andrijk777 написав:Ви штампуєте пропагандистські норативи не вникаючи в їхню суть. Копайте глибше. Знову таки факти: 1) США є президентська республіка!!! Іншими словами - президент має багато влади. А сфери зовнішньої політики і оборони(безпеки) прямо підпорядковуються президенту. 2) Ленд-ліз. Він і був для того щоб президент без згоди парламенту міг допомагати Україні. Саме під час лен-лізу Байден міг налити стільки допомоги, скільки хотів, але він чомусь налив нуль, почекав поки ленд-ліз скінчиться і все спихнув на Трампа. 3) "Блокував" допомогу не Трамп а республіканська партія, не потрібно робити такі маніпуляції. 4) Республіканська партія могла блокувала допомогу не тому що вона проти України, а тому що вони в опозиції, тобто "на зло Байдену". Або по інших причинах. Чому ні? (це не факт) 5) В той закон "про допомогу Україні" було внесено дуже багато мусору(>50%), який до України ніякого відношення не мав. Навіщо Байден пхав цей "мусор" в цей закон, якщо він так хотів "допомагати Україні"? 6) Республіканці чітко сказали: Озвучте нашу(американську) стратегію по Україні, тоді ми проголосуємо. Нічого озвучено не було. Тобто немає у Байдена ніякої стратегії по Україні(або ця стратегія сильно розходиться з його словами).
Більше писати лінь. По-моєму ви мало опираєтесь на факти, а більше на те "що говорять люди".
1) Але за бюджет відповідає парламент, і саме парламент не приймав допомогу. А без грошей президент безсилий 2) Тут погоджуюсь, якась хуйня. 3) Ви забуваєте, що Трамп контролює кокус свободи, і саме вони грозилися зняти спікера Джонсона, якщо він поставить на голосування пакет допомоги Україні 4) не виключаю, що це одна з причин, пох, що там відбувається, головне - внутрішні дрязги. 5) Зрештою весь той "мусор" прийняли, тому що той мусор - це американські інтереси 6) Говорити можна що завгодно, хуйло теж багато чого говорить. Особисто я бачу дії трампіського крила республіканців - це блокування допомоги Україні.
Пункт 6) це не говоріння, це факт. І досить логічний. США не Україна і якщо там парламент виділяє гроші він має право спитати "А для чого ці гроші виділяються? Яка мета?" - цілком логічне питання, тим більше для опозиції. Мені(як українцю) також було б цікаво почути відповідь Байдена на це питання. Але відповіді не було.
А особисто я бачу абсолютне не бажання Байдена помагати Україні і навіть бажання шкодити Україні(2014, не дозвіл на використання зброї і т.д.). Причому саме Байдена особисто(або його команди). Хоча можливості в США по воєнній допомозі величезні.
Я надав вам купу фактів, ви мені нуль, але ви все-рівно знаєте своє.
Необновлянти? То вони поки не вирішили оновити їх (дані).
Дві точки зору: 1. «У Липинах, біля магазину на кінцевій зупинці маршрутного таксі №32, на вимогу групи оповіщення громадянина було перевірено на наявність особистих та військово-облікових документів. Надавши представникам ТЦК військово-обліковий документ, було виявлено, що в особи були неактуальні військово-облікові дані. Задля оновлення актуальних відомостей, громадянин вирішив відразу оновити свої військово-облікові дані у ТЦК. *
2. *Водій маршрутного автобусу №32 Олег Смірнов саме приїхав на кінцеву зупинку. «Він вийшов з автобуса. До нього під’їхав бус із незрозумілими номерами. Водія забрали, запхали в бус і поїхали. Пасажири залишилися на місці і не дісталися до місця свого призначення»*. https://varta1.com.ua/news/na-volini-mo ... 83238.html
Не розумію навіщо отак... Потрібен водій, прийшла б ця ж група прямо на АТП і звідти "запросила" до себе оновити. Якщо вже вирішили через саме отакі запрошення.
andrijk777 написав:Блін, Байден президент США, Трамп - ніхто(на сьогодні). У Байдена уся влада, у Трампа - нічого. Просумуєте 2 і 2?
І як це міняє той факт що саме ТРАМП 6 місяців блокував допомогу Україні?
Республіканці дуже хочуть виграти вибори, тому вони роблять все не так як роблять демократи. АЛЕ!!! Коли ми приповзли на колінах і показали республіканцю Джонсону, що нам буде повний пясець без допомоги, спочатку обвалимся по Дніпру, то що зробили республіканці? ПРОГОЛОСУВАЛИ за допомогу. Тому Трамп це темна конячка. Як буде ніхто не знає, моя думка, допомоги менше не буде, бо все виробництво зброї в руках республіканців, все зав'язано на грошах, вони мріють дати нам багато зброї, щоб виготовити її і собі заробити. З Байденом триває ужас без кінця, а з Трампом буде якійсь кінець, сподіваюсь добрий, це моя думка...
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 16 лип, 2024 18:10, всього редагувалось 1 раз.