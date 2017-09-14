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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9077907890799080
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 00:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чаплига каже, що блекаути відімкнули тєлєвізєр з марафоном і нарід почав прозрівати в реальність
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 01:48

  flyman написав:Чаплига каже, що блекаути відімкнули тєлєвізєр з марафоном і нарід почав прозрівати в реальність

Надо срочно начинать раздавать народу блюй-йэтти шоб не отключали телевизор на вообще
А то так пару месяцев с тремя часами электрики поживут, плюнут платить за несуществующее кабельное - и вообще обратно на тарелки НТВ-РенТВ перейдут
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 02:50

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.......
Якщо б обрали Порошенко можливо війни б не було. А підготовка до війни точно була б кращою в рази і можливо б не злили стільки території в перший місяць(тиждень) війни.
Нажаль Харків голосував за Зеленського, а на другому місці - Бойко.


Уже много раз приводил цифры расходов на оборону по годам. При По они были не выше, чем при Зе (в % к бюджету, абсолютные значения при Зе выше).

А в деньгах (а не в бумаге) кто больше тратил? ;)

Не очень понял, что вы имеете ввиду.
При этом: если покупать яйца по 17 - затраты на оборону, конечно же, выше - а вот с "выхлопом" - не все так однозначно :)

Можете не сомневаться, "яйца по 17" покупались всегда и при всех президентах.
ЛАД
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  #<1 ... 9077907890799080
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