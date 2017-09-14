Додано: Вів 16 лип, 2024 11:14

Andrey2512 написав: ЛАД написав: 3. Более-менее приличные линии обороны не создаются за полгода. И защищать окопы без оружия, думаю, все солдаты с большим удовольствием доверят вам. 3. Более-менее приличные линии обороны не создаются за полгода. И защищать окопы без оружия, думаю, все солдаты с большим удовольствием доверят вам.

Линия Суровикина, не? Линия Суровикина, не?

ЛАД написав: А в чём ещё они могли нас "развести"? А в чём ещё они могли нас "развести"?

Членством в ЕС, НАТО и прочими мифическими ништяками. Продолжать? Членством в ЕС, НАТО и прочими мифическими ништяками. Продолжать?

ЛАД написав: Взгляды на "перемогу" иногда меняются. Взгляды на "перемогу" иногда меняются.

Назовите один реальный профит, который получили украинцы с 2013 года? Чтоб уж с 1990 года не начинать) Назовите один реальный профит, который получили украинцы с 2013 года? Чтоб уж с 1990 года не начинать)

Не.Если атаковать с лопатами в руках, то годится.В начале Сталинградской операции было использовано более 3000 орудий и миномётов. Советская артиллерия в орловско-курской операции имела плотность до 290 орудий и миномётов на 1 километр фронта.И не напомните, какая протяжённость "линии Суровикина"?Граница Украины с РФ - около 2000 км (только сухопутная, о границе с Беларусью даже не говорю, там ещё 1000 км).О цене тоже промолчу.Это не они нас, а мы сами себя.Они нам ничегоне обещали.Не назову.Но я писал об истории, а для истории 10 лет не срок.Конкретному живому человеку от этого, конечно, не легче.