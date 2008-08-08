sashaqbl написав:В Штатах доволі складна виборча система. Результат президентських виборів як правило вирішують кілька свінг штатів. Тому схема така: ядро партії на праймеріз обирає свого кандидата, але на виборах як правило перемагає більш центриський кандидат. Хейлі була на друга на праймеріз. І мала б усі шанси перемогти байдена. На жаль, Трамп живий... Щодо вашої позиції, що Трам краще за Байдена - я її не розліляю. Цієї весни в нас була демо версія президентсва Трампа. Якщо Байден не дає літаків, то Трамп не дасть давіть снарядів. ВІн просто домовиться з хуйлом і злиє нас, бо в нього свої пріоритети.
зливають саме деми, при респах на болотах тихо
тихо? хахах 08.08.2008
Всі ті декілька років "при респах" - на болотах підготувалися, заявили "мюнхєнскую рєч" та ще й смачно харкнули Бушу Молодшому, хоча й не в лице , так, на краватку...
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 16 лип, 2024 19:45, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:В Штатах доволі складна виборча система. Результат президентських виборів як правило вирішують кілька свінг штатів. Тому схема така: ядро партії на праймеріз обирає свого кандидата, але на виборах як правило перемагає більш центриський кандидат. Хейлі була на друга на праймеріз. І мала б усі шанси перемогти байдена. На жаль, Трамп живий... Щодо вашої позиції, що Трам краще за Байдена - я її не розліляю. Цієї весни в нас була демо версія президентсва Трампа. Якщо Байден не дає літаків, то Трамп не дасть давіть снарядів. ВІн просто домовиться з хуйлом і злиє нас, бо в нього свої пріоритети.
С целью проведения комплексных информационных операций по дискредитации ВСУ, Безуглая умышленно создает образ “непробивной тупой конченой и йобанутой дуры“, что абсолютно не кореллирует с полученным ею ранее достаточно серьезном высшем образовании в различных сферах.
- В 2005 году Безуглая закончила с золотой медалью Гимназию №117 имени Леси Украинки с углубленным изучением иностранных языков. Кроме украинского и русского, владеет английским, немецким и французским языками. - Высшее образование получила в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца по специальности “Лечебное дело”. - В 2011 году продолжила обучение в интернатуре Украинской военно-медицинской академии, специальность “Внутренние болезни”. - В 2023 году поступила в магистратуру в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко на заочное обучение по специальности “Публичное управление и администрирование“. - Безуглая прошла обучение по Международной программе лидерства Государственного департамента США “Здравоохранение и маргинализированные популяции” и получила специализацию “Организация и управление здравоохранением“.
відмінниця, комсомолка, спортсменка ... як вона потрапила в трускавецьку компанію ума не прикладу, агент під підкриттям?
С целью проведения комплексных информационных операций по дискредитации ВСУ, Безуглая умышленно создает образ “непробивной тупой конченой и йобанутой дуры“, что абсолютно не кореллирует с полученным ею ранее достаточно серьезном высшем образовании в различных сферах.
- В 2005 году Безуглая закончила с золотой медалью Гимназию №117 имени Леси Украинки с углубленным изучением иностранных языков. Кроме украинского и русского, владеет английским, немецким и французским языками. - Высшее образование получила в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца по специальности “Лечебное дело”. - В 2011 году продолжила обучение в интернатуре Украинской военно-медицинской академии, специальность “Внутренние болезни”. - В 2023 году поступила в магистратуру в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко на заочное обучение по специальности “Публичное управление и администрирование“. - Безуглая прошла обучение по Международной программе лидерства Государственного департамента США “Здравоохранение и маргинализированные популяции” и получила специализацию “Организация и управление здравоохранением“.
відмінниця, комсомолка, спортсменка ... як вона потрапила в трускавецьку компанію ума не прикладу, агент під підкриттям?
Як? Її біо підказує: язиком володіє! хоч і не "корабельная сосна"