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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9076907790789079
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 21:17





vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 21:43

Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))

Та йдіть на... політичну гілку з тим переливання з пустого в порожнє Трампа і Байдена!


Тут от постійно піднімається тема про ЕФЕКТИВНІСТЬ армії!!! Але чомусь її не хочуть обговорювати?
Як так?©
Це ж ключове!!!

З ефективністю в армії треба давно вже щось робити, але бачу як в армії, так і тут на форумі - майже всім пох!

Бо як нема ефективності, то буде завжди на кшталт: "воюємо, бо воюємо", або "відступаємо на кращі позиції"🤦

Я надивився(нехай буде у снах) 100500 прикладів неефективності, яку можна в більшості випадків ЛЕГКО усунути!!!
Але таке враження, що всіх все влаштовує!🤦🏻

От приклад з "найближчого сна" ;)
Йде будівництво...
Позбирали людей від саперів до арти...
Більшість - не придатні у мирний час :lol:

Ефективність?
Аж "зашкалює"! :lol:

А чому не завезти на таке будівництво "красенів-новобранців")) Відібрати з них здорових кабанчиків і вперед за лопати! :mrgreen:

Або "відказників"(які відмовились від наказу займати/штурмувати умовну посадку) - чому їх до таких робіт не залучати?

Як так?©

І це будівництво "не разова акція", а "надовго"...
То нах на такі роботи залучати ПРОФІ, які за 2,5роки "відшліфували свою майстерність"???!!! :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 22:03

Schmit
 
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