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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9079908090819082>
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 09:20

Luk_v

гаджеты по сигналам сотовой сети подстраивают время, так что никуда оно не денется.причем делают это по любой сети, независимо от того, какая у вас симкарта.
на пк есть функция отключения автоматического перевода часов.

хаос пипец будет, все умрут на следующий же день.
давно пора отменить эту возню с часами, земля круглая, каким макаром перемещение циферблата должно спасти, я не знаю. кому жалко, может двигать рабочий график у себя, если нечем заняться
smdtranz
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1
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 09:21

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:
Уже много раз приводил цифры расходов на оборону по годам. При По они были не выше, чем при Зе (в % к бюджету, абсолютные значения при Зе выше).

А в деньгах (а не в бумаге) кто больше тратил? ;)

Не очень понял, что вы имеете ввиду.
При этом: если покупать яйца по 17 - затраты на оборону, конечно же, выше - а вот с "выхлопом" - не все так однозначно :)

Можете не сомневаться, "яйца по 17" покупались всегда и при всех президентах.

В у.е. затраты у кого были выше.

А я, если позволите, всетаки буду сомневаться :D - такой кучи коррупционных скандалов, как при зеле - ни при одном президенте не было. И это в военное время-то...
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2
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 09:23

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
Вильнюс, 15 июля. (БНС). С сентября этого года больше не будет государственного финансирования для украинцев, окончивших школы в Украине, но некоторые вузы обещают финансировать их обучение самостоятельно.

Государство продолжит компенсировать плату за обучение украинским студентам, поступившим в литовские вузы, которые прибыли в страну после начала российского вторжения в 2022 году, но больше не будет предоставлять эту услугу вновь прибывшим украинцам.

"Все меры помощи украинским гражданам, проживающим в Литве, мы организуем в соответствии с потребностями украинского государства, в сотрудничестве, не поощряя утечку мозгов из Украины", - сообщили BNS в Министерстве образования, науки и спорта.

"Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, необходимости переводить учебу куда-либо на данный момент нет", - сказала она.
...........

https://bns.lt/naujiena/valstybei-nebefinansuojant-ukrainieciu-studiju-kai-kurios-mokyklos-ta-darys-pacios-bns-tema-cuofj

"Їх боротьба"... :D

навіть не знаю, зрада це чи перемога, так як не зрозуміло, чим освіта у литовському вузі на литовській мові краща за німецьку на німецькій, чи польську на польській
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3
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 09:25

  andrijk777 написав:Завершити війну означає завершити війну. Умови будуть враховувати реальність, "кордонів 91" не буде. Я не розумію що означає злити Україну, зливають воду в унітазі.
Твій прогноз?

Я свій прогноз вже писав. +/- поточна ЛБЗ, решта по стамбульським хотєлкам педерації, тобто зняття санкцій, обмеження для ЗСУ, відмова від НАТО, РФ - гарант...
А ти свій - не написав. Жодної конкретики. Повна окупація України - це теж завершення війни...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 17 лип, 2024 10:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 09:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Байден же називав путіна "убійцей" і ... своїми діями взвинтив ціну нафти, зняв санкції з північних потоків, ганебно вивів посольство з Києва перед вторгненням...

це для кращого розуміння влади, що його попередження не пустий звук.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 09:58

  Luk_v написав:
  ЛАД написав:
Парламент прийняв ⏰#4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній

Більшу кількість гаджетів, що втратили можливість встановлення оновлень, можна буде викинути.
Адмінам приготуватися міняти налаштування на серверах.
30 березня 2025 року почнеться хаос, оскільки більшість техніки автоматично переведе годинники "за звичкою"

Правда, це якщо в нас ще буде чим живити техніку.


Памятаю ці казки, коли наставав 2000р.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 10:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Luk_v написав:Більшу кількість гаджетів, що втратили можливість встановлення оновлень, можна буде викинути.
Адмінам приготуватися міняти налаштування на серверах.
30 березня 2025 року почнеться хаос, оскільки більшість техніки автоматично переведе годинники "за звичкою"

Правда, це якщо в нас ще буде чим живити техніку.

