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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9078907990809081
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 09:10

  vitaliiangel написав:

А ще Трамп називав путіна "хорошим парнєм" і ... зняв обамівське ембарго на поставки нам летальної зброї, знецінив нафту до мінімуму, зупинив будівництво північних потоків.
Байден же називав путіна "убійцей" і ... своїми діями взвинтив ціну нафти, зняв санкції з північних потоків, ганебно вивів посольство з Києва перед вторгненням...
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 17 лип, 2024 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 09:13

  Mimohod написав:
  flyman написав:Чаплига каже, що блекаути відімкнули тєлєвізєр з марафоном і нарід почав прозрівати в реальність

Вимкнули.
А розморожений холодильник б'є тедевізор на усіх фронтах.
Тільки це повинно було статись на роїсії )))

Пока что неприятности только у нас. Русский пэрэсичный войну не видит и не чувствует.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 09:14

  ЛАД написав:
Вильнюс, 15 июля. (БНС). С сентября этого года больше не будет государственного финансирования для украинцев, окончивших школы в Украине, но некоторые вузы обещают финансировать их обучение самостоятельно.

Государство продолжит компенсировать плату за обучение украинским студентам, поступившим в литовские вузы, которые прибыли в страну после начала российского вторжения в 2022 году, но больше не будет предоставлять эту услугу вновь прибывшим украинцам.

"Все меры помощи украинским гражданам, проживающим в Литве, мы организуем в соответствии с потребностями украинского государства, в сотрудничестве, не поощряя утечку мозгов из Украины", - сообщили BNS в Министерстве образования, науки и спорта.

"Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, необходимости переводить учебу куда-либо на данный момент нет", - сказала она.
...........

https://bns.lt/naujiena/valstybei-nebefinansuojant-ukrainieciu-studiju-kai-kurios-mokyklos-ta-darys-pacios-bns-tema-cuofj

"Їх боротьба"... :D
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  #<1 ... 9078907990809081
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