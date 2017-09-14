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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 90719072907390749075 ... 9077>
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 15:49

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:У Вермахті під час Другої Світової повії входили в речове забезпечення військовослужбовців з розрахунку:
1 на 100 рядових
1 на 75 сержантів
1 на 50 офіцерів молодшого і середнього складу
1 на 50 для технічного складу люфтваффе
1 на 20 для пілотів.
При чому деякі джерела пишуть, що частина дівчат йшла у військово польові борделі з патріотизму - піднімати бойовий дух бійців.
це бардак канєшно. чому лікарок мають мобілізувати а повії іти з патріотизму? Я вважаю що повій треба бусифікувати. Але, як розказувала флер про безпілотників, патріотичним треба дати можливість піти на контракт і самостійно вибирати бригаду та місце служби. Єдине з чим не оприділився це питання чи брати російськомовних?

Мне не вполне понятно другое.
Профессия, безусловно, не является самой уважаемой, но обозвать такое обеспечение вещевым, у меня язык не поворачивается :)
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 16:26

  sashaqbl написав:А ще Трамп 6 місяців блокував допомогу Україні. Як наслідок - значні втрати людей і техніки, втрата Авдіївки і прорив фронту(наскільки РОА це здатна зробити).

Ви штампуєте пропагандистські норативи не вникаючи в їхню суть. Копайте глибше.
Знову таки факти:
1) США є президентська республіка!!! Іншими словами - президент має багато влади. А сфери зовнішньої політики і оборони(безпеки) прямо підпорядковуються президенту.
2) Ленд-ліз. Він і був для того щоб президент без згоди парламенту міг допомагати Україні. Саме під час лен-лізу Байден міг налити стільки допомоги, скільки хотів, але він чомусь налив нуль, почекав поки ленд-ліз скінчиться і все спихнув на Трампа. :D
3) "Блокував" допомогу не Трамп а республіканська партія, не потрібно робити такі маніпуляції.
4) Республіканська партія могла блокувала допомогу не тому що вона проти України, а тому що вони в опозиції, тобто "на зло Байдену". Або по інших причинах. Чому ні? (це не факт)
5) В той закон "про допомогу Україні" було внесено дуже багато мусору(>50%), який до України ніякого відношення не мав. Навіщо Байден пхав цей "мусор" в цей закон, якщо він так хотів "допомагати Україні"?
6) Республіканці чітко сказали: Озвучте нашу(американську) стратегію по Україні, тоді ми проголосуємо. Нічого озвучено не було. Тобто немає у Байдена ніякої стратегії по Україні(або ця стратегія сильно розходиться з його словами).

Більше писати лінь. По-моєму ви мало опираєтесь на факти, а більше на те "що говорять люди".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Я бачу розмежування по ЛБЗ зі зняттям більшості санкцій з РФ і відсутність будь яких гарантій для України, натомість гарантії про невступ України в НАТО
я таке саме бачу при Байдені. А чому ні? Команда Байдена представила інший план? Які гарантії пропонує Байден? Все, що він каже "будемо підтримувати". "Підтримувати" - це дати трохи снарядів і аж ОДИН додатковий "патріот". Німеччина дала більше "патріотів", ніж Байден. Як довго Україна при такій допомозі буде триматись? І яка буде нагорода за це "тримання"? Чи не виявиться, що все одно доведеться домовлятись на тих самих умовах, але у нас буде ще мінус 50 тис загиблих на фронті?
  sashaqbl написав:обмеження ЗСУ і обмеження поставок західних озбоєнь з право вето для РФ(як це було в стамбульських домовленостях)
Трамп про таке не говорив. Тут ми не знаємо. Це був би неприйнятний варіант, звісно.
Але все, що зараз відомо - у плані, який був представлений радниками Трампа, говориться протилежне:
A lasting peace in Ukraine would require additional security guarantees for Ukraine, Kellogg and Fleitz said. Fleitz added that "arming Ukraine to the teeth" was likely to be a key element of that.

