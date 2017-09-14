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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9076907790789079
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 21:17





vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 21:43

Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))

Та йдіть на... політичну гілку з тим переливання з пустого в порожнє Трампа і Байдена!


Тут от постійно піднімається тема про ЕФЕКТИВНІСТЬ армії!!! Але чомусь її не хочуть обговорювати?
Як так?©
Це ж ключове!!!

З ефективністю в армії треба давно вже щось робити, але бачу як в армії, так і тут на форумі - майже всім пох!

Бо як нема ефективності, то буде завжди на кшталт: "воюємо, бо воюємо", або "відступаємо на кращі позиції"🤦

Я надивився(нехай буде у снах) 100500 прикладів неефективності, яку можна в більшості випадків ЛЕГКО усунути!!!
Але таке враження, що всіх все влаштовує!🤦🏻

От приклад з "найближчого сна" ;)
Йде будівництво...
Позбирали людей від саперів до арти...
Більшість - не придатні у мирний час :lol:

Ефективність?
Аж "зашкалює"! :lol:

А чому не завезти на таке будівництво "красенів-новобранців")) Відібрати з них здорових кабанчиків і вперед за лопати! :mrgreen:

Або "відказників"(які відмовились від наказу займати/штурмувати умовну посадку) - чому їх до таких робіт не залучати?

Як так?©

І це будівництво "не разова акція", а "надовго"...
То нах на такі роботи залучати ПРОФІ, які за 2,5роки "відшліфували свою майстерність"???!!! :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 22:03

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 23:03

  vitaliiangel написав:





чего только ради лайков не творят лишь бы не работать: квакают, без конца трусят сиськами под песни, бьются головой об стену, имитируя несчастный случай.
п.с.
сисями пусть трусят, ладно
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 23:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Тут от постійно піднімається тема про ЕФЕКТИВНІСТЬ армії!!! Але чомусь її не хочуть обговорювати?
Як так?©
Це ж ключове!!
Я хотів обговорювати, але потерли. Нагадаю-у скільки оцінюєте звільнений кілометр територій! А якщо серйозно, то схоже влада має такий же план, як і партнери-що само якось розсмокчеться, або путін здохне.
...між тим, у нас в останне світло було у 8-мій ранку. Ну ладно, головне щоб у центрі прийняття рішень комфортно планували перемогу
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 23:07

  Бетон написав:чего только ради лайков не творят лишь бы не работать..
сисями пусть трусят, ладно

Безработный Виталя задумался..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 23:09

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:При наличии выбора - для умеющих есть полно мест по их мозгам

По мозгам говоришь? А военком точно в состоянии оценить специалиста в области, в которой сам военком ни бум-бум?

надеюсь, что армия претерпела качественный апгрейт. у нас же все генералы с полей, молодые. и главком не с кацапского универа я надеюсь?
потому что старые военные. я помню с утра стакан выпьет, рожи красные, глаза бычьи и технику по кругу с людьми гоняют, пока к смете + 300% не получится
я надеюсь им не дают планирование операций
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 23:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:надеюсь, что армия претерпела качественный апгрейт. у нас же все генералы с полей, молодые. и главком не с кацапского универа я надеюсь?
потому что старые военные. я помню с утра стакан выпьет, рожи красные, глаза бычьи и технику по кругу с людьми гоняют, пока к смете + 300% не получится
А я пам'ятаю як ми "бліни" від штанги у контейнери з цукром та гречкою закопували перед зважуванням, коли ревізія була на заставі
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 23:28

❗️ Силам оборони довелося відступити з Урожайного і Кринків

Про це LІGА. net повідомив співрозмовник у Генштабі.

«В обох населених пунктах утримати позиції більше не мало сенсу через масштабні руйнування, Сили оборони відійшли задля збереження життів бійців
Xenon
 
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