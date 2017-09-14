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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 16 лип, 2024 13:00
sashaqbl
На ваш понос отвечать нечего. На ваш пост напишу жалобу. Посмотрим, как быстро отреагируют.
"Нечего" - в смысле через забрызганный слюной и соплями экран вы всё равно ничего не увидите.
А если я ворог, то вы просто идиот.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 16 лип, 2024 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 13:01
vitaliiangel написав: sens написав:
Все ще гірше
хуже чем когда или что?
В порівнянні, за два тижні, ситуація стала гірше.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 13:05
sens написав: vitaliiangel написав: sens написав:
Все ще гірше
хуже чем когда или что?
В порівнянні, за два тижні, ситуація стала гірше.
У меня до позавчера давали э.э. 4/4 и можно было жить. За 4 часа заряжались почти всё, а время работы перфоратором и пылесосом можно было запланировать. Сейчас подача э.э. 3 часа через 8 часов, хз как работать. Вангую что при таких длинных блэкаутах экономика помашет ручкой. Генератор не везде можно поставить
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 16 лип, 2024 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 16 лип, 2024 13:07
ЛАД написав:
"Нечего" - в смысле через забрызганный слюной и соплями экран вы всё равно ничего не увидите.
А если я ворог, то вы просто идиот.
Витер. Погоджуюсь, псіханув.
Але окей. Поясніть мені, ви настільки тупий, що не здатні навіть зараз перейти на українську мову? Чи все таки це питання принципу для вас?
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sashaqbl
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Додано: Вів 16 лип, 2024 13:20
vitaliiangel написав:
Вангую что при таких длинных блэкаутах экономика помашет ручкой. Генератор не везде можно поставить
Никто вам махать ручкой не будет, в лучшем случае повернется и ж.пу голую покажет.
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Евгений Н.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 13:25
vitaliiangel написав:
Під час відключень світла абонентів просять не переглядати відео, не користуватися відеодзвінками чи іншим контентом, що потребує великого обсягу мобільного інтернету, тоді акумулятори на базових станціях зможуть працювати довше. Краще спілкуватись за допомогою телефонних дзвінків, SMS і текстових повідомлень у месенджерах. Якщо сигнал мережі вашого оператора зник, можна скористатися мережею іншого оператора без додаткової плати та зміни номера.
демография должна выстрелить
А если всё пойдёт по хартумскому сценарию и несмотря на крепкую "салями" как то не совсем ТО сложится посое включения света и собственно процесса(Света не пришла, и Лёлик и Болик как бы....
)?
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Додано: Вів 16 лип, 2024 13:29
Евгений Н. написав: vitaliiangel написав:
Вангую что при таких длинных блэкаутах экономика помашет ручкой. Генератор не везде можно поставить
Никто вам махать ручкой не будет, в лучшем случае повернется и ж.пу голую покажет.
Ну ведь гусака то щипать надо и всё больше и больше!
Что же делать?
Да и детки и недвига в ЕС - это немалые расходы патриотов и справжних партийных кадрив.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 13:30
vitaliiangel написав:
У меня до позавчера давали э.э. 4/4 и можно было жить. За 4 часа заряжались почти всё, а время работы перфоратором и пылесосом можно было запланировать. Сейчас подача э.э. 3 часа через 8 часов, хз как работать. Вангую что при таких длинных блэкаутах экономика помашет ручкой. Генератор не везде можно поставить
Війна на виживання та ринкова економіка речі несумісні.
Буде економіка виживання.
І не тільки економіка, а й усі інші сфери життя.
Закони виживання змінять усе і вся.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 16 лип, 2024 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 13:31
sashaqbl написав: ЛАД написав:
"Нечего" - в смысле через забрызганный слюной и соплями экран вы всё равно ничего не увидите.
А если я ворог, то вы просто идиот.
Витер. Погоджуюсь, псіханув.
Але окей. Поясніть мені, ви настільки тупий, що не здатні навіть зараз перейти на українську мову? Чи все таки це питання принципу для вас?
Не понял, с чем вы погоджуєтесь?
Вы, вроде, не слепой. Видите, что я временами отвечаю по-украински и, вроде, замечаний по грамотности и/или суржику не было.
Кстати, в отличие от многих моих обвинителей, которые сами пишут по-русски или достаточно неграмотно на мові.
По вопросам языка я достаточно часто и подробно высказывался, не буду повторяться.
Не вижу никакой необходимости отказываться от родного для меня языка.
Путин не хозяин русского языка и не собираюсь отказываться от языка только потому, что на нём разговаривает какой-то идиот. По-украински тоже часто разговаривают люди, которым я руки не подал бы.
"Поясніть мені, ви настільки тупий, що не здатні навіть" таке пояснення зрозуміти?
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Додано: Вів 16 лип, 2024 13:34
ЛАД написав:
Не вижу никакой необходимости отказываться от родного для меня языка.
Путин не хозяин русского языка и не собираюсь отказываться от языка только потому, что на нём разговаривает какой-то идиот. По-украински тоже часто разговаривают люди, которым я руки не подал бы.
"Поясніть мені, ви настільки тупий, що не здатні навіть" таке пояснення зрозуміти?
Мова не про путіна а про вас. Якщо для вас рідною є чужа мова, чужий культурний простір, чужа ментальність. І ці чужі зараз знищують мій народ - то чому ви не ворог?
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