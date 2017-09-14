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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9077907890799080
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 00:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чаплига каже, що блекаути відімкнули тєлєвізєр з марафоном і нарід почав прозрівати в реальність
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 01:48

  flyman написав:Чаплига каже, що блекаути відімкнули тєлєвізєр з марафоном і нарід почав прозрівати в реальність

Надо срочно начинать раздавать народу блюй-йэтти шоб не отключали телевизор на вообще
А то так пару месяцев с тремя часами электрики поживут, плюнут платить за несуществующее кабельное - и вообще обратно на тарелки НТВ-РенТВ перейдут
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 02:50

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.......
Якщо б обрали Порошенко можливо війни б не було. А підготовка до війни точно була б кращою в рази і можливо б не злили стільки території в перший місяць(тиждень) війни.
Нажаль Харків голосував за Зеленського, а на другому місці - Бойко.


Уже много раз приводил цифры расходов на оборону по годам. При По они были не выше, чем при Зе (в % к бюджету, абсолютные значения при Зе выше).

А в деньгах (а не в бумаге) кто больше тратил? ;)

Не очень понял, что вы имеете ввиду.
При этом: если покупать яйца по 17 - затраты на оборону, конечно же, выше - а вот с "выхлопом" - не все так однозначно :)

Можете не сомневаться, "яйца по 17" покупались всегда и при всех президентах.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 03:17

  andrijk777 написав:...............
Якщо б обрали Порошенко можливо війни б не було. А підготовка до війни точно була б кращою в рази і можливо б не злили стільки території в перший місяць(тиждень) війни.
Нажаль Харків голосував за Зеленського, а на другому місці - Бойко.

Уже задавал вопрос. Вы не ответили. Повторю.
Хоть какие-то аргументы привести можете?
За счёт чего "підготовка до війни точно була б кращою в рази"?

Мій прогноз - Трамп попробує завершити війну. Якщо Україна(Зеленський) не впреться то йому це вдасться.

Вам не кажется, что вы несколько преувеличиваете роль Зеленского?
Против решения президента США (и неважно какого) Зеленский упереться не может. Спасибо, если не поступят как с чехами в 1938, когда их пригласили подписать уже готовое решение, а до этого ждали в приёмной. В этот раз оснований для такого больше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 04:01

sashaqbl
Был у вас днём пост, хотел на него ответить, но, видимо, удалили.
Вы там осуждали Стамбульские договорённости и называли меня "ворогом" за то, что я якобы говорил, что отказ от их подписания это "зрада". Хотя я говорил только о том, что нельзя было тогда разрывать переговоры, о подписании тех договорённости с моей стороны не было ни слова.
Сегодня вы пишете:
всі одно найближчі кілька років доведеться домовлятися. Але домовлятися маючи за спиною Байдена легше, ніж домовлятися, маючи за спиною Трампа.

и
доведеться домовлятися. А домовлятися було б краще з дружнім президентом США за спиною(хай навіть боягузом).
Бо питання стоїть, по якій лінії буде розмежування, чи будуть нам постачати озброєння, чи збережуть санкції...

Хотелось бы понять вашу логику. Если всё равно "доведеться домовлятися", то вам не кажется что в 2022 это было бы делать лучше?
И ситуация была другая, и разрушений гораздо меньше, и потерь меньше.
Или вы считаете, что сегодня у нас переговорная позиция лучше, чем была тогда?
С разрушенной энергетикой, со стратегической инициативой у противника, с проблемами мобилизации?

И ещё.
Ок, наведіть цифри, в скільки би обійшлося вирити окопи вздовж кордону? Без ДОТів, просто окопи і бліндажі. Дерево і земля... І наскільки нереально це зробити було за 6 місяців, після першого попередження про можливий напад? А за 2 роки?

Такие расчёты произвести не готов. И заниматься этим не хочу.
Могу предложить вам проделать их самостоятельно. Для фронта в 2000 км + 1000 км границы с Беларусью. Думаю, цифры вас приятно удивят.
Но я даже не об этом.
Интересно, в каких войсках вы служите? Явно не в пехоте.
Как вы думаете, можно удержать фронт, на котором "просто окопи і бліндажі. Дерево і земля... Без ДОТів", если у противника превосходство в танках, в артиллерии, в воздухе? Подавляющее превосходство.
Да он эти "окопи і бліндажі. Дерево і земля" просто практически не заметит. Может, ещё о "линии Яценюка" поговорим? :)
У вас представление о войне, похоже, даже не на уровне 1 МВ, а даже раньше.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 04:24

  d44 написав:.........
...між тим, у нас в останне світло було у 8-мій ранку. Ну ладно, головне щоб у центрі прийняття рішень комфортно планували перемогу

У меня сегодня выключили свет в 14.50, включили в 22.30.
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