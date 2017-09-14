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Додано: Вів 16 лип, 2024 21:43
Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))
Та йдіть на... політичну гілку з тим переливання з пустого в порожнє Трампа і Байдена!
Тут от постійно піднімається тема про ЕФЕКТИВНІСТЬ армії!!! Але чомусь її не хочуть обговорювати?
Як так?©
Це ж ключове!!!
З ефективністю в армії треба давно вже щось робити, але бачу як в армії, так і тут на форумі - майже всім пох!
Бо як нема ефективності, то буде завжди на кшталт: "воюємо, бо воюємо", або "відступаємо на кращі позиції"🤦
Я надивився(нехай буде у снах) 100500 прикладів неефективності, яку можна в більшості випадків ЛЕГКО усунути!!!
Але таке враження, що всіх все влаштовує!🤦🏻
От приклад з "найближчого сна"
Йде будівництво...
Позбирали людей від саперів до арти...
Більшість - не придатні у мирний час
Ефективність?
Аж "зашкалює"!
А чому не завезти на таке будівництво "красенів-новобранців")) Відібрати з них здорових кабанчиків і вперед за лопати!
Або "відказників"(які відмовились від наказу займати/штурмувати умовну посадку) - чому їх до таких робіт не залучати?
Як так?©
І це будівництво "не разова акція", а "надовго"...
То нах на такі роботи залучати ПРОФІ, які за 2,5роки "відшліфували свою майстерність"???!!!
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