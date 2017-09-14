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Додано: Вів 16 лип, 2024 21:43
Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))
Та йдіть на... політичну гілку з тим переливання з пустого в порожнє Трампа і Байдена!
Тут от постійно піднімається тема про ЕФЕКТИВНІСТЬ армії!!! Але чомусь її не хочуть обговорювати?
Як так?©
Це ж ключове!!!
З ефективністю в армії треба давно вже щось робити, але бачу як в армії, так і тут на форумі - майже всім пох!
Бо як нема ефективності, то буде завжди на кшталт: "воюємо, бо воюємо", або "відступаємо на кращі позиції"🤦
Я надивився(нехай буде у снах) 100500 прикладів неефективності, яку можна в більшості випадків ЛЕГКО усунути!!!
Але таке враження, що всіх все влаштовує!🤦🏻
От приклад з "найближчого сна"
Йде будівництво...
Позбирали людей від саперів до арти...
Більшість - не придатні у мирний час
Ефективність?
Аж "зашкалює"!
А чому не завезти на таке будівництво "красенів-новобранців")) Відібрати з них здорових кабанчиків і вперед за лопати!
Або "відказників"(які відмовились від наказу займати/штурмувати умовну посадку) - чому їх до таких робіт не залучати?
Як так?©
І це будівництво "не разова акція", а "надовго"...
То нах на такі роботи залучати ПРОФІ, які за 2,5роки "відшліфували свою майстерність"???!!!
Додано: Вів 16 лип, 2024 23:03
Додано: Вів 16 лип, 2024 23:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я хотів обговорювати, але потерли. Нагадаю-у скільки оцінюєте звільнений кілометр територій! А якщо серйозно, то схоже влада має такий же план, як і партнери-що само якось розсмокчеться, або путін здохне.
...між тим, у нас в останне світло було у 8-мій ранку. Ну ладно, головне щоб у центрі прийняття рішень комфортно планували перемогу
Додано: Вів 16 лип, 2024 23:07
Додано: Вів 16 лип, 2024 23:09
надеюсь, что армия претерпела качественный апгрейт. у нас же все генералы с полей, молодые. и главком не с кацапского универа я надеюсь?
потому что старые военные. я помню с утра стакан выпьет, рожи красные, глаза бычьи и технику по кругу с людьми гоняют, пока к смете + 300% не получится
я надеюсь им не дают планирование операций
Додано: Вів 16 лип, 2024 23:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А я пам'ятаю як ми "бліни" від штанги у контейнери з цукром та гречкою закопували перед зважуванням, коли ревізія була на заставі
Додано: Вів 16 лип, 2024 23:28
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