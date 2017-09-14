Додано: Сер 17 лип, 2024 04:01

всі одно найближчі кілька років доведеться домовлятися. Але домовлятися маючи за спиною Байдена легше, ніж домовлятися, маючи за спиною Трампа.

доведеться домовлятися. А домовлятися було б краще з дружнім президентом США за спиною(хай навіть боягузом).

Бо питання стоїть, по якій лінії буде розмежування, чи будуть нам постачати озброєння, чи збережуть санкції...

Ок, наведіть цифри, в скільки би обійшлося вирити окопи вздовж кордону? Без ДОТів, просто окопи і бліндажі. Дерево і земля... І наскільки нереально це зробити було за 6 місяців, після першого попередження про можливий напад? А за 2 роки?

Был у вас днём пост, хотел на него ответить, но, видимо, удалили.Вы там осуждали Стамбульские договорённости и называли меня "ворогом" за то, что я якобы говорил, что отказ от их подписания это "зрада". Хотя я говорил только о том, что нельзя было тогда разрывать переговоры, о подписании тех договорённости с моей стороны не было ни слова.Сегодня вы пишете:Хотелось бы понять вашу логику. Если всё равно "доведеться домовлятися", то вам не кажется что в 2022 это было бы делать лучше?И ситуация была другая, и разрушений гораздо меньше, и потерь меньше.Или вы считаете, что сегодня у нас переговорная позиция лучше, чем была тогда?С разрушенной энергетикой, со стратегической инициативой у противника, с проблемами мобилизации?И ещё.Такие расчёты произвести не готов. И заниматься этим не хочу.Могу предложить вам проделать их самостоятельно. Для фронта в 2000 км + 1000 км границы с Беларусью. Думаю, цифры вас приятно удивят.Но я даже не об этом.Интересно, в каких войсках вы служите? Явно не в пехоте.Как вы думаете, можно удержать фронт, на котором "просто окопи і бліндажі. Дерево і земля... Без ДОТів", если у противника превосходство в танках, в артиллерии, в воздухе? Подавляющее превосходство.Да он эти "окопи і бліндажі. Дерево і земля" просто практически не заметит. Может, ещё о "линии Яценюка" поговорим?У вас представление о войне, похоже, даже не на уровне 1 МВ, а даже раньше.