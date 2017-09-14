|
|
|
Додано: Сер 17 лип, 2024 00:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Чаплига каже, що блекаути відімкнули тєлєвізєр з марафоном і нарід почав прозрівати в реальність
Додано: Сер 17 лип, 2024 01:48
Надо срочно начинать раздавать народу блюй-йэтти шоб не отключали телевизор на вообще
А то так пару месяцев с тремя часами электрики поживут, плюнут платить за несуществующее кабельное - и вообще обратно на тарелки НТВ-РенТВ перейдут
Додано: Сер 17 лип, 2024 02:50
Не очень понял, что вы имеете ввиду.
Можете не сомневаться, "яйца по 17" покупались всегда и при всех президентах.
Додано: Сер 17 лип, 2024 03:17
Уже задавал вопрос. Вы не ответили. Повторю.
Хоть какие-то аргументы привести можете?
За счёт чего "підготовка до війни точно була б кращою в рази"?
Вам не кажется, что вы несколько преувеличиваете роль Зеленского?
Против решения президента США (и неважно какого) Зеленский упереться не может. Спасибо, если не поступят как с чехами в 1938, когда их пригласили подписать уже готовое решение, а до этого ждали в приёмной. В этот раз оснований для такого больше.
Додано: Сер 17 лип, 2024 04:01
sashaqbl
Был у вас днём пост, хотел на него ответить, но, видимо, удалили.
Вы там осуждали Стамбульские договорённости и называли меня "ворогом" за то, что я якобы говорил, что отказ от их подписания это "зрада". Хотя я говорил только о том, что нельзя было тогда разрывать переговоры, о подписании тех договорённости с моей стороны не было ни слова.
Сегодня вы пишете:
и
Хотелось бы понять вашу логику. Если всё равно "доведеться домовлятися", то вам не кажется что в 2022 это было бы делать лучше?
И ситуация была другая, и разрушений гораздо меньше, и потерь меньше.
Или вы считаете, что сегодня у нас переговорная позиция лучше, чем была тогда?
С разрушенной энергетикой, со стратегической инициативой у противника, с проблемами мобилизации?
И ещё.
Такие расчёты произвести не готов. И заниматься этим не хочу.
Могу предложить вам проделать их самостоятельно. Для фронта в 2000 км + 1000 км границы с Беларусью. Думаю, цифры вас приятно удивят.
Но я даже не об этом.
Интересно, в каких войсках вы служите? Явно не в пехоте.
Как вы думаете, можно удержать фронт, на котором "просто окопи і бліндажі. Дерево і земля... Без ДОТів", если у противника превосходство в танках, в артиллерии, в воздухе? Подавляющее превосходство.
Да он эти "окопи і бліндажі. Дерево і земля" просто практически не заметит. Может, ещё о "линии Яценюка" поговорим?
У вас представление о войне, похоже, даже не на уровне 1 МВ, а даже раньше.
Додано: Сер 17 лип, 2024 04:24
|