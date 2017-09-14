А ще Трамп називав путіна "хорошим парнєм" і ... зняв обамівське ембарго на поставки нам летальної зброї, знецінив нафту до мінімуму, зупинив будівництво північних потоків. Байден же називав путіна "убійцей" і ... своїми діями взвинтив ціну нафти, зняв санкції з північних потоків, ганебно вивів посольство з Києва перед вторгненням...
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 17 лип, 2024 09:15, всього редагувалось 1 раз.
Вильнюс, 15 июля. (БНС). С сентября этого года больше не будет государственного финансирования для украинцев, окончивших школы в Украине, но некоторые вузы обещают финансировать их обучение самостоятельно.
Государство продолжит компенсировать плату за обучение украинским студентам, поступившим в литовские вузы, которые прибыли в страну после начала российского вторжения в 2022 году, но больше не будет предоставлять эту услугу вновь прибывшим украинцам.
"Все меры помощи украинским гражданам, проживающим в Литве, мы организуем в соответствии с потребностями украинского государства, в сотрудничестве, не поощряя утечку мозгов из Украины", - сообщили BNS в Министерстве образования, науки и спорта.
"Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, необходимости переводить учебу куда-либо на данный момент нет", - сказала она. ...........