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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 16 лип, 2024 13:36
барабашов написав:
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Ну ведь гусака то щипать надо и всё больше и больше!
Что же делать?
Да и детки и недвига в ЕС - это немалые расходы патриотов и справжних партийных кадрив.
В войну часто наживаются не на экономике.
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