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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9079908090819082
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всё сделали так чтобы сознательно оставшиеся в Украине прокляли свое решение
а 30 летние козлики-грантоеды чтобы улыбались дальше и пили смузи

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fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 10:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трамп одобрил поставки летального оружия Украине

21.12.201721 декабря 2017 г.
Решение Трампа идет вразрез с запретом Обамы. Сумма сделки превышает 40 млн долларов. Киев настаивает на поставках более тяжелого вооружения.


Не пишите про Трампа бред. Не уподобдяйтесь марафону.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 10:22

  fox767676 написав:Всё сделали так чтобы сознательно оставшиеся в Украине прокляли свое решение
а 30 летние козлики-грантоеды чтобы улыбались дальше и пили смузи

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У меня тоже есть несколько знакомых сзч, которые пошли в первый день сами. Воевали 2 года.
А сейчас говорят, что наша власть сирашнее
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 10:29

В Україні поліцейські почали примусово доставляти водіїв до ТЦК


Примусово доставляти водіїв до ТЦК можуть копи відсьогодні 😳

Доставку до ТЦК не уникнути і водіям, які перебувають у розшуку через те, що своєчасно не оновили свої військово-облікові дані.

https://auto.today.ua/russkyj-v-ukrayne ... vodytelej/
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 10:42

  Luk_v написав:
  smdtranz написав:гаджеты по сигналам сотовой сети подстраивают время

Зараз в Києві світає в 4 ранку. Наступного року буде в 3 ночі, а темніти в 20:00
Засинати буде потрібно в 21:00, а прокидатись не пізніше 5 ранку. Бо інакше це знущання над організмом. Тобто все навпаки.

У вас какая-то странная математика: засыпать нужно будет с заходом солнца, просыпаться - с рассветом. Ровно так же, как и сейчас :D
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 10:46

  Примат написав:
  Goodman написав:
  Luk_v написав:Більшу кількість гаджетів, що втратили можливість встановлення оновлень, можна буде викинути.
Адмінам приготуватися міняти налаштування на серверах.
30 березня 2025 року почнеться хаос, оскільки більшість техніки автоматично переведе годинники "за звичкою"

Правда, це якщо в нас ще буде чим живити техніку.

це так колись лякали в 2000 році, перехід в 00.
дурня то все....

2000 и сейчас отмена перехода зима/лето это по сути совершенно разные проблемы, ничего общего. Лично в моей отрасли, чтобы перенастроить всё, необходимо, по предварительным подсчетам, 5 лет!!! Будет потрачено/оплачено большое количество человеко-часов. На протяжении этих, условно, 5 лет, мы будет работать вне правового поля, что грозит штрафами и лишением лицензии. Так что это "не дурня", а СРАКА :mrgreen:

Классика: сначала сделали через одно место - игнорируя все стандарты, а как жаренный петух таки клюнул - ой, "а кто это сделал?" :D
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 10:50

  smdtranz написав:Luk_v

гаджеты по сигналам сотовой сети подстраивают время, так что никуда оно не денется.причем делают это по любой сети, независимо от того, какая у вас симкарта.
на пк есть функция отключения автоматического перевода часов.

хаос пипец будет, все умрут на следующий же день.
давно пора отменить эту возню с часами, земля круглая, каким макаром перемещение циферблата должно спасти

Та да :) - напомнило ту панику миллениума "проблема 00:00 0000 года" Ааааа!
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 17 лип, 2024 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 10:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Депутати беруть з бюджету компенсацію на оренду – самі витрачають на авто та Rolex, — Слідство.Інфо посилаючись на декларації

Держава витратила 64,5 мільйона гривень на компенсації за оренду житла для народних депутатів, тоді як деякі з них витрачають значні суми на коштовності та елітні авто.

🟢Нардеп Сергій Лабазюк («За майбутнє») отримав 316,5 тисячі гривень компенсації, водночас купуючи Rolex за майже 400 тисяч гривень і нові автомобілі.
🟢Олег Воронько («Слуга народу») отримав із бюджету 237 тисяч гривень на оренду житла. При цьому в його останній декларації вказано майже 1,5 мільйона доларів, понад 1 мільйон євро та сотні тисяч у інших валютах.
🟢Валерій Гнатенко («Відновлення України») отримав 434 тисячі гривень компенсації, але разом із дружиною має понад 3 мільйони гривень заощаджень, та заробив 4 мільйони гривень за минулий рік.
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