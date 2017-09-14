Додано: Сер 17 лип, 2024 10:02

ЛАД написав: Хотелось бы понять вашу логику. Если всё равно "доведеться домовлятися", то вам не кажется что в 2022 это было бы делать лучше?

И ситуация была другая, и разрушений гораздо меньше, и потерь меньше.

Или вы считаете, что сегодня у нас переговорная позиция лучше, чем была тогда?

Хотелось бы понять вашу логику. Если всё равно "доведеться домовлятися", то вам не кажется что в 2022 это было бы делать лучше?И ситуация была другая, и разрушений гораздо меньше, и потерь меньше.Или вы считаете, что сегодня у нас переговорная позиция лучше, чем была тогда?

ЛАД написав: Такие расчёты произвести не готов. И заниматься этим не хочу.Могу предложить вам проделать их самостоятельно. Для фронта в 2000 км + 1000 км границы с Беларусью. Думаю, цифры вас приятно удивят.

Но я даже не об этом.

Интересно, в каких войсках вы служите? Явно не в пехоте.

Как вы думаете, можно удержать фронт, на котором "просто окопи і бліндажі. Дерево і земля... Без ДОТів", если у противника превосходство в танках, в артиллерии, в воздухе? Подавляющее превосходство.

Да он эти "окопи і бліндажі. Дерево і земля" просто практически не заметит. Может, ещё о "линии Яценюка" поговорим?

У вас представление о войне, похоже, даже не на уровне 1 МВ, а даже раньше. Такие расчёты произвести не готов. И заниматься этим не хочу.Могу предложить вам проделать их самостоятельно. Для фронта в 2000 км + 1000 км границы с Беларусью. Думаю, цифры вас приятно удивят.Но я даже не об этом.Интересно, в каких войсках вы служите? Явно не в пехоте.Как вы думаете, можно удержать фронт, на котором "просто окопи і бліндажі. Дерево і земля... Без ДОТів", если у противника превосходство в танках, в артиллерии, в воздухе? Подавляющее превосходство.Да он эти "окопи і бліндажі. Дерево і земля" просто практически не заметит. Может, ещё о "линии Яценюка" поговорим?У вас представление о войне, похоже, даже не на уровне 1 МВ, а даже раньше.

Я трохи погарячкував вчора, приношу вибачення. Важкий день був перед тим.Щодо переговорної позиції - я вважаю, що зараз позиція в чомусь краща, в чомусь гірша.З плюсів - у нас є зброя, є певні контракти на її поставки в майбутньому. Є навчені люди.З мінусів - знищена економіка.В росії з плюсів - навчилися використовуваати свої переваги в авіації та ракетному озброєнні.з мінусів - спалили майже всі запаси техніки, фінансові запаси та запаси людей, втратичи частину ринків.Наскільки ситуація погана для нас - цього вам не скаже ні Буданов, ні голова держстату. В будь якому разі, підписання стамбульських хотєлок Росії я й зараз назву зрадою.На жаль, в 22 році важко було передбачити, наскільки високі ризики повторного приходу Трампа.Вибачте, але це працює. Якісно вириті бліндажі і окопи допомагають. Інше питання, що в нас всі козаки, і копати без піздюліни не хочуть.Знаєте, чому росіяни наступають переважно вздовж населених пунктів? Тому що, закріпившись за межу населеного пункту, їм вдається реалізувати перевагу в піхоті. Не в танках, не в арті - а в піхоті.І на початку 22 року, коли в них перевага була меншою, коли воювати всерйоз вони ще не були готові - це тим більше би спрацювало.