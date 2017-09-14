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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 90719072907390749075 ... 9077>
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 11:48

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  sens написав:..........
Так, дякуємо, також поясніть як з людьми та процентами ,тому 100% це 40 млн ресурсу ,а 32 млн це знову 100% ? Залишається владі відключати інтернет щоб люди лише в ночі писали яке гуано ми обрали в 2019 році ,точніше 73% від 40 млн ресурсу.

Подскажите, что изменилось бы, если бы обрали другое гуано?

хоча би те, що би не було нападу

Навіть не смішно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 11:50

  smdtranz написав:
  sens написав:
  vitaliiangel написав:smdtranz спасибо

Так, дякуємо, також поясніть як з людьми та процентами ,тому 100% це 40 млн ресурсу ,а 32 млн це знову 100% ? Залишається владі відключати інтернет щоб люди лише в ночі писали яке гуано ми обрали в 2019 році ,точніше 73% від 40 млн ресурсу.


дык я ж говорю, цифры условные. установленную мощность тогда и сейчас знаете? а потери в проводах с разваленными подстанциями? все ж считают установленную мощность сейчас, типа 8 ГВт, но если раньше в Киев электричество шло с Трипольской и терялось 4%, то сейчас с ХАЭС, и теряется условно 10%. энергию нужно еще доставить и распределить, с этих 8 ГВт на входе в квартиры остается 7 реально.
сейчас вон пишут, что ночью были аварии из-за погоды на подстанциях, под Львовом что-то горело. это еще минус какая-то мощность из за границы. далее, ЗАЭС обеспечиваем электричеством мы? или кацапы себе подключили? а она на собственные нужды что-то хавает.
и так далее. но вместо орать «зрада», лучше бы подумали трохи головой

с электричеством, я считаю, у нас в этих реалиях все гуд еще. инженеры делают все, что могут.
спасибо им за то, что и метро ездит, и вода есть, и канализация, и газ добывается, и все остальное. ну придется меньше конечно потреблять или обеспечивать себя самостоятельно. ну а выхода нет.

Это сложно и тяжело.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 11:54

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Подскажите, что изменилось бы, если бы обрали другое гуано?

хоча би те, що би не було нападу

Навіть не смішно.

https://dou.ua/forums/topic/49557/#2852692

Памʼятаєте сцену з якихось там «месників», де Доктор Стрендж рахував кількість виграшних і програшних сценаріїв розвитку перед битвою з Таносом? Там було щось накшталт 1 до 18 мільйонів. Так от, у воюючої України на початку повномасштабного вторгнення було майже так само:
1. безліч ПРАВИЛЬНИХ шляхів, як то ліберально-економічні реформи, модернізація ВПК, вестернізація судових та виконавчих інституцій, залучення інвесторів, іноземних найманців.
2. і лише 1 НЕПРАВИЛЬНИЙ — нічого не робити, залишити все по-старому, закрити кордони, «Конституцію на паузу» ...
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 11:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не.
Если атаковать с лопатами в руках, то годится.

Вибачте, але атакували не з лопатами. Атакувала навчена піхота під прикриттям більш менше сучасних танків, БМП і МРАПів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 11:57

  smdtranz написав:сейчас вон пишут, что ночью были аварии из-за погоды на подстанциях, под Львовом что-то горело
АВАРІЙНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ електроенергії запроваджують на Кіровоградщині, у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький та Дніпропетровській областях.

Відповідне розпорядження видало «Укренерго».

«Сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився. Енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу», – пояснили в «Укренерго»

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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 11:58

  vitaliiangel написав:
  smdtranz написав:сейчас вон пишут, что ночью были аварии из-за погоды на подстанциях, под Львовом что-то горело
АВАРІЙНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ електроенергії запроваджують на Кіровоградщині сьогодні з 11:38.

у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький та Дніпропетровській областях.

Відповідне розпорядження видало «Укренерго».

«Сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився. Енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу», – пояснили в «Укренерго»


Южноукраинская АЕС "встала"...
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 11:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ти ж, в ЗСУ став заробляти такі гроші, які роверним крамом не зміг би заробити
Ти ж цими грошима вихвалявся

Може ти вже підпишеш контракт і покажеш, як треба служити... ТЦК не має жодної підстави відмовити тобі у підписанні контракту.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 12:01

  smdtranz написав:
  sens написав:
  vitaliiangel написав:smdtranz спасибо

Так, дякуємо, також поясніть як з людьми та процентами ,тому 100% це 40 млн ресурсу ,а 32 млн це знову 100% ? Залишається владі відключати інтернет щоб люди лише в ночі писали яке гуано ми обрали в 2019 році ,точніше 73% від 40 млн ресурсу.


с электричеством, я считаю, у нас в этих реалиях все гуд еще. инженеры делают все, что могут.

т.е. нахаляву полученные 90 министанций они подключить не могут? - а что мешает?
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 12:03

  Бетон написав:🫤ДТЕК у своєму Тік-ток затролили українців: вони опублікували фото вентилятора з підписом «охолодіться трошки»

Смешно


Тут недавно хтось питав, що буде з поверненням Рижого.
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Бо наша рижа гнида не зникне ніколи.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 12:05

_hunter

есть пруфы, что их поставили? есть характеристики этих мини станций? есть пруфы, что они именно не подключены, а не стоят и тихо обеспечивают какой-то водоканал в режиме «поменьше рассказывать»?

может речь о дизель-генераторах каких, киловатт на 100?
smdtranz
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