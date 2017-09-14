RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9074907590769077>
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:22

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  sashaqbl написав:Факт тільки один, я вже його написав вище. Байден допомагає. Недостатньо, але допомагає.

Теж такої думки.
Саме це факт.

Тобто ви(і sashaqbl) вважаєте що після перемоги Трамп не буде помагати Україні.
На щастя ви сильно помиляєтесь.
Правда "допомога" буде не така як ви собі уявляєте. :D

Я вказав на факт стосовно Байдена.
А не Трампа.

Від Трампа я очікую будь-чого.
Він не має стратегії...
Діє за ситуацією.
На відміну від глобаліста Байдена.
detroytred
 
Повідомлень: 29381
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:24

  yanyura написав:Безуглая довыступалась. Теперь она в базе "Миротворца" - https://myrotvorets.center/criminal/bez ... dymyrovna/

Кстати, ее образование довольно таки неплохое

Если ей дали образование, то совсем не факт, что она это образование получила
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9998
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:28

Остыньте

Зображення
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24142
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3362 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:31

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:бто ви(і sashaqbl) вважаєте що після перемоги Трамп не буде помагати Україні.
На щастя ви сильно помиляєтесь.
Правда "допомога" буде не така як ви собі уявл

ок, давай свій прогноз і парі?

Мій прогноз - Трамп попробує завершити війну. Якщо Україна(Зеленський) не впреться то йому це вдасться.
Якщо переможе Байден - то це ще 5 років війни. Уявляю собі яка буде Україна після 8 років війни.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5320
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Мій прогноз - Трамп попробує завершити війну. Якщо Україна(Зеленський) не впреться то йому це вдасться.
Якщо переможе Байден - то це ще 5 років війни. Уявляю собі яка буде Україна після 8 років війни.

що значить "завершити війну"? На яких умовах? Злити україну і дозволити окупувати, щоб не гинули люди - це теж "завершити війну".
В 38 Чемберлен теж "не допустив війни в Європі"...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 16 лип, 2024 18:43, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1823
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:34

  sashaqbl написав:
  somilitark написав:Демократи це обкакані боягузи, нічого не буде!!!
А ось республіканці люблять воювати, китай і рф вони поставлять на місце

Ага. Вудро Вільсон - демократ. Франклін Рузвель - демократ. А респи в той час проводили трампістську політику ізоляції.

Мама мія, а коли це було?
100 років назад?)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13262
З нами з: 30.12.09
Подякував: 696 раз.
Подякували: 3840 раз.
 
Профіль
4
5
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:34

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:бто ви(і sashaqbl) вважаєте що після перемоги Трамп не буде помагати Україні.
На щастя ви сильно помиляєтесь.
Правда "допомога" буде не така як ви собі уявл

ок, давай свій прогноз і парі?

Мій прогноз - Трамп попробує завершити війну. Якщо Україна(Зеленський) не впреться то йому це вдасться.
Якщо переможе Байден - то це ще 5 років війни. Уявляю собі яка буде Україна після 8 років війни.

А нагадай мені, в контексті, це Україна напала на Росію чи Росія напала на Україну, га ?

З чого ти вирішив, що Путін згодиться завершити війну ?
Путін цю війну і почав
А якщо Путін згодиться, то на яких умовах ?

Виліз, розписуй
Але ж ти, знову звалишь без відповіді
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9998
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:35

  yanyura написав:Безуглая довыступалась. Теперь она в базе "Миротворца" - https://myrotvorets.center/criminal/bez ... dymyrovna/

Кстати, ее образование довольно таки неплохое

Це теж вона зробила?

Давайте вже тоді всіх занесем в базу "Миротворець", хто критикує керівництво.... Що, не підпадають під (обережно, взято з Миротворця російською)?:
Целенаправленная и системная деятельность Марьяны Безуглой против руководства ВСУ в период с 2022 по 2024г.г. имеет явные признаки спланированной в интересах российского агрессора и неустановленной группы лиц информационной компании, целью которой является дискредитация высшего командного состава Вооруженных сил Украины, деморализация личного состава ВСУ, снижение уровня доверия граждан Украины к своим Вооруженным Силам.
Для достижения этих целей Безуглая с группой неустановленных лиц через социальные сети сознательно вводила в заблуждение граждан Украины и международное сообщество, публикуя информацию о деятельности ВСУ и их руководства искривленно с явным манипулятивным характером.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9093
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1354 раз.
Подякували: 1745 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:Мама мія, а коли це було?
100 років назад?)))

На жаль, зараз дуже схожа ситуація. Слабкий президент-демократ. І республіканець, який підігрує фашистським урядам...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1823
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:56

  sashaqbl написав:
  somilitark написав:Мама мія, а коли це було?
100 років назад?)))

На жаль, зараз дуже схожа ситуація. Слабкий президент-демократ. І республіканець, який підігрує фашистським урядам...

До речі, якщо фантазувати.
Бо історію вже не перепишешь

То, якби не було Перл-Харбору, то ще невідомо, як відбувались би події другої світової

Бо тоді і Рузвельт був не в захваті допомогати Європі військовими засобами.
Були санкції, були ємбарго проти Японії

А потім трапився Перл-харбор
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9998
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 9074907590769077>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 62801
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 221868
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 706784
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.