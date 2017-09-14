The_Rebel написав:Ніхто не знає, що буде взимку. Наприклад, всього 1-2 см сьогодні могли зробити президентом Нікі Хейлі і історія взагалі в іншому напрямку могла піти.
Звідки ви це взяли? Нікі Хейлі з тріском програла Трампу праймеріз. Це означає що скоріш за все переміг би Байден(якщо він не причетний до замаху), а ніяка не Нікі Хейлі. Але, те що історія пішла б по іншому напряму - згідний.
В Штатах доволі складна виборча система. Результат президентських виборів як правило вирішують кілька свінг штатів. Тому схема така: ядро партії на праймеріз обирає свого кандидата, але на виборах як правило перемагає більш центриський кандидат. Хейлі була на друга на праймеріз. І мала б усі шанси перемогти байдена. На жаль, Трамп живий... Щодо вашої позиції, що Трам краще за Байдена - я її не розліляю. Цієї весни в нас була демо версія президентсва Трампа. Якщо Байден не дає літаків, то Трамп не дасть давіть снарядів. ВІн просто домовиться з хуйлом і злиє нас, бо в нього свої пріоритети.
Так, дякуємо, також поясніть як з людьми та процентами ,тому 100% це 40 млн ресурсу ,а 32 млн це знову 100% ? Залишається владі відключати інтернет щоб люди лише в ночі писали яке гуано ми обрали в 2019 році ,точніше 73% від 40 млн ресурсу.
Подскажите, что изменилось бы, если бы обрали другое гуано?
Ви вважаєте що будь-який варіант не змінив би ситуацію?
ЛАД написав:Не. Если атаковать с лопатами в руках, то годится.
Вибачте, але атакували не з лопатами. Атакувала навчена піхота під прикриттям більш менше сучасних танків, БМП і МРАПів.
Насчёт лопат, конечно, гипербола. Но "більш менше сучасних танків, БМП і МРАПів" было, видимо, недостаточно. Поддержки с воздуха практически не было. Артиллерии тоже, насколько понимаю, было недостаточно. Постоянное откладывание начала наступления, как понимаю, объяснялось именно нехваткой вооружений и надеждами, что они вот-вот поступят. В конечном итоге, пришли к тому, что дальше откладывать некуда и решили попробовать на авось. На "авост" и получилось. Сразу скажу - я в Генштабе не работаю, данных не имею, так что, возможно, ошибаюсь. Но вряд ли сильно.
ЛАД написав:Постоянное откладывание начала наступления, как понимаю, объяснялось именно нехваткой вооружений и надеждами, что они вот-вот поступят. В конечном итоге, пришли к тому, что дальше откладывать некуда и решили попробовать на авось. На "авост" и получилось. Сразу скажу - я в Генштабе не работаю, данных не имею, так что, возможно, ошибаюсь. Но вряд ли сильно.
Проблема в іншому. На початку війни ми навіть цього не зробили. Та й досі є проблеми з будівництвом другої-третьої ліній укріплень, за які відповідають призначез главноєбланствующим адміністрації.
ЛАД написав:Не. Если атаковать с лопатами в руках, то годится.
Вибачте, але атакували не з лопатами. Атакувала навчена піхота під прикриттям більш менше сучасних танків, БМП і МРАПів.
Насчёт лопат, конечно, гипербола. Но "більш менше сучасних танків, БМП і МРАПів" было, видимо, недостаточно. Поддержки с воздуха практически не было. Артиллерии тоже, насколько понимаю, было недостаточно. Постоянное откладывание начала наступления, как понимаю, объяснялось именно нехваткой вооружений и надеждами, что они вот-вот поступят. В конечном итоге, пришли к тому, что дальше откладывать некуда и решили попробовать на авось. На "авост" и получилось. Сразу скажу - я в Генштабе не работаю, данных не имею, так что, возможно, ошибаюсь. Но вряд ли сильно.