це так колись лякали в 2000 році, перехід в 00.
дурня то все....
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Хотелось бы понять вашу логику. Если всё равно "доведеться домовлятися", то вам не кажется что в 2022 это было бы делать лучше?
И ситуация была другая, и разрушений гораздо меньше, и потерь меньше.
Или вы считаете, что сегодня у нас переговорная позиция лучше, чем была тогда?

Я трохи погарячкував вчора, приношу вибачення. Важкий день був перед тим.
Щодо переговорної позиції - я вважаю, що зараз позиція в чомусь краща, в чомусь гірша.
З плюсів - у нас є зброя, є певні контракти на її поставки в майбутньому. Є навчені люди.
З мінусів - знищена економіка.

В росії з плюсів - навчилися використовуваати свої переваги в авіації та ракетному озброєнні.
з мінусів - спалили майже всі запаси техніки, фінансові запаси та запаси людей, втратичи частину ринків.

Наскільки ситуація погана для нас - цього вам не скаже ні Буданов, ні голова держстату. В будь якому разі, підписання стамбульських хотєлок Росії я й зараз назву зрадою.
На жаль, в 22 році важко було передбачити, наскільки високі ризики повторного приходу Трампа.

  ЛАД написав:Такие расчёты произвести не готов. И заниматься этим не хочу.Могу предложить вам проделать их самостоятельно. Для фронта в 2000 км + 1000 км границы с Беларусью. Думаю, цифры вас приятно удивят.
Но я даже не об этом.
Интересно, в каких войсках вы служите? Явно не в пехоте.
Как вы думаете, можно удержать фронт, на котором "просто окопи і бліндажі. Дерево і земля... Без ДОТів", если у противника превосходство в танках, в артиллерии, в воздухе? Подавляющее превосходство.
Да он эти "окопи і бліндажі. Дерево і земля" просто практически не заметит. Может, ещё о "линии Яценюка" поговорим?
У вас представление о войне, похоже, даже не на уровне 1 МВ, а даже раньше.

Вибачте, але це працює. Якісно вириті бліндажі і окопи допомагають. Інше питання, що в нас всі козаки, і копати без піздюліни не хочуть.
Знаєте, чому росіяни наступають переважно вздовж населених пунктів? Тому що, закріпившись за межу населеного пункту, їм вдається реалізувати перевагу в піхоті. Не в танках, не в арті - а в піхоті.
І на початку 22 року, коли в них перевага була меншою, коли воювати всерйоз вони ще не були готові - це тим більше би спрацювало.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 17 лип, 2024 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  smdtranz написав:гаджеты по сигналам сотовой сети подстраивают время

В UTC з урахуванням настроювань часового поясу. Але файлик з таблицею коригувань прилетить не всім.

Зараз в Києві світає в 4 ранку. Наступного року буде в 3 ночі, а темніти в 20:00
Засинати буде потрібно в 21:00, а прокидатись не пізніше 5 ранку. Бо інакше це знущання над організмом. Тобто все навпаки.
Востаннє редагувалось Luk_v в Сер 17 лип, 2024 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 10:07

  Goodman написав:
  Luk_v написав:Більшу кількість гаджетів, що втратили можливість встановлення оновлень, можна буде викинути.
Адмінам приготуватися міняти налаштування на серверах.
30 березня 2025 року почнеться хаос, оскільки більшість техніки автоматично переведе годинники "за звичкою"

Правда, це якщо в нас ще буде чим живити техніку.

це так колись лякали в 2000 році, перехід в 00.
дурня то все....

2000 и сейчас отмена перехода зима/лето это по сути совершенно разные проблемы, ничего общего. Лично в моей отрасли, чтобы перенастроить всё, необходимо, по предварительным подсчетам, 5 лет!!! Будет потрачено/оплачено большое количество человеко-часов. На протяжении этих, условно, 5 лет, мы будет работать вне правового поля, что грозит штрафами и лишением лицензии. Так что это "не дурня", а СРАКА :mrgreen:
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