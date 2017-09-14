andrijk777 написав:Мій прогноз - Трамп попробує завершити війну. Якщо Україна(Зеленський) не впреться то йому це вдасться. Якщо переможе Байден - то це ще 5 років війни. Уявляю собі яка буде Україна після 8 років війни.
що значить "завершити війну"? На яких умовах? Злити україну і дозволити окупувати, щоб не гинули люди - це теж "завершити війну".
Завершити війну означає завершити війну. Умови будуть враховувати реальність, "кордонів 91" не буде. Я не розумію що означає злити Україну, зливають воду в унітазі.
Hotab написав:При наличии выбора - для умеющих есть полно мест по их мозгам
По мозгам говоришь? А военком точно в состоянии оценить специалиста в области, в которой сам военком ни бум-бум?
Hotab написав:Я и спрашиваю «а какие они? Куда тебя надо взять?» я даже тете подсказывал, что ты мог бы быть психологом роты. Ты сказал что это другая область психологии, ты не пригоден туда. Куда пригоден
я 100500 раз писал что 12 лет занимался рекрутингом, поиском, адаптацией, обучением нужного бизнесу персонала. Оценкой его эффективности (kpi) Меня точно возьмут на работу в тцк? 2 высших образования.
Теперь почему не возьмут. Тцк работают ради галочки. Не вникая в нюансы. Эффективность их не интересует. Галочки закрыли и го бухать в рестораны. Такая профанация не мой профиль.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 16 лип, 2024 19:24, всього редагувалось 6 разів.
pesikot написав:Оце великі сумніви, що там є думаючи люди ...
Був аналіз политки Трампа і те що він говорив, так ось він робив все послідовно і адекватно, на користь західної цивілізації, наїзжав на китай, дав нам Джевеліни і ще деяку зброю, заставляв Європу прокинутись і вкладати в оборону, а от демократи гарно говорять, але далі справа майже не йде, потім обкакано вилазять і говорять салівани: ми проти ескалації і війни, тому знову підберемо соплі і заліземо в бункер, а ви там якось самі. Республіканці роблять, а говорять те що сподобається пересічному без фундаментальної освіти)))
The_Rebel написав:Ніхто не знає, що буде взимку. Наприклад, всього 1-2 см сьогодні могли зробити президентом Нікі Хейлі і історія взагалі в іншому напрямку могла піти.
Звідки ви це взяли? Нікі Хейлі з тріском програла Трампу праймеріз. Це означає що скоріш за все переміг би Байден(якщо він не причетний до замаху), а ніяка не Нікі Хейлі. Але, те що історія пішла б по іншому напряму - згідний.
В Штатах доволі складна виборча система. Результат президентських виборів як правило вирішують кілька свінг штатів. Тому схема така: ядро партії на праймеріз обирає свого кандидата, але на виборах як правило перемагає більш центриський кандидат. Хейлі була на друга на праймеріз. І мала б усі шанси перемогти байдена. На жаль, Трамп живий... Щодо вашої позиції, що Трам краще за Байдена - я її не розліляю. Цієї весни в нас була демо версія президентсва Трампа. Якщо Байден не дає літаків, то Трамп не дасть давіть снарядів. ВІн просто домовиться з хуйлом і злиє нас, бо в нього свої пріоритети.