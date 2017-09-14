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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9074907590769077
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 18:57

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:У Вермахті під час Другої Світової повії входили в речове забезпечення військовослужбовців з розрахунку:
1 на 100 рядових
1 на 75 сержантів
1 на 50 офіцерів молодшого і середнього складу
1 на 50 для технічного складу люфтваффе
1 на 20 для пілотів.
При чому деякі джерела пишуть, що частина дівчат йшла у військово польові борделі з патріотизму - піднімати бойовий дух бійців.
це бардак канєшно. чому лікарок мають мобілізувати а повії іти з патріотизму? Я вважаю що повій треба бусифікувати. Але, як розказувала флер про безпілотників, патріотичним треба дати можливість піти на контракт і самостійно вибирати бригаду та місце служби.

Флер сказала, что пойдет только по повестке
Другой вопрос, по каким признакам освобождать конкретных военнобязанных от призыва в бригады психолочиской нагрузки
Если по справедливости, то есть гендернонейтрально, то жён военнослужащих, одиноких матерей и трёх и более детей, и т.п..
Вроде, мадам в модных очках ни в одну из категорий не входит, а кроме того любит долгий качественный секс как по рабочим, так и по выходным дням.
Я бы на месте ТЦК долго не думал
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 19:02

  anduzenko написав:
  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:У Вермахті під час Другої Світової повії входили в речове забезпечення військовослужбовців з розрахунку:
1 на 100 рядових
1 на 75 сержантів
1 на 50 офіцерів молодшого і середнього складу
1 на 50 для технічного складу люфтваффе
1 на 20 для пілотів.
При чому деякі джерела пишуть, що частина дівчат йшла у військово польові борделі з патріотизму - піднімати бойовий дух бійців.
це бардак канєшно. чому лікарок мають мобілізувати а повії іти з патріотизму? Я вважаю що повій треба бусифікувати. Але, як розказувала флер про безпілотників, патріотичним треба дати можливість піти на контракт і самостійно вибирати бригаду та місце служби.

Флер сказала, что пойдет только по повестке
Другой вопрос, по каким признакам освобождать конкретных военнобязанных от призыва в бригады психолочиской нагрузки
Если по справедливости, то есть гендернонейтрально, то жён военнослужащих, одиноких матерей и трёх и более детей, и т.п..
Вроде, мадам в модных очках ни в одну из категорий не входит, а кроме того любит долгий качественный секс как по рабочим, так и по выходным дням.
Я бы на месте ТЦК долго не думал

Ты дурак ? или долбанутый ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 19:11

  sashaqbl написав:
  somilitark написав:Мама мія, а коли це було?
100 років назад?)))

На жаль, зараз дуже схожа ситуація. Слабкий президент-демократ. І республіканець, який підігрує фашистським урядам...

Сподіваюсь Ви не праві і за Трампом стоять думаючі люди, а Трамп це лише інструмент повернення до влади республіканців.
somilitark
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  #<1 ... 9074907590769077
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