Ми не знаємо, якому варіанту віддасть перевагу Трамп. Але від Байдена конкретики ще менше.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 16:37

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:2. Саме Трамп ВПЕРШЕ надав Україні озброєння(ті самі Джавеліни і інше) яке в великій мірі зупиняло армію рф на початку вторгнення. Чомусь не Обама(Байден) дали Україні зброю, а саме Трамп.

А ще Трамп 6 місяців блокував допомогу Україні. Як наслідок - значні втрати людей і техніки, втрата Авдіївки і прорив фронту(наскільки РОА це здатна зробити).

Впевнені, що це Трамп блокував, а не демократи крутили законом, вносячи неприйнятні для республіканців поправки?
Та навіть якщо б так - у Байдена було більш ніж достатньо ресурсів, щоб допомагати і в цей період, але ні.
Далі - розбірали той хвалений закон про ніби то 60+ лярдів допомоги Україні, а там реально для України тільки близько 7, решта - на якусь ху***. З цих 7 лярдів на сьогодні надано допомоги менше, ніж на 1/3. Як думаєте, встигне Байден у такому темпі надати хоча б цю допомогу до кінця фінансового року у США?
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 16:53

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:А ще Трамп 6 місяців блокував допомогу Україні. Як наслідок - значні втрати людей і техніки, втрата Авдіївки і прорив фронту(наскільки РОА це здатна зробити).

Ви штампуєте пропагандистські норативи не вникаючи в їхню суть. Копайте глибше.
Знову таки факти:
1) США є президентська республіка!!! Іншими словами - президент має багато влади. А сфери зовнішньої політики і оборони(безпеки) прямо підпорядковуються президенту.
2) Ленд-ліз. Він і був для того щоб президент без згоди парламенту міг допомагати Україні. Саме під час лен-лізу Байден міг налити стільки допомоги, скільки хотів, але він чомусь налив нуль, почекав поки ленд-ліз скінчиться і все спихнув на Трампа. :D
3) "Блокував" допомогу не Трамп а республіканська партія, не потрібно робити такі маніпуляції.
4) Республіканська партія могла блокувала допомогу не тому що вона проти України, а тому що вони в опозиції, тобто "на зло Байдену". Або по інших причинах. Чому ні? (це не факт)
5) В той закон "про допомогу Україні" було внесено дуже багато мусору(>50%), який до України ніякого відношення не мав. Навіщо Байден пхав цей "мусор" в цей закон, якщо він так хотів "допомагати Україні"?
6) Республіканці чітко сказали: Озвучте нашу(американську) стратегію по Україні, тоді ми проголосуємо. Нічого озвучено не було. Тобто немає у Байдена ніякої стратегії по Україні(або ця стратегія сильно розходиться з його словами).

Більше писати лінь. По-моєму ви мало опираєтесь на факти, а більше на те "що говорять люди".


1) Але за бюджет відповідає парламент, і саме парламент не приймав допомогу. А без грошей президент безсилий
2) Тут погоджуюсь, якась хуйня.
3) Ви забуваєте, що Трамп контролює кокус свободи, і саме вони грозилися зняти спікера Джонсона, якщо він поставить на голосування пакет допомоги Україні
4) не виключаю, що це одна з причин, пох, що там відбувається, головне - внутрішні дрязги.
5) Зрештою весь той "мусор" прийняли, тому що той мусор - це американські інтереси
6) Говорити можна що завгодно, хуйло теж багато чого говорить. Особисто я бачу дії трампіського крила республіканців - це блокування допомоги Україні.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 16:59

  sashaqbl написав:У Вермахті під час Другої Світової повії входили в речове забезпечення військовослужбовців з розрахунку:
1 на 100 рядових

Главное чтобы не все сразу
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Особисто я бачу дії трампіського крила республіканців - це блокування допомоги Україні
а бачите дії Байдена, які спрямовані на перемогу України ? Щоб не "скільки потрібно" а для поразки расії.
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