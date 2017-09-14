так а критическая инфраструктура? допустим, потребление критической инфраструктурой было и есть 4 ГВт. до войны было 14 ГВт, то есть 10 оставалось простым смертным. сейчас генерация 8 ГВт максимум, то есть людям остается 4, или лишь 40% от довоенного потребления. ну цифры условны, но принцип понятен, думаю. потом, потребность населения без жары допустим 6 ГВт, остаточная выработка аэс без критической 4, отключениями 2/4 ограничиваем население до 4. выравняли. с жарой и повсеместными кондиционерами, в тч в электромобилях, население стало хотеть хавать 10. критическая инфраструктура выросла до 4.5, ибо воды больше, кондеи в министерствах и тд и всё такое. итого у нас остается 3.5 ГВт, а нужно 10. приходится включать на 3-4 часа и на 6-7 отключать, чтобы из 10 сделать 3.5.
на пальцах объясняю уже
Востаннє редагувалось smdtranz в Вів 16 лип, 2024 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:won Я не ставил вопрос «пойти добровольцем».
Если «не пойду добровольцем» -эздесь имеется в виду в контексте - «не пойду вообще никак и никогда», то тут вопросов немало возникает сразу. В первую очередь «а что делать с окупантом, который пока что ползет, но если успихи психанут и умоют руки , то побежит с востока на запад.»
Да не возникает тут даже одного вопроса: если человеку тараканы в доме мешают - он их выводит, если не мешают - не парится.
Schmit написав:........... Якщо шкода, то потрібно дивитись правді у вічі. А правда така, що повернути військовим шляхом втрачені завдяки від'ємній підготовці Зе до війни території вже неможливо. Все, що ми можемо - оборона. Якимось контрнаступом на нові лінії суровікіних ціною надзусиль можна повернути кілька сотень кілометрів квадратних або навпаки - бездарно злити ресурси і втратити ще більше територій. Схоже пу це розуміє і не хоче перемовин - на старті висуває нереалістичні вимоги. Тільки Трамп та Сі зможуть його змусити.
Ні, вони змусять Зеленського.
Навряд чи змусять, домовляться без нього і просто поставлять перед фактом.
Не пойму, вас это радует?
d44 написав:Що до "від'ємної" підготовки до війни то не згоден.Все вирішилось ще коли проковтнули Крим, навіть раніше - Грузію. Вважаю що можна пред'явити президенту тільки те що повірив "партнерам", що привело до катострофічних ( у порівнянні з часми Стамбулу) наслідкам.
"Партнери" ще за рік до вторгнення попереджали - "рийте окопи", а коли побачили, що від наших слуг реакція від'ємна (дороги і розмінування замість окопів), то подумали - напевно вони чогось не знають і почали виводити посольства з Києва. В сукупності це все і стало причиною переростання війни у крупномасштабну.
1. Попереджали не за рік, а намного меньше. 2. О "розмінуванні" спорить с вами уже просто надоело. Доказательств вы не приводите, а просто повторяете одно и то же, как попугай. 3. Более-менее приличные линии обороны не создаются за полгода. И защищать окопы без оружия, думаю, все солдаты с большим удовольствием доверят вам. 4. Круто вы определяете причины войны. Даже спорить не буду.
d44 написав:пуйло хоч не скриває своїх намірів, а ці "партнери" розвели Україна на знищення країни, а наш повівся і досі не намагається це признати.
Єдине, з чим партнери розвели країну, так це зі зброєю. Історія з ленд-лізом та Ф16 - яскравий приклад. Байден і демократи тут добре попрацювали.
А в чём ещё они могли нас "развести"? Этого "развода" более, чем достаточно.
d44 написав:Кто не згоден про знищення пропоную описати сценарій, коли завтра війна закінчилася ( а на сьогодні вона може закінчитися тільки по лінії фронту) і що далі? Хто досяг мети, а хто ні?
Хто захопив території, той і переміг, - саме це залишиться в історії, а не великі втрати людей і техніки.
Взгляды на "перемогу" иногда меняются. И победа бывает и пирровой.
так а критическая инфраструктура? допустим, потребление критической инфраструктурой было и есть 4 ГВт. до войны было 14 ГВт, то есть 10 оставалось простым смертным. сейчас генерация 8 ГВт максимум, то есть людям остается 4, или лишь 40% от довоенного потребления. ну цифры условны, но принцип понятен, думаю. потом, потребность населения без жары допустим 6 ГВт, остаточная выработка аэс без критической 4, отключениями 2/4 ограничиваем население до 4. выравняли. с жарой и повсеместными кондиционерами, в тч в электромобилях, население стало хотеть хавать 10. критическая инфраструктура выросла до 4.5, ибо воды больше, кондеи в министерствах и тд и всё такое. итого у нас остается 3.5 ГВт, а нужно 10. приходится включать на 3-4 часа и на 6-7 отключать, чтобы из 10 сделать 3.5.
на пальцах объясняю уже
1) UA писал что то о том что КПД даже дорогих станций не более 70, а то 65%(как у суперсовременного квадротурбодизеля БМВ или Мерседес с ресурсом 150Ккм), то есть не снижая принудительно потребление в стиле "чтоб похудеть надо не пахать в спортзале как на рудниках СевТаймырЛага, а есть много и вкусно, как в бараках Освенцима" получаем от наиболее нерациональных потребителей с деньгами УВЕЛИЧЕНИЕ расхода ЭЭ вследствие потерь на зарядку и преобразование ЭЭ, а у низших групп всё равно золодильники не перейдут в режим "морозильник +10 и мороженое с пельменями твёрдое как камень, а в холодильнике +20 и открытая пачка творога хранится так три месяца!" и при включении ЭЭ всё равно начнут в режиме форсажа с убиванием компрессора молотить и нагонять выставленные температуры 2) электрички типа Теслы там или модного китайского кроссовера Зиикр тоже где то и чем то надо заряжать, и жрут они не 3л/100км в эквиваленте затрачиваемой на перемещение энергии, а 7-8-...-12литров, 3тонны надо как то динамично перемещать, просто по тарифу быстрой зарядки на заправках(15грн/квт-ч или больше уже?) их смысл уже по кроилову пропадает, потому что все рассчитывали на провод из форточки и ночной тариф 0,82/1.32грн 3) помочь пережить системе блэкауты в пики помогут только персональные генераторы, в городе СЭС как правило негде ставить, вон Будивельник попытался на крыше магазина поставить, зарубили на корню(кто не помню, возможно именно нет мощностей принять излишки в сеть), так что вонь и грохот дешёвых китайских генераторов под окнами - это надолго, как ьы не навсегда, как в Африке.