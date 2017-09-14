Додано: Вів 16 лип, 2024 10:57

smdtranz написав: vitaliiangel



так а критическая инфраструктура?

допустим, потребление критической инфраструктурой было и есть 4 ГВт.

до войны было 14 ГВт, то есть 10 оставалось простым смертным.

сейчас генерация 8 ГВт максимум, то есть людям остается 4, или лишь 40% от довоенного потребления. ну цифры условны, но принцип понятен, думаю.

потом, потребность населения без жары допустим 6 ГВт, остаточная выработка аэс без критической 4, отключениями 2/4 ограничиваем население до 4. выравняли.

с жарой и повсеместными кондиционерами, в тч в электромобилях, население стало хотеть хавать 10. критическая инфраструктура выросла до 4.5, ибо воды больше, кондеи в министерствах и тд и всё такое. итого у нас остается 3.5 ГВт, а нужно 10. приходится включать на 3-4 часа и на 6-7 отключать, чтобы из 10 сделать 3.5.



на пальцах объясняю уже так а критическая инфраструктура?допустим, потребление критической инфраструктурой было и есть 4 ГВт.до войны было 14 ГВт, то есть 10 оставалось простым смертным.сейчас генерация 8 ГВт максимум, то есть людям остается 4, или лишь 40% от довоенного потребления. ну цифры условны, но принцип понятен, думаю.потом, потребность населения без жары допустим 6 ГВт, остаточная выработка аэс без критической 4, отключениями 2/4 ограничиваем население до 4. выравняли.с жарой и повсеместными кондиционерами, в тч в электромобилях, население стало хотеть хавать 10. критическая инфраструктура выросла до 4.5, ибо воды больше, кондеи в министерствах и тд и всё такое. итого у нас остается 3.5 ГВт, а нужно 10. приходится включать на 3-4 часа и на 6-7 отключать, чтобы из 10 сделать 3.5.на пальцах объясняю уже

1) UA писал что то о том что КПД даже дорогих станций не более 70, а то 65%(как у суперсовременного квадротурбодизеля БМВ или Мерседес с ресурсом 150Ккм), то есть не снижая принудительно потребление в стиле "чтоб похудеть надо не пахать в спортзале как на рудниках СевТаймырЛага, а есть много и вкусно, как в бараках Освенцима" получаем от наиболее нерациональных потребителей с деньгами УВЕЛИЧЕНИЕ расхода ЭЭ вследствие потерь на зарядку и преобразование ЭЭ, а у низших групп всё равно золодильники не перейдут в режим "морозильник +10 и мороженое с пельменями твёрдое как камень, а в холодильнике +20 и открытая пачка творога хранится так три месяца!" и при включении ЭЭ всё равно начнут в режиме форсажа с убиванием компрессора молотить и нагонять выставленные температуры2) электрички типа Теслы там или модного китайского кроссовера Зиикр тоже где то и чем то надо заряжать, и жрут они не 3л/100км в эквиваленте затрачиваемой на перемещение энергии, а 7-8-...-12литров, 3тонны надо как то динамично перемещать, просто по тарифу быстрой зарядки на заправках(15грн/квт-ч или больше уже?) их смысл уже по кроилову пропадает, потому что все рассчитывали на провод из форточки и ночной тариф 0,82/1.32грн3) помочь пережить системе блэкауты в пики помогут только персональные генераторы, в городе СЭС как правило негде ставить, вон Будивельник попытался на крыше магазина поставить, зарубили на корню(кто не помню, возможно именно нет мощностей принять излишки в сеть), так что вонь и грохот дешёвых китайских генераторов под окнами - это надолго, как ьы не навсегда, как в Африке.