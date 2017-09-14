smdtranz написав:гаджеты по сигналам сотовой сети подстраивают время
Зараз в Києві світає в 4 ранку. Наступного року буде в 3 ночі, а темніти в 20:00 Засинати буде потрібно в 21:00, а прокидатись не пізніше 5 ранку. Бо інакше це знущання над організмом. Тобто все навпаки.
У вас какая-то странная математика: засыпать нужно будет с заходом солнца, просыпаться - с рассветом. Ровно так же, как и сейчас
Luk_v написав:Більшу кількість гаджетів, що втратили можливість встановлення оновлень, можна буде викинути. Адмінам приготуватися міняти налаштування на серверах. 30 березня 2025 року почнеться хаос, оскільки більшість техніки автоматично переведе годинники "за звичкою"
Правда, це якщо в нас ще буде чим живити техніку.
це так колись лякали в 2000 році, перехід в 00. дурня то все....
2000 и сейчас отмена перехода зима/лето это по сути совершенно разные проблемы, ничего общего. Лично в моей отрасли, чтобы перенастроить всё, необходимо, по предварительным подсчетам, 5 лет!!! Будет потрачено