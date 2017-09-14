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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 16 лип, 2024 13:00
sashaqbl
На ваш понос отвечать нечего. На ваш пост напишу жалобу. Посмотрим, как быстро отреагируют.
"Нечего" - в смысле через забрызганный слюной и соплями экран вы всё равно ничего не увидите.
А если я ворог, то вы просто идиот.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 16 лип, 2024 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 13:01
vitaliiangel написав: sens написав:
Все ще гірше
хуже чем когда или что?
В порівнянні, за два тижні, ситуація стала гірше.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 13:07
ЛАД написав:
"Нечего" - в смысле через забрызганный слюной и соплями экран вы всё равно ничего не увидите.
А если я ворог, то вы просто идиот.
Витер. Погоджуюсь, псіханув.
Але окей. Поясніть мені, ви настільки тупий, що не здатні навіть зараз перейти на українську мову? Чи все таки це питання принципу для вас?
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sashaqbl
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Додано: Вів 16 лип, 2024 13:25
vitaliiangel написав:
Під час відключень світла абонентів просять не переглядати відео, не користуватися відеодзвінками чи іншим контентом, що потребує великого обсягу мобільного інтернету, тоді акумулятори на базових станціях зможуть працювати довше. Краще спілкуватись за допомогою телефонних дзвінків, SMS і текстових повідомлень у месенджерах. Якщо сигнал мережі вашого оператора зник, можна скористатися мережею іншого оператора без додаткової плати та зміни номера.
демография должна выстрелить
А если всё пойдёт по хартумскому сценарию и несмотря на крепкую "салями" как то не совсем ТО сложится посое включения света и собственно процесса(Света не пришла, и Лёлик и Болик как бы....
)?
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Додано: Вів 16 лип, 2024 13:31
sashaqbl написав: ЛАД написав:
"Нечего" - в смысле через забрызганный слюной и соплями экран вы всё равно ничего не увидите.
А если я ворог, то вы просто идиот.
Витер. Погоджуюсь, псіханув.
Але окей. Поясніть мені, ви настільки тупий, що не здатні навіть зараз перейти на українську мову? Чи все таки це питання принципу для вас?
Не понял, с чем вы погоджуєтесь?
Вы, вроде, не слепой. Видите, что я временами отвечаю по-украински и, вроде, замечаний по грамотности и/или суржику не было.
Кстати, в отличие от многих моих обвинителей, которые сами пишут по-русски или достаточно неграмотно на мові.
По вопросам языка я достаточно часто и подробно высказывался, не буду повторяться.
Не вижу никакой необходимости отказываться от родного для меня языка.
Путин не хозяин русского языка и не собираюсь отказываться от языка только потому, что на нём разговаривает какой-то идиот. По-украински тоже часто разговаривают люди, которым я руки не подал бы.
"Поясніть мені, ви настільки тупий, що не здатні навіть" таке пояснення зрозуміти?
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ЛАД
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Додано: Вів 16 лип, 2024 13:34
ЛАД написав:
Не вижу никакой необходимости отказываться от родного для меня языка.
Путин не хозяин русского языка и не собираюсь отказываться от языка только потому, что на нём разговаривает какой-то идиот. По-украински тоже часто разговаривают люди, которым я руки не подал бы.
"Поясніть мені, ви настільки тупий, що не здатні навіть" таке пояснення зрозуміти?
Мова не про путіна а про вас. Якщо для вас рідною є чужа мова, чужий культурний простір, чужа ментальність. І ці чужі зараз знищують мій народ - то чому ви не ворог?
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sashaqbl
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Додано: Вів 16 лип, 2024 14:01
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Не вижу никакой необходимости отказываться от родного для меня языка.
Путин не хозяин русского языка и не собираюсь отказываться от языка только потому, что на нём разговаривает какой-то идиот. По-украински тоже часто разговаривают люди, которым я руки не подал бы.
"Поясніть мені, ви настільки тупий, що не здатні навіть" таке пояснення зрозуміти?
Мова не про путіна а про вас. Якщо для вас рідною є чужа мова, чужий культурний простір, чужа ментальність. І ці чужі зараз знищують мій народ - то чому ви не ворог?
Є явний прямий ворог - педерація.
Записати, визначити ворогами додатково можна багато кого...
Ознак, причин можна знайти чимало. Було б бажання, мета.
Навіть "хто не скаче, той москаль".
Але сенс і навіщо?
По суті, у вас розбіжності з опонентом стосовно сприйняття діючої влади.
Він висуває до вас претензії, але все ж таки не визначає ворогом.
Ви вирішили піти далі((
Зробити шах і мат.
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detroytred
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Додано: Вів 16 лип, 2024 14:10
sashaqbl написав: andrijk777 написав: The_Rebel написав:
Ніхто не знає, що буде взимку. Наприклад, всього 1-2 см сьогодні могли зробити президентом Нікі Хейлі і історія взагалі в іншому напрямку могла піти.
Звідки ви це взяли? Нікі Хейлі з тріском програла Трампу праймеріз. Це означає що скоріш за все переміг би Байден(якщо він не причетний до замаху), а ніяка не Нікі Хейлі.
Але, те що історія пішла б по іншому напряму - згідний.
В Штатах доволі складна виборча система. Результат президентських виборів як правило вирішують кілька свінг штатів. Тому схема така: ядро партії на праймеріз обирає свого кандидата, але на виборах як правило перемагає більш центриський кандидат. Хейлі була на друга на праймеріз. І мала б усі шанси перемогти байдена. На жаль, Трамп живий...
На виборах голосують люди, а не ядро партії.
Факти замість слів:
Candidate_______Donald Trump____Nikki Haley
Delegate count__2,268___________97
Contests won____54______________2
Popular vote____17,015,756______4,381,799
sashaqbl написав:
Щодо вашої позиції, що Трам краще за Байдена - я її не розліляю. Цієї весни в нас була демо версія президентсва Трампа. Якщо Байден не дає літаків, то Трамп не дасть давіть снарядів. ВІн просто домовиться з хуйлом і злиє нас, бо в нього свої пріоритети.
Всі антитрампісти прекрасно описують майбутнє при Трампі(хоч я з цим не згідний), але чомусь не описують майбутнє при Байдені.
Тоді опишу я: Якщо переможе Байден то нас чекає ще 5 років такої війни як зараз, а потім новий президент США домовиться з хуйлом і злиє нас, бо в нього свої пріоритети.
Саме тому Трам мені підходить більше ніж Байден.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 14:14
detroytred написав:
Записати, визначити ворогами додатково можна багато кого...
Ознак, причин можна знайти чимало. Було б бажання, мета.
Навіть "хто не скаче, той москаль".
Я не знаю. Звісно що можна. Можна цього не робити. Але коли людина просуває відверто проросійські наративи, говорить, що свобода - то є рабство, а інакше війна була неминуча... Важко стриматися...
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Додано: Вів 16 лип, 2024 14:16
andrijk777 написав:
Всі антитрампісти прекрасно описують майбутнє при Трампі(хоч я з цим не згідний), але чомусь не описують майбутнє при Байдені.
Опишу майбутнє при Байдені. Ні ми, ні росія не витримаємо ще одного строку, і всі одно найближчі кілька років доведеться домовлятися. Але домовлятися маючи за спиною Байдена легше, ніж домовлятися, маючи за спиною Трампа.
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