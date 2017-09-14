Додано: Вів 16 лип, 2024 11:46

sens написав: vitaliiangel написав: smdtranz спасибо спасибо

Так, дякуємо, також поясніть як з людьми та процентами ,тому 100% це 40 млн ресурсу ,а 32 млн це знову 100% ? Залишається владі відключати інтернет щоб люди лише в ночі писали яке гуано ми обрали в 2019 році ,точніше 73% від 40 млн ресурсу. Так, дякуємо, також поясніть як з людьми та процентами ,тому 100% це 40 млн ресурсу ,а 32 млн це знову 100% ? Залишається владі відключати інтернет щоб люди лише в ночі писали яке гуано ми обрали в 2019 році ,точніше 73% від 40 млн ресурсу.

дык я ж говорю, цифры условные. установленную мощность тогда и сейчас знаете? а потери в проводах с разваленными подстанциями? все ж считают установленную мощность сейчас, типа 8 ГВт, но если раньше в Киев электричество шло с Трипольской и терялось 4%, то сейчас с ХАЭС, и теряется условно 10%. энергию нужно еще доставить и распределить, с этих 8 ГВт на входе в квартиры остается 7 реально.сейчас вон пишут, что ночью были аварии из-за погоды на подстанциях, под Львовом что-то горело. это еще минус какая-то мощность из за границы. далее, ЗАЭС обеспечиваем электричеством мы? или кацапы себе подключили? а она на собственные нужды что-то хавает.и так далее. но вместо орать «зрада», лучше бы подумали трохи головойс электричеством, я считаю, у нас в этих реалиях все гуд еще. инженеры делают все, что могут.спасибо им за то, что и метро ездит, и вода есть, и канализация, и газ добывается, и все остальное. ну придется меньше конечно потреблять или обеспечивать себя самостоятельно. ну а выхода нет.