Hotab написав:won Я не ставил вопрос «пойти добровольцем».
Если «не пойду добровольцем» -эздесь имеется в виду в контексте - «не пойду вообще никак и никогда», то тут вопросов немало возникает сразу. В первую очередь «а что делать с окупантом, который пока что ползет, но если успихи психанут и умоют руки , то побежит с востока на запад.»
Да не возникает тут даже одного вопроса: если человеку тараканы в доме мешают - он их выводит, если не мешают - не парится.
К сожалению, мешают, а вывести не удаётся.
но и тут именно вопросов не возникает: решений ровно два и они давно известны...
ЛАД написав:3. Более-менее приличные линии обороны не создаются за полгода. И защищать окопы без оружия, думаю, все солдаты с большим удовольствием доверят вам.
Линия Суровикина, не?
Не. Если атаковать с лопатами в руках, то годится. В начале Сталинградской операции было использовано более 3000 орудий и миномётов. Советская артиллерия в орловско-курской операции имела плотность до 290 орудий и миномётов на 1 километр фронта. И не напомните, какая протяжённость "линии Суровикина"? Граница Украины с РФ - около 2000 км (только сухопутная, о границе с Беларусью даже не говорю, там ещё 1000 км). О цене тоже промолчу.
ЛАД написав:А в чём ещё они могли нас "развести"?
Членством в ЕС, НАТО и прочими мифическими ништяками. Продолжать?
Это не они нас, а мы сами себя. Они нам ничего быстро не обещали.
ЛАД написав:Взгляды на "перемогу" иногда меняются.
Назовите один реальный профит, который получили украинцы с 2013 года? Чтоб уж с 1990 года не начинать)
Не назову. Но я писал об истории, а для истории 10 лет не срок. Конкретному живому человеку от этого, конечно, не легче.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 16 лип, 2024 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Так, дякуємо, також поясніть як з людьми та процентами ,тому 100% це 40 млн ресурсу ,а 32 млн це знову 100% ? Залишається владі відключати інтернет щоб люди лише в ночі писали яке гуано ми обрали в 2019 році ,точніше 73% від 40 млн ресурсу.
Так, дякуємо, також поясніть як з людьми та процентами ,тому 100% це 40 млн ресурсу ,а 32 млн це знову 100% ? Залишається владі відключати інтернет щоб люди лише в ночі писали яке гуано ми обрали в 2019 році ,точніше 73% від 40 млн ресурсу.
ну и, что бы два раза не вставать - за те 90 неподключенных мини-станций поясните...
Всемирный день единства Литвы отмечается ежегодно 17 июля, когда 85 лет назад легендарные пилоты Степонас Дарюс и Стасис Гиренас (настоящие имена - Станисловас Гирскис) отправились в роковой перелет через Атлантику. В то время черный цвет имел целью объединить литовцев, живущих по разные стороны Атлантики, и таким образом символически сократить расстояние между далекими соотечественниками.