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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 90739074907590769077>
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 12:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Был один вариант, который мог бы изменить ситуацию. Но он фантастический - возврат Янука или аналог.
Реальные варианты - По, Зе, Юля, ..., может быть, могли как-то изменить сроки начала вторжения. Причём, возможно, и ускорить его.

Тобто ви вважаєте, що незалежність України без війни була б не можлива?
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 12:41

  smdtranz написав:_hunter

есть пруфы, что их поставили? есть характеристики этих мини станций? есть пруфы, что они именно не подключены, а не стоят и тихо обеспечивают какой-то водоканал в режиме «поменьше рассказывать»?

может речь о дизель-генераторах каких, киловатт на 100?

мне "слова" USAIDa вполне достаточно. Но интересно, как вы себе эти пруфы (как и пруфы подключения) представляете? 🤔

Может и киловатт на 100, но я не знаю как вы с них 50MW снимать планируете :D
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 12:43

  vitaliiangel написав:
Під час відключень світла абонентів просять не переглядати відео, не користуватися відеодзвінками чи іншим контентом, що потребує великого обсягу мобільного інтернету, тоді акумулятори на базових станціях зможуть працювати довше. Краще спілкуватись за допомогою телефонних дзвінків, SMS і текстових повідомлень у месенджерах. Якщо сигнал мережі вашого оператора зник, можна скористатися мережею іншого оператора без додаткової плати та зміни номера.
демография должна выстрелить


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Немає нічого дивного коли людина в жарку погоду ,при відсутності світла, води та непрацюючої каналізації буде радіти життю)
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На другий день після відпочинку, зрозумів що нікуди в Україні проблеми нас не полишили.
Все ще гірше.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 12:45

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Был один вариант, который мог бы изменить ситуацию. Но он фантастический - возврат Янука или аналог.
Реальные варианты - По, Зе, Юля, ..., может быть, могли как-то изменить сроки начала вторжения. Причём, возможно, и ускорить его.

Тобто ви вважаєте, що незалежність України без війни була б не можлива?

Основна мета голови держави щоб громадянам було спокійно жити і працювати, те що почалося з Ковід 19 важко назвати нормальним явищем.
Історія покаже згодом що краще,жити у війні чи подумки про війну
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 12:48

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Постоянное откладывание начала наступления, как понимаю, объяснялось именно нехваткой вооружений и надеждами, что они вот-вот поступят. В конечном итоге, пришли к тому, что дальше откладывать некуда и решили попробовать на авось. На "авост" и получилось.
Сразу скажу - я в Генштабе не работаю, данных не имею, так что, возможно, ошибаюсь. Но вряд ли сильно.

Проблема в іншому. На початку війни ми навіть цього не зробили. Та й досі є проблеми з будівництвом другої-третьої ліній укріплень, за які відповідають призначез главноєбланствующим адміністрації.

Проблемы "другої-третьої ліній укріплень" обсуждать не могу, не видел. Кстати, не уверен, что вы тоже.
"Проблема в іншому" - в чём?
"На початку війни ми навіть цього не зробили" - чего "цього"?
Единственное понятное в вашем посте - "главноєбланствующий".
Но на эту тему я уже вам писал. Обсуждать не интересно. Могу ответить грубо, но не буду. Правда, не уверен, что в следующий раз сдержусь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 12:49

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Ой як цікаво! Чекаємо в наступному тарифному плані подвоєний обсяг інтернету за подвоєну платню! :)
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 12:52

  sens написав:Все ще гірше
хуже чем когда или что?
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Видалив.
Перепрошую у всіх, псіханув...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 16 лип, 2024 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 12:59

  sens написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Был один вариант, который мог бы изменить ситуацию. Но он фантастический - возврат Янука или аналог.
Реальные варианты - По, Зе, Юля, ..., может быть, могли как-то изменить сроки начала вторжения. Причём, возможно, и ускорить его.

Тобто ви вважаєте, що незалежність України без війни була б не можлива?

Основна мета голови держави щоб громадянам було спокійно жити і працювати, те що почалося з Ковід 19 важко назвати нормальним явищем.
Історія покаже згодом що краще,жити у війні чи подумки про війну

Чтобы не писать 2 поста.
"незалежність України без війни була б можлива" при довольно сильном изменении политики, которое, тем не менее, не вело бы к потере независимости. При Кравчуке и Кучме мы тоже были независимыми.
Хуже, чем "жити у війні" нет ничего. Мои родители, а для остальных присутствующих деды, а, может, и прадеды после "той" войны это хорошо понимали. И говорили: "Лишь бы не было войны". А внуки смеялись.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 12:59

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