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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9074907590769077
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 13:36

  барабашов написав:...............
Ну ведь гусака то щипать надо и всё больше и больше!
Что же делать?
Да и детки и недвига в ЕС - это немалые расходы патриотов и справжних партийных кадрив.

В войну часто наживаются не на экономике.
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  #<1 ... 9074907590769077
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