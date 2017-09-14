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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 16 лип, 2024 18:22
andrijk777 написав: detroytred написав: sashaqbl написав:
Факт тільки один, я вже його написав вище. Байден допомагає. Недостатньо, але допомагає.
Теж такої думки.
Саме це факт.
Тобто ви(і sashaqbl) вважаєте що після перемоги Трамп не буде помагати Україні.
На щастя ви сильно помиляєтесь.
Правда "допомога" буде не така як ви собі уявляєте.
Я вказав на факт стосовно Байдена.
А не Трампа.
Від Трампа я очікую будь-чого.
Він не має стратегії...
Діє за ситуацією.
На відміну від глобаліста Байдена.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 18:24
Если ей дали образование, то совсем не факт, что она это образование получила
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Додано: Вів 16 лип, 2024 18:28
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Додано: Вів 16 лип, 2024 18:31
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
бто ви(і sashaqbl) вважаєте що після перемоги Трамп не буде помагати Україні.
На щастя ви сильно помиляєтесь.
Правда "допомога" буде не така як ви собі уявл
ок, давай свій прогноз і парі?
Мій прогноз - Трамп попробує завершити війну. Якщо Україна(Зеленський) не впреться то йому це вдасться.
Якщо переможе Байден - то це ще 5 років війни. Уявляю собі яка буде Україна після 8 років війни.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 18:33
andrijk777 написав:
Мій прогноз - Трамп попробує завершити війну. Якщо Україна(Зеленський) не впреться то йому це вдасться.
Якщо переможе Байден - то це ще 5 років війни. Уявляю собі яка буде Україна після 8 років війни.
що значить "завершити війну"? На яких умовах? Злити україну і дозволити окупувати, щоб не гинули люди - це теж "завершити війну".
В 38 Чемберлен теж "не допустив війни в Європі"...
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Вів 16 лип, 2024 18:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 18:34
sashaqbl написав: somilitark написав:
Демократи це обкакані боягузи, нічого не буде!!!
А ось республіканці люблять воювати, китай і рф вони поставлять на місце
Ага. Вудро Вільсон - демократ. Франклін Рузвель - демократ. А респи в той час проводили трампістську політику ізоляції.
Мама мія, а коли це було?
100 років назад?)))
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Додано: Вів 16 лип, 2024 18:34
andrijk777 написав: sashaqbl написав: andrijk777 написав:
бто ви(і sashaqbl) вважаєте що після перемоги Трамп не буде помагати Україні.
На щастя ви сильно помиляєтесь.
Правда "допомога" буде не така як ви собі уявл
ок, давай свій прогноз і парі?
Мій прогноз - Трамп попробує завершити війну. Якщо Україна(Зеленський) не впреться то йому це вдасться.
Якщо переможе Байден - то це ще 5 років війни. Уявляю собі яка буде Україна після 8 років війни.
А нагадай мені, в контексті, це Україна напала на Росію чи Росія напала на Україну, га ?
З чого ти вирішив, що Путін згодиться завершити війну ? Путін цю війну і почав
А якщо Путін згодиться, то на яких умовах ?
Виліз, розписуй
Але ж ти, знову звалишь без відповіді
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Додано: Вів 16 лип, 2024 18:35
Це теж вона зробила?
Давайте вже тоді всіх занесем в базу "Миротворець", хто критикує керівництво.... Що, не підпадають під (обережно, взято з Миротворця російською)?:
Целенаправленная и системная деятельность Марьяны Безуглой против руководства ВСУ в период с 2022 по 2024г.г. имеет явные признаки спланированной в интересах российского агрессора и неустановленной группы лиц информационной компании, целью которой является дискредитация высшего командного состава Вооруженных сил Украины, деморализация личного состава ВСУ, снижение уровня доверия граждан Украины к своим Вооруженным Силам.
Для достижения этих целей Безуглая с группой неустановленных лиц через социальные сети сознательно вводила в заблуждение граждан Украины и международное сообщество, публикуя информацию о деятельности ВСУ и их руководства искривленно с явным манипулятивным характером.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 18:42
somilitark написав:
Мама мія, а коли це було?
100 років назад?)))
На жаль, зараз дуже схожа ситуація. Слабкий президент-демократ. І республіканець, який підігрує фашистським урядам...
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Додано: Вів 16 лип, 2024 18:56
sashaqbl написав: somilitark написав:
Мама мія, а коли це було?
100 років назад?)))
На жаль, зараз дуже схожа ситуація. Слабкий президент-демократ. І республіканець, який підігрує фашистським урядам...
До речі, якщо фантазувати.
Бо історію вже не перепишешь
То, якби не було Перл-Харбору, то ще невідомо, як відбувались би події другої світової
Бо тоді і Рузвельт був не в захваті допомогати Європі військовими засобами.
Були санкції, були ємбарго проти Японії
А потім трапився Перл-харбор
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