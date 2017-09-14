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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 907190729073907490759076>
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 10:01

  vitaliiangel написав:flyman у меня вчера с 6 утра до 12 ночи э.э. была 5 часов 3 часа днём 2 часа вечером

саме в бізнес-години його по 5 годин підряд нема, але ж щипати гусака
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 10:07

  pesikot написав:
  Faceless написав:
pesikot написав:PS. У меня тихо шуршит зарядная станция
І шо у вас шуршить? Бо "тихо" це вже цікаво

Bluetti AC200MAX

Іноді вмикає вентилятори, при навантаженні, яке в мене - комп, монітор, роутер, ONU
На холодильник теж не гучно

Зарядка завжди гучно, тим більше, що від двох зарядок, щоб швидче

Так, ця тиха, є таке. І з двох зарядок засасує при зарядці 1 квт за годину
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 10:17

vitaliiangel

так а критическая инфраструктура?
допустим, потребление критической инфраструктурой было и есть 4 ГВт.
до войны было 14 ГВт, то есть 10 оставалось простым смертным.
сейчас генерация 8 ГВт максимум, то есть людям остается 4, или лишь 40% от довоенного потребления. ну цифры условны, но принцип понятен, думаю.
потом, потребность населения без жары допустим 6 ГВт, остаточная выработка аэс без критической 4, отключениями 2/4 ограничиваем население до 4. выравняли.
с жарой и повсеместными кондиционерами, в тч в электромобилях, население стало хотеть хавать 10. критическая инфраструктура выросла до 4.5, ибо воды больше, кондеи в министерствах и тд и всё такое. итого у нас остается 3.5 ГВт, а нужно 10. приходится включать на 3-4 часа и на 6-7 отключать, чтобы из 10 сделать 3.5.

на пальцах объясняю уже
Востаннє редагувалось smdtranz в Вів 16 лип, 2024 10:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 10:18

smdtranz спасибо
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 10:18

Павербанк для ноутбука

https://www.youtube.com/watch?v=4eyfNDJulY4
👌👌👌
214вт/ч за копейки
АКБ съёмные, те что подизносились за минуту можно заменить на новые. Или севшие заменить на заряженные когда нет возможности зарядить.

Это ответ песикоту почему я не покупаю зарядную станцию. Одна из причин - сложная замена аккумуляторов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 16 лип, 2024 11:41, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 10:22

  _hunter написав:
  Hotab написав:won
Я не ставил вопрос «пойти добровольцем».

Если «не пойду добровольцем» -эздесь имеется в виду в контексте - «не пойду вообще никак и никогда», то тут вопросов немало возникает сразу. В первую очередь «а что делать с окупантом, который пока что ползет, но если успихи психанут и умоют руки , то побежит с востока на запад.»

Да не возникает тут даже одного вопроса: если человеку тараканы в доме мешают - он их выводит, если не мешают - не парится.

К сожалению, мешают, а вывести не удаётся.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 10:44

  Schmit написав:
  d44 написав:
  Schmit написав:...........
Якщо шкода, то потрібно дивитись правді у вічі. А правда така, що повернути військовим шляхом втрачені завдяки від'ємній підготовці Зе до війни території вже неможливо. Все, що ми можемо - оборона. Якимось контрнаступом на нові лінії суровікіних ціною надзусиль можна повернути кілька сотень кілометрів квадратних або навпаки - бездарно злити ресурси і втратити ще більше територій. Схоже пу це розуміє і не хоче перемовин - на старті висуває нереалістичні вимоги. Тільки Трамп та Сі зможуть його змусити.
Ні, вони змусять Зеленського.

Навряд чи змусять, домовляться без нього і просто поставлять перед фактом.

Не пойму, вас это радует?

  d44 написав:Що до "від'ємної" підготовки до війни то не згоден.Все вирішилось ще коли проковтнули Крим, навіть раніше - Грузію. Вважаю що можна пред'явити президенту тільки те що повірив "партнерам", що привело до катострофічних ( у порівнянні з часми Стамбулу) наслідкам.

"Партнери" ще за рік до вторгнення попереджали - "рийте окопи", а коли побачили, що від наших слуг реакція від'ємна (дороги і розмінування замість окопів), то подумали - напевно вони чогось не знають і почали виводити посольства з Києва. В сукупності це все і стало причиною переростання війни у крупномасштабну.

