 37.5%
Куди дівається решта 5/8 або 62.5?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 09:54

flyman у меня вчера с 6 утра до 12 ночи э.э. была 5 часов 3 часа днём 2 часа вечером
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

электроэнергию лично гетьманцев с кулебой в ведрах вывезли в монако.
и все это не ради денег даже, а исключительно чтоб накакать в кашу пересичного українця.

можете в церковь пойти поныть, ведь построить с нуля инфраструктуру за месяц может только Он.
заодно может, услышав усердные молитвы, подкорректирует на территории Украины законы физики, чтобы электроприборы меньше потребляли, а генераторы выдавали столько, сколько нужно.

у кацапов тоже есть блэкауты от жары, кстати, так у них 32, а не 37 по всей стране даже. такое бывает)
Востаннє редагувалось smdtranz в Вів 16 лип, 2024 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 09:57

  smdtranz написав:электроэнергию лично гетьманцев с кулебой в ведрах вывезли в монако
Монако не Монако но 5 часов из 18 это далеко не 50% которую якобы генерируют АЭС
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