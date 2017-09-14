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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 90729073907490759076>
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 10:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Интересно, не подскажет кто-нибудь, в какой европейской стране отмечают день перехода в христианство?
Какому веку соответствует такой праздник?
В Польщі відзначають 14 квітня , наприклад
В Литві 17 липня
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 11:10

  Бетон написав:Хочется начать этот день с цитат великих мыслителей, вашей власти:
"Охолоджуйтесь відрами" гетманцев
"Воюйте лопатами" кулеба

Війна до останнього Українця - останній Українець з за кордону.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 11:13

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:won
Я не ставил вопрос «пойти добровольцем».

Если «не пойду добровольцем» -эздесь имеется в виду в контексте - «не пойду вообще никак и никогда», то тут вопросов немало возникает сразу. В первую очередь «а что делать с окупантом, который пока что ползет, но если успихи психанут и умоют руки , то побежит с востока на запад.»

Да не возникает тут даже одного вопроса: если человеку тараканы в доме мешают - он их выводит, если не мешают - не парится.

К сожалению, мешают, а вывести не удаётся.

но и тут именно вопросов не возникает: решений ровно два и они давно известны...
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 11:13

  vitaliiangel написав:
  smdtranz написав:электроэнергию лично гетьманцев с кулебой в ведрах вывезли в монако
Монако не Монако но 5 часов из 18 это далеко не 50% которую якобы генерируют АЭС

Перевіряю одну адресу в Києві - сьогодні відключення з 00-00 до 07-00 , включення 7-00 до 9-00 , знову відключення з 9-00 до 16-00. Перемога ??????????????
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 11:14

  Andrey2512 написав:
  ЛАД написав:3. Более-менее приличные линии обороны не создаются за полгода. И защищать окопы без оружия, думаю, все солдаты с большим удовольствием доверят вам.

Линия Суровикина, не?

Не.
Если атаковать с лопатами в руках, то годится.
В начале Сталинградской операции было использовано более 3000 орудий и миномётов. Советская артиллерия в орловско-курской операции имела плотность до 290 орудий и миномётов на 1 километр фронта.
И не напомните, какая протяжённость "линии Суровикина"?
Граница Украины с РФ - около 2000 км (только сухопутная, о границе с Беларусью даже не говорю, там ещё 1000 км).
О цене тоже промолчу.

  ЛАД написав:А в чём ещё они могли нас "развести"?

Членством в ЕС, НАТО и прочими мифическими ништяками. Продолжать?

Это не они нас, а мы сами себя.
Они нам ничего быстро не обещали.

  ЛАД написав:Взгляды на "перемогу" иногда меняются.

Назовите один реальный профит, который получили украинцы с 2013 года? Чтоб уж с 1990 года не начинать)

Не назову.
Но я писал об истории, а для истории 10 лет не срок.
Конкретному живому человеку от этого, конечно, не легче.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 16 лип, 2024 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 11:15

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  d44 написав:Навряд чи змусять, домовляться без нього і просто поставлять перед фактом.

Не пойму, вас это радует?

Ні, але все ж краще, ніж війна ще на роки до останнього українця з ще гіршим результатом.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 11:16

  vitaliiangel написав:smdtranz спасибо

Так, дякуємо, також поясніть як з людьми та процентами ,тому 100% це 40 млн ресурсу ,а 32 млн це знову 100% ? Залишається владі відключати інтернет щоб люди лише в ночі писали яке гуано ми обрали в 2019 році ,точніше 73% від 40 млн ресурсу.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 11:33

  sens написав:
  vitaliiangel написав:smdtranz спасибо

Так, дякуємо, також поясніть як з людьми та процентами ,тому 100% це 40 млн ресурсу ,а 32 млн це знову 100% ? Залишається владі відключати інтернет щоб люди лише в ночі писали яке гуано ми обрали в 2019 році ,точніше 73% від 40 млн ресурсу.

ну и, что бы два раза не вставать - за те 90 неподключенных мини-станций поясните...
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 11:37

  Faceless написав:
ЛАД написав:Интересно, не подскажет кто-нибудь, в какой европейской стране отмечают день перехода в христианство?
Какому веку соответствует такой праздник?
В Польщі відзначають 14 квітня , наприклад
В Литві 17 липня

Спасибо.
В Польше введен в 2019 - http://vsetutpl.com/ru/14-aprelya-stanet-novym-gosudarstvennym-prazdnykom-polshy. Что могу сказать... Лучше промолчу.
В Литве 17 июля нашёл только День всемирного единства Литвы.
Всемирный день единства Литвы отмечается ежегодно 17 июля, когда 85 лет назад легендарные пилоты Степонас Дарюс и Стасис Гиренас (настоящие имена - Станисловас Гирскис) отправились в роковой перелет через Атлантику. В то время черный цвет имел целью объединить литовцев, живущих по разные стороны Атлантики, и таким образом символически сократить расстояние между далекими соотечественниками.

http://surl.li/qckglq
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 11:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:генераторов под окнами - это надолго, как ьы не навсегда, как в Африке.


https://youtu.be/t707BMVulXU?si=skWZ_U98Uo4GDBpu

Pride of Africa Yaki Da
Востаннє редагувалось Mimohod в Вів 16 лип, 2024 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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