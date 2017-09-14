andrijk777 написав:

Ви штампуєте пропагандистські норативи не вникаючи в їхню суть. Копайте глибше.Знову таки факти:1) США єреспубліка!!! Іншими словами - президент має багато влади. А сфери зовнішньої політики і оборони(безпеки) прямо підпорядковуються президенту.2) Ленд-ліз. Він і був для того щоб президентміг допомагати Україні. Саме під час лен-лізу Байден міг налити стільки допомоги, скільки хотів, але він чомусь налив нуль, почекав поки ленд-ліз скінчиться і все спихнув на Трампа.3)4) Республіканська партія могла блокувала допомогу не тому що вона проти України, а тому що, тобто "на зло Байдену". Або по інших причинах. Чому ні? (це не факт)5) В той закон "про допомогу Україні" було внесено дуже багато мусору(>50%), який до України ніякого відношення не мав. Навіщо Байден пхав цей "мусор" в цей закон, якщо він так хотів "допомагати Україні"?6) Республіканці чітко сказали: Озвучте нашу(американську) стратегію по Україні, тоді ми проголосуємо. Нічого озвучено не було. Тобто немає у Байдена ніякої стратегії по Україні(або ця стратегія сильно розходиться з його словами).Більше писати лінь. По-моєму ви мало опираєтесь на факти, а більше на те "що говорять люди".