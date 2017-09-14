flyman написав:Чаплига каже, що блекаути відімкнули тєлєвізєр з марафоном і нарід почав прозрівати в реальність
Надо срочно начинать раздавать народу блюй-йэтти шоб не отключали телевизор на вообще А то так пару месяцев с тремя часами электрики поживут, плюнут платить за несуществующее кабельное - и вообще обратно на тарелки НТВ-РенТВ перейдут
andrijk777 написав:....... Якщо б обрали Порошенко можливо війни б не було. А підготовка до війни точно була б кращою в рази і можливо б не злили стільки території в перший місяць(тиждень) війни. Нажаль Харків голосував за Зеленського, а на другому місці - Бойко.
Уже много раз приводил цифры расходов на оборону по годам. При По они были не выше, чем при Зе (в % к бюджету, абсолютные значения при Зе выше).
А в деньгах (а не в бумаге) кто больше тратил?
Не очень понял, что вы имеете ввиду.
При этом: если покупать яйца по 17 - затраты на оборону, конечно же, выше - а вот с "выхлопом" - не все так однозначно
Можете не сомневаться, "яйца по 17" покупались всегда и при всех президентах.
andrijk777 написав:............... Якщо б обрали Порошенко можливо війни б не було. А підготовка до війни точно була б кращою в рази і можливо б не злили стільки території в перший місяць(тиждень) війни. Нажаль Харків голосував за Зеленського, а на другому місці - Бойко.
Уже задавал вопрос. Вы не ответили. Повторю. Хоть какие-то аргументы привести можете? За счёт чего "підготовка до війни точно була б кращою в рази"?
Мій прогноз - Трамп попробує завершити війну. Якщо Україна(Зеленський) не впреться то йому це вдасться.
Вам не кажется, что вы несколько преувеличиваете роль Зеленского? Против решения президента США (и неважно какого) Зеленский упереться не может. Спасибо, если не поступят как с чехами в 1938, когда их пригласили подписать уже готовое решение, а до этого ждали в приёмной. В этот раз оснований для такого больше.
sashaqbl Был у вас днём пост, хотел на него ответить, но, видимо, удалили. Вы там осуждали Стамбульские договорённости и называли меня "ворогом" за то, что я якобы говорил, что отказ от их подписания это "зрада". Хотя я говорил только о том, что нельзя было тогда разрывать переговоры, о подписании тех договорённости с моей стороны не было ни слова. Сегодня вы пишете:
всі одно найближчі кілька років доведеться домовлятися. Але домовлятися маючи за спиною Байдена легше, ніж домовлятися, маючи за спиною Трампа.
и
доведеться домовлятися. А домовлятися було б краще з дружнім президентом США за спиною(хай навіть боягузом). Бо питання стоїть, по якій лінії буде розмежування, чи будуть нам постачати озброєння, чи збережуть санкції...
Хотелось бы понять вашу логику. Если всё равно "доведеться домовлятися", то вам не кажется что в 2022 это было бы делать лучше? И ситуация была другая, и разрушений гораздо меньше, и потерь меньше. Или вы считаете, что сегодня у нас переговорная позиция лучше, чем была тогда? С разрушенной энергетикой, со стратегической инициативой у противника, с проблемами мобилизации?
И ещё.
Ок, наведіть цифри, в скільки би обійшлося вирити окопи вздовж кордону? Без ДОТів, просто окопи і бліндажі. Дерево і земля... І наскільки нереально це зробити було за 6 місяців, після першого попередження про можливий напад? А за 2 роки?
Такие расчёты произвести не готов. И заниматься этим не хочу. Могу предложить вам проделать их самостоятельно. Для фронта в 2000 км + 1000 км границы с Беларусью. Думаю, цифры вас приятно удивят. Но я даже не об этом. Интересно, в каких войсках вы служите? Явно не в пехоте. Как вы думаете, можно удержать фронт, на котором "просто окопи і бліндажі. Дерево і земля... Без ДОТів", если у противника превосходство в танках, в артиллерии, в воздухе? Подавляющее превосходство. Да он эти "окопи і бліндажі. Дерево і земля" просто практически не заметит. Может, ещё о "линии Яценюка" поговорим? У вас представление о войне, похоже, даже не на уровне 1 МВ, а даже раньше.
Орбан призвал ЕС возобновить отношения с Россией — эксклюзив BILD
В распоряжение BILD попало письмо, написанное Виктором Орбаном как премьер-министром страны — председателя Совета ЕС. Оно адресовано главе Евросовета Шарлю Мишелю. Венгерский премьер передал ему «краткую оценку недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и президентом Дональдом Трампом, а также некоторые предложения на рассмотрение». Письмо на 1,5 страницы А4 состоит из десяти пунктов. «В целом можно заметить, что интенсивность военного конфликта радикально усилится в ближайшем будущем», — пишет Орбан. Он призывает:
▫️ Провести переговоры с Китаем о «мирной конференции» по Украине. ▫️ Возобновить дипломатические отношения с Россией. ▫️ Провести «политическое наступление» на страны Глобального Юга, в глазах которых ЕС «потерял уважение к нашей позиции по войне в Украине».
Затем он критикует Джо Байдена: «Действующий президент прилагает огромные усилия, чтобы остаться в предвыборной гонке. Очевидно, он не способен изменить текущую политику США, способствующую войне, поэтому нельзя ожидать, что он инициирует новый курс». По словам Орбана, этого сможет добиться Дональд Трамп.
«Я могу <..> с уверенностью сказать, что после победы на выборах он не будет ждать инаугурации, а сразу будет готов действовать в качестве мирного переговорщика. У него есть на то подробные и обоснованные планы. <..> Я более чем убеждён, что в случае победы президента Трампа финансовое бремя между США и ЕС, когда речь идёт о финансовой поддержке Украины, существенно изменится не в пользу ЕС»
Вильнюс, 15 июля. (БНС). С сентября этого года больше не будет государственного финансирования для украинцев, окончивших школы в Украине, но некоторые вузы обещают финансировать их обучение самостоятельно.
Государство продолжит компенсировать плату за обучение украинским студентам, поступившим в литовские вузы, которые прибыли в страну после начала российского вторжения в 2022 году, но больше не будет предоставлять эту услугу вновь прибывшим украинцам.
"Все меры помощи украинским гражданам, проживающим в Литве, мы организуем в соответствии с потребностями украинского государства, в сотрудничестве, не поощряя утечку мозгов из Украины", - сообщили BNS в Министерстве образования, науки и спорта.
"Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, необходимости переводить учебу куда-либо на данный момент нет", - сказала она. ...........