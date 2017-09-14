sens написав:.......... Так, дякуємо, також поясніть як з людьми та процентами ,тому 100% це 40 млн ресурсу ,а 32 млн це знову 100% ? Залишається владі відключати інтернет щоб люди лише в ночі писали яке гуано ми обрали в 2019 році ,точніше 73% від 40 млн ресурсу.
Подскажите, что изменилось бы, если бы обрали другое гуано?
Так, дякуємо, також поясніть як з людьми та процентами ,тому 100% це 40 млн ресурсу ,а 32 млн це знову 100% ? Залишається владі відключати інтернет щоб люди лише в ночі писали яке гуано ми обрали в 2019 році ,точніше 73% від 40 млн ресурсу.
дык я ж говорю, цифры условные. установленную мощность тогда и сейчас знаете? а потери в проводах с разваленными подстанциями? все ж считают установленную мощность сейчас, типа 8 ГВт, но если раньше в Киев электричество шло с Трипольской и терялось 4%, то сейчас с ХАЭС, и теряется условно 10%. энергию нужно еще доставить и распределить, с этих 8 ГВт на входе в квартиры остается 7 реально. сейчас вон пишут, что ночью были аварии из-за погоды на подстанциях, под Львовом что-то горело. это еще минус какая-то мощность из за границы. далее, ЗАЭС обеспечиваем электричеством мы? или кацапы себе подключили? а она на собственные нужды что-то хавает. и так далее. но вместо орать «зрада», лучше бы подумали трохи головой
с электричеством, я считаю, у нас в этих реалиях все гуд еще. инженеры делают все, что могут. спасибо им за то, что и метро ездит, и вода есть, и канализация, и газ добывается, и все остальное. ну придется меньше конечно потреблять или обеспечивать себя самостоятельно. ну а выхода нет.
Памʼятаєте сцену з якихось там «месників», де Доктор Стрендж рахував кількість виграшних і програшних сценаріїв розвитку перед битвою з Таносом? Там було щось накшталт 1 до 18 мільйонів. Так от, у воюючої України на початку повномасштабного вторгнення було майже так само: 1. безліч ПРАВИЛЬНИХ шляхів, як то ліберально-економічні реформи, модернізація ВПК, вестернізація судових та виконавчих інституцій, залучення інвесторів, іноземних найманців. 2. і лише 1 НЕПРАВИЛЬНИЙ — нічого не робити, залишити все по-старому, закрити кордони, «Конституцію на паузу» ...
smdtranz написав:сейчас вон пишут, что ночью были аварии из-за погоды на подстанциях, под Львовом что-то горело
АВАРІЙНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ електроенергії запроваджують на Кіровоградщині, у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький та Дніпропетровській областях.
Відповідне розпорядження видало «Укренерго».
«Сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився. Енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу», – пояснили в «Укренерго»
smdtranz написав:сейчас вон пишут, что ночью были аварии из-за погоды на подстанциях, под Львовом что-то горело
АВАРІЙНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ електроенергії запроваджують на Кіровоградщині сьогодні з 11:38.
у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький та Дніпропетровській областях.
Відповідне розпорядження видало «Укренерго».
«Сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився. Енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу», – пояснили в «Укренерго»
Так, дякуємо, також поясніть як з людьми та процентами ,тому 100% це 40 млн ресурсу ,а 32 млн це знову 100% ? Залишається владі відключати інтернет щоб люди лише в ночі писали яке гуано ми обрали в 2019 році ,точніше 73% від 40 млн ресурсу.
с электричеством, я считаю, у нас в этих реалиях все гуд еще. инженеры делают все, что могут.
т.е. нахаляву полученные 90 министанций они подключить не могут? - а что мешает?