та конечно недостаточно, нам даже несчастные леопарды тянули до мая, хотя могли б летом 2022 поставить. а абрамсы вообще осенью приехали, уже после наступления. и так со всем, по чайной ложке, и все это сопровождалось адовым рассусоливанием, торгами, бесконечными обсуждениями, порожними заявлениями всех сторон, публикацией всех обьемов поставок и модификаций, затягиванием процесса, и вообще мизерными поставками самими по себе. что такое 60 или сколько то там леопардов, когда у нас только трофейных 500 танков? конечно надеялись, что запад может что-то большее, чем просто говорить. но оказалось, что и сша, и европа всего лишь балаболы, не готовые ни к каким трудностям. реально за нас переживали лишь Балтийские страны, Польша да Дания. но у них нет ресурсов нужных. а остальные так, поговорить, может дадим 3 танка, а может и нет, если не пройдем 10 кругов обсуждений рамочных соглашений о меморандумах
есть пруфы, что их поставили? есть характеристики этих мини станций? есть пруфы, что они именно не подключены, а не стоят и тихо обеспечивают какой-то водоканал в режиме «поменьше рассказывать»?
может речь о дизель-генераторах каких, киловатт на 100?
Дизель на 100квт это что то небольшое, на базе 1HZ, ОМ606 или новее, TD42, камень какой тракторный, на 4/6 цилиндров и весом 350кг от силы из чугуна, алюминиевый 250 максимум(юзал на джипах) Умножаем на 3...4 и получаем максимальный вес генератора в сборе в ящике с выходами 380/220 на десяток потребителей. По ходу Магирусы и ДойчДайзелы на каждом АТБ и Сильпо побольше будут, вдвое минимум, а то и втрое. Чтоб не было вопросов по переводу л.с. в киловатты и выхлопу по электрике с генератора - 100квт ьыла мощность этих моих вариантов дизелей в безнаддувном варианте и в момент появления - 70/80е годы. Сейчас 50л.с. с литра - это очень малофорсированный и низкооборотистый дизель, часто и безнаддувный(но не с красной зоной от 2200-2400)
sens написав:............. Залишається владі відключати інтернет щоб люди лише в ночі писали яке гуано ми обрали в 2019 році ,точніше 73% від 40 млн ресурсу.
Подскажите, что изменилось бы, если бы обрали другое гуано?
Ви вважаєте що будь-який варіант не змінив би ситуацію?
Был один вариант, который мог бы изменить ситуацию. Но он фантастический - возврат Янука или аналог. Реальные варианты - По, Зе, Юля, ..., может быть, могли как-то изменить сроки начала вторжения. Причём, возможно, и ускорить его. Серьёзное изменение ситуации было бы возможно только при достаточно сильном изменении политики Украины (как внешней, так и внутренней). Не берусь судить, насколько это было реально, но точно рискованно. Уже писал, по-моему, Зе это сделать просто побоялся.
Під час відключень світла абонентів просять не переглядати відео, не користуватися відеодзвінками чи іншим контентом, що потребує великого обсягу мобільного інтернету, тоді акумулятори на базових станціях зможуть працювати довше. Краще спілкуватись за допомогою телефонних дзвінків, SMS і текстових повідомлень у месенджерах. Якщо сигнал мережі вашого оператора зник, можна скористатися мережею іншого оператора без додаткової плати та зміни номера.
Памʼятаєте сцену з якихось там «месників», де Доктор Стрендж рахував кількість виграшних і програшних сценаріїв розвитку перед битвою з Таносом? Там було щось накшталт 1 до 18 мільйонів. Так от, у воюючої України на початку повномасштабного вторгнення було майже так само: 1. безліч ПРАВИЛЬНИХ шляхів, як то ліберально-економічні реформи, модернізація ВПК, вестернізація судових та виконавчих інституцій, залучення інвесторів, іноземних найманців. 2. і лише 1 НЕПРАВИЛЬНИЙ — нічого не робити, залишити все по-старому, закрити кордони, «Конституцію на паузу» ...
Всю эту "безліч" надо было начинать ещё, как минимум, лет 20 назад. А так... Говорят, перед смертью не надышишься.