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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9075907690779078>
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 19:11

  sashaqbl написав:
  somilitark написав:Мама мія, а коли це було?
100 років назад?)))

На жаль, зараз дуже схожа ситуація. Слабкий президент-демократ. І республіканець, який підігрує фашистським урядам...

Сподіваюсь Ви не праві і за Трампом стоять думаючі люди, а Трамп це лише інструмент повернення до влади республіканців.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 19:11

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Мій прогноз - Трамп попробує завершити війну. Якщо Україна(Зеленський) не впреться то йому це вдасться.
Якщо переможе Байден - то це ще 5 років війни. Уявляю собі яка буде Україна після 8 років війни.

що значить "завершити війну"? На яких умовах? Злити україну і дозволити окупувати, щоб не гинули люди - це теж "завершити війну".

Завершити війну означає завершити війну. Умови будуть враховувати реальність, "кордонів 91" не буде. Я не розумію що означає злити Україну, зливають воду в унітазі.

Твій прогноз?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 19:13

Хотабу про пехоту

  Hotab написав:При наличии выбора - для умеющих есть полно мест по их мозгам

По мозгам говоришь? А военком точно в состоянии оценить специалиста в области, в которой сам военком ни бум-бум?
ЗображенняЗображення
  Hotab написав:Я и спрашиваю «а какие они? Куда тебя надо взять?» я даже тете подсказывал, что ты мог бы быть психологом роты. Ты сказал что это другая область психологии, ты не пригоден туда. Куда пригоден
я 100500 раз писал что 12 лет занимался рекрутингом, поиском, адаптацией, обучением нужного бизнесу персонала. Оценкой его эффективности (kpi) Меня точно возьмут на работу в тцк? 2 высших образования.

Теперь почему не возьмут. Тцк работают ради галочки. Не вникая в нюансы. Эффективность их не интересует. Галочки закрыли и го бухать в рестораны. Такая профанация не мой профиль.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 16 лип, 2024 19:24, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 19:13

  somilitark написав:
  sashaqbl написав:
  somilitark написав:Мама мія, а коли це було?
100 років назад?)))

На жаль, зараз дуже схожа ситуація. Слабкий президент-демократ. І республіканець, який підігрує фашистським урядам...

Сподіваюсь Ви не праві і за Трампом стоять думаючі люди, а Трамп це лише інструмент повернення до влади республіканців.

Оце великі сумніви, що там є думаючи люди ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 19:15

  pesikot написав:А нагадай мені, в контексті, це Україна напала на Росію чи Росія напала на Україну, га ?

Навіщо ці тупі питання? Я на такі питання не відповідаю.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 19:20

  pesikot написав:Оце великі сумніви, що там є думаючи люди ...

Був аналіз политки Трампа і те що він говорив, так ось він робив все послідовно і адекватно, на користь західної цивілізації, наїзжав на китай, дав нам Джевеліни і ще деяку зброю, заставляв Європу прокинутись і вкладати в оборону, а от демократи гарно говорять, але далі справа майже не йде, потім обкакано вилазять і говорять салівани: ми проти ескалації і війни, тому знову підберемо соплі і заліземо в бункер, а ви там якось самі.
Республіканці роблять, а говорять те що сподобається пересічному без фундаментальної освіти)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 19:20

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:А нагадай мені, в контексті, це Україна напала на Росію чи Росія напала на Україну, га ?

Навіщо ці тупі питання? Я на такі питання не відповідаю.

Бачишь, як ти швидко злився на простому питанні

То питання я повторюю, а Путін згоден на припинення війни ?
І на яких умовах ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 19:20

  pesikot написав:А якщо Путін згодиться, то на яких умовах ?

ЗЕ умови озвучив вже не раз - кордони 91р.
путін нещодавно також озвучив свій максимум (крим + 4 області включаючи обл.центри Запоріжжя і Херсон)

договарюватись будуть "десь посерединці" як колись хтось говорив...
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 19:27

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:
  The_Rebel написав:Ніхто не знає, що буде взимку. Наприклад, всього 1-2 см сьогодні могли зробити президентом Нікі Хейлі і історія взагалі в іншому напрямку могла піти.

Звідки ви це взяли? Нікі Хейлі з тріском програла Трампу праймеріз. Це означає що скоріш за все переміг би Байден(якщо він не причетний до замаху), а ніяка не Нікі Хейлі.
Але, те що історія пішла б по іншому напряму - згідний.

В Штатах доволі складна виборча система. Результат президентських виборів як правило вирішують кілька свінг штатів. Тому схема така: ядро партії на праймеріз обирає свого кандидата, але на виборах як правило перемагає більш центриський кандидат. Хейлі була на друга на праймеріз. І мала б усі шанси перемогти байдена. На жаль, Трамп живий...
Щодо вашої позиції, що Трам краще за Байдена - я її не розліляю. Цієї весни в нас була демо версія президентсва Трампа. Якщо Байден не дає літаків, то Трамп не дасть давіть снарядів. ВІн просто домовиться з хуйлом і злиє нас, бо в нього свої пріоритети.

зливають саме деми, при респах на болотах тихо
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 19:32

vitaliiangel

А у меня KPI - поставить вовремя на зарядку и за 2 часа(!!!) получить 100% 2048Wh


PS. Це не мое повідомленння, це дуже підредаговане повідомлення модераторами
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 16 лип, 2024 19:37, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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  #<1 ... 9075907690779078>
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