1. Попереджали не за рік, а намного меньше.
2. О "розмінуванні" спорить с вами уже просто надоело. Доказательств вы не приводите, а просто повторяете одно и то же, как попугай.
3. Более-менее приличные линии обороны не создаются за полгода. И защищать окопы без оружия, думаю, все солдаты с большим удовольствием доверят вам.
4. Круто вы определяете причины войны. Даже спорить не буду.

  d44 написав:пуйло хоч не скриває своїх намірів, а ці "партнери" розвели Україна на знищення країни, а наш повівся і досі не намагається це признати.

Єдине, з чим партнери розвели країну, так це зі зброєю. Історія з ленд-лізом та Ф16 - яскравий приклад. Байден і демократи тут добре попрацювали.

А в чём ещё они могли нас "развести"?
Этого "развода" более, чем достаточно.

  d44 написав:Кто не згоден про знищення пропоную описати сценарій, коли завтра війна закінчилася ( а на сьогодні вона може закінчитися тільки по лінії фронту) і що далі? Хто досяг мети, а хто ні?

Хто захопив території, той і переміг, - саме це залишиться в історії, а не великі втрати людей і техніки.

Взгляды на "перемогу" иногда меняются.
И победа бывает и пирровой.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 10:49

Интересно, не подскажет кто-нибудь, в какой европейской стране отмечают день перехода в христианство?
Какому веку соответствует такой праздник?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 10:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:3. Более-менее приличные линии обороны не создаются за полгода. И защищать окопы без оружия, думаю, все солдаты с большим удовольствием доверят вам.

Линия Суровикина, не?
  ЛАД написав:А в чём ещё они могли нас "развести"?

Членством в ЕС, НАТО и прочими мифическими ништяками. Продолжать?
  ЛАД написав:Взгляды на "перемогу" иногда меняются.

Назовите один реальный профит, который получили украинцы с 2013 года? Чтоб уж с 1990 года не начинать)
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 10:57

  smdtranz написав:vitaliiangel

так а критическая инфраструктура?
допустим, потребление критической инфраструктурой было и есть 4 ГВт.
до войны было 14 ГВт, то есть 10 оставалось простым смертным.
сейчас генерация 8 ГВт максимум, то есть людям остается 4, или лишь 40% от довоенного потребления. ну цифры условны, но принцип понятен, думаю.
потом, потребность населения без жары допустим 6 ГВт, остаточная выработка аэс без критической 4, отключениями 2/4 ограничиваем население до 4. выравняли.
с жарой и повсеместными кондиционерами, в тч в электромобилях, население стало хотеть хавать 10. критическая инфраструктура выросла до 4.5, ибо воды больше, кондеи в министерствах и тд и всё такое. итого у нас остается 3.5 ГВт, а нужно 10. приходится включать на 3-4 часа и на 6-7 отключать, чтобы из 10 сделать 3.5.

на пальцах объясняю уже

1) UA писал что то о том что КПД даже дорогих станций не более 70, а то 65%(как у суперсовременного квадротурбодизеля БМВ или Мерседес с ресурсом 150Ккм), то есть не снижая принудительно потребление в стиле "чтоб похудеть надо не пахать в спортзале как на рудниках СевТаймырЛага, а есть много и вкусно, как в бараках Освенцима" получаем от наиболее нерациональных потребителей с деньгами УВЕЛИЧЕНИЕ расхода ЭЭ вследствие потерь на зарядку и преобразование ЭЭ, а у низших групп всё равно золодильники не перейдут в режим "морозильник +10 и мороженое с пельменями твёрдое как камень, а в холодильнике +20 и открытая пачка творога хранится так три месяца!" и при включении ЭЭ всё равно начнут в режиме форсажа с убиванием компрессора молотить и нагонять выставленные температуры
2) электрички типа Теслы там или модного китайского кроссовера Зиикр тоже где то и чем то надо заряжать, и жрут они не 3л/100км в эквиваленте затрачиваемой на перемещение энергии, а 7-8-...-12литров, 3тонны надо как то динамично перемещать, просто по тарифу быстрой зарядки на заправках(15грн/квт-ч или больше уже?) их смысл уже по кроилову пропадает, потому что все рассчитывали на провод из форточки и ночной тариф 0,82/1.32грн
3) помочь пережить системе блэкауты в пики помогут только персональные генераторы, в городе СЭС как правило негде ставить, вон Будивельник попытался на крыше магазина поставить, зарубили на корню(кто не помню, возможно именно нет мощностей принять излишки в сеть), так что вонь и грохот дешёвых китайских генераторов под окнами - это надолго, как ьы не навсегда, как в Африке.
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