RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9075907690779078
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 19:36

  somilitark написав:Сподіваюсь... за Трампом стоять думаючі люди, а Трамп це лише інструмент повернення до влади
"тююю, презідент-клоун!"©2019
flysoulfly
 
Повідомлень: 5112
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1664 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 19:43

  flyman написав:
  sashaqbl написав:В Штатах доволі складна виборча система. Результат президентських виборів як правило вирішують кілька свінг штатів. Тому схема така: ядро партії на праймеріз обирає свого кандидата, але на виборах як правило перемагає більш центриський кандидат. Хейлі була на друга на праймеріз. І мала б усі шанси перемогти байдена. На жаль, Трамп живий...
Щодо вашої позиції, що Трам краще за Байдена - я її не розліляю. Цієї весни в нас була демо версія президентсва Трампа. Якщо Байден не дає літаків, то Трамп не дасть давіть снарядів. ВІн просто домовиться з хуйлом і злиє нас, бо в нього свої пріоритети.

зливають саме деми, при респах на болотах тихо
тихо?
хахах
08.08.2008

Всі ті декілька років "при респах" - на болотах підготувалися, заявили "мюнхєнскую рєч" та ще й смачно харкнули Бушу Молодшому, хоча й не в лице :mrgreen: , так, на краватку...
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 16 лип, 2024 19:45, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 5112
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1664 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 20:18

  flysoulfly написав:
  flyman написав:
  sashaqbl написав:В Штатах доволі складна виборча система. Результат президентських виборів як правило вирішують кілька свінг штатів. Тому схема така: ядро партії на праймеріз обирає свого кандидата, але на виборах як правило перемагає більш центриський кандидат. Хейлі була на друга на праймеріз. І мала б усі шанси перемогти байдена. На жаль, Трамп живий...
Щодо вашої позиції, що Трам краще за Байдена - я її не розліляю. Цієї весни в нас була демо версія президентсва Трампа. Якщо Байден не дає літаків, то Трамп не дасть давіть снарядів. ВІн просто домовиться з хуйлом і злиє нас, бо в нього свої пріоритети.

зливають саме деми, при респах на болотах тихо
тихо?
хахах
08.08.2008

Уявляю, що було б тоді при демократах.
Schmit
 
Повідомлень: 4473
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 20:42

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:Блін, що тут не зрозуміло.
Один дає НЕДОСТАТНЬО. Але дає. А інший навіть це БЛОКУЄ. Просумуєте 2 і 2?

Блін, Байден президент США, Трамп - ніхто(на сьогодні). У Байдена уся влада, у Трампа - нічого.
Просумуєте 2 і 2?

він же "невістка-папірєднік", .. невістка ... її нема ... труси висять
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35662
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 20:44

  Xenon написав:
  pesikot написав:А якщо Путін згодиться, то на яких умовах ?

ЗЕ умови озвучив вже не раз - кордони 91р.
путін нещодавно також озвучив свій МАКСИМУМ (крим + 4 області включаючи обл.центри Запоріжжя і Херсон)

договарюватись будуть "десь посерединці
ото точно й весь максимум? :twisted: :twisted:

...чиста "галубой аганьок"
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 16 лип, 2024 20:45, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 5112
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1664 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 20:45





vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24144
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3362 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 20:46

  yanyura написав:Безуглая довыступалась. Теперь она в базе "Миротворца" - https://myrotvorets.center/criminal/bez ... dymyrovna/

Кстати, ее образование довольно таки неплохое:
С целью проведения комплексных информационных операций по дискредитации ВСУ, Безуглая умышленно создает образ “непробивной тупой конченой и йобанутой дуры“, что абсолютно не кореллирует с полученным ею ранее достаточно серьезном высшем образовании в различных сферах.

- В 2005 году Безуглая закончила с золотой медалью Гимназию №117 имени Леси Украинки с углубленным изучением иностранных языков. Кроме украинского и русского, владеет английским, немецким и французским языками.
- Высшее образование получила в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца по специальности “Лечебное дело”.
- В 2011 году продолжила обучение в интернатуре Украинской военно-медицинской академии, специальность “Внутренние болезни”.
- В 2023 году поступила в магистратуру в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко на заочное обучение по специальности “Публичное управление и администрирование“.
- Безуглая прошла обучение по Международной программе лидерства Государственного департамента США “Здравоохранение и маргинализированные популяции” и получила специализацию “Организация и управление здравоохранением“.

відмінниця, комсомолка, спортсменка ... як вона потрапила в трускавецьку компанію ума не прикладу, агент під підкриттям?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35662
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 20:49

vitaliiangel а шо харошиерускиелатынины просто не написали про "больше 30 тысяч", например. :mrgreen: Мильйон тоже будет входить в "больше 30тыс".
flysoulfly
 
Повідомлень: 5112
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1664 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9075907690779078
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 62802
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 221869
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 706787
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.