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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 90739074907590769077>
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:09

  andrijk777 написав:Блін, Байден президент США, Трамп - ніхто(на сьогодні). У Байдена уся влада, у Трампа - нічого.
Просумуєте 2 і 2?

У Байдена вся влада ?


Якби у Байдена була вся влада, то республіканці не крутили пейси півроку з допомогою для України

І саме так, респів Трамп підмяв під себе.
Хто проти думки Трампа, того з речами під сраку з політики

Трамп - нарцисична людина зі схільністю до диктатора
І не дивно, що і Маск його фінансує, бо він такий саме
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:09

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Блін, Байден президент США, Трамп - ніхто(на сьогодні). У Байдена уся влада, у Трампа - нічого.
Просумуєте 2 і 2?

І як це міняє той факт що саме ТРАМП 6 місяців блокував допомогу Україні?

Це не факт це брехня.
Щоб блокувати щоб потрібно мати 50%+ голосів.
Трамп контролює 50%+ голосів? Так - брешу я, ні - брешете ви.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:13

Безуглая довыступалась. Теперь она в базе "Миротворца" - https://myrotvorets.center/criminal/bez ... dymyrovna/

Кстати, ее образование довольно таки неплохое:
С целью проведения комплексных информационных операций по дискредитации ВСУ, Безуглая умышленно создает образ “непробивной тупой конченой и йобанутой дуры“, что абсолютно не кореллирует с полученным ею ранее достаточно серьезном высшем образовании в различных сферах.

- В 2005 году Безуглая закончила с золотой медалью Гимназию №117 имени Леси Украинки с углубленным изучением иностранных языков. Кроме украинского и русского, владеет английским, немецким и французским языками.
- Высшее образование получила в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца по специальности “Лечебное дело”.
- В 2011 году продолжила обучение в интернатуре Украинской военно-медицинской академии, специальность “Внутренние болезни”.
- В 2023 году поступила в магистратуру в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко на заочное обучение по специальности “Публичное управление и администрирование“.
- Безуглая прошла обучение по Международной программе лидерства Государственного департамента США “Здравоохранение и маргинализированные популяции” и получила специализацию “Организация и управление здравоохранением“.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Це не факт це брехня.
Щоб блокувати щоб потрібно мати 50%+ голосів.
Трамп контролює 50%+ голосів? Так - брешу я, ні - брешете ви.

В республіканців більшість у палаті представників 218 з 435. + додаткова угода, що достатньо 8 голосів щоб підняти питання відставки спікера, що дає залізний важіль впливу на спікера для трампіської маги.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 16 лип, 2024 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:14

  somilitark написав:АЛЕ!!! Коли ми приповзли на колінах і показали республіканцю Джонсону, що нам буде повний пясець без допомоги, спочатку обвалимся по Дніпру, то що зробили республіканці?
ПРОГОЛОСУВАЛИ за допомогу.

Існує ще одна версія трактування цієї події (згоди Джонсона).
Перерозподіл посад.
Домовленість з частиною демократів стосовно свого майбутнього.

Яка з них більш серйозна, кожен обирає сам.
Те, що Джонсона схвилювали наші коліна або він раптом справді побачив свого сина на війні, як він пояснив своє рішення, особисто я овсім не вірю.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:Демократи це обкакані боягузи, нічого не буде!!!
А ось республіканці люблять воювати, китай і рф вони поставлять на місце

Ага. Вудро Вільсон - демократ. Франклін Рузвель - демократ. А респи в той час проводили трампістську політику ізоляції.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:17

А по факту Трампон керує респами
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:18

  detroytred написав:
  sashaqbl написав:Факт тільки один, я вже його написав вище. Байден допомагає. Недостатньо, але допомагає.

Теж такої думки.
Саме це факт.

Тобто ви(і sashaqbl) вважаєте що після перемоги Трамп не буде помагати Україні.
На щастя ви сильно помиляєтесь.
Правда "допомога" буде не така як ви собі уявляєте. :D
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:19

  sashaqbl написав:
  somilitark написав:Демократи це обкакані боягузи, нічого не буде!!!
А ось республіканці люблять воювати, китай і рф вони поставлять на місце

Ага. Вудро Вільсон - демократ. Франклін Рузвель - демократ. А респи в той час проводили трампістську політику ізоляції.

Та отож.
Демократи, як глобалісти, це для нас синиця в руці.
А респи, як ізоляціоністи-консерватори, це журавель в небі -- можуть і кинути (бо не своє), але можуть почати вважати своїм і битися за нас (за своє) по повній.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:бто ви(і sashaqbl) вважаєте що після перемоги Трамп не буде помагати Україні.
На щастя ви сильно помиляєтесь.
Правда "допомога" буде не така як ви собі уявл

ок, давай свій прогноз і парі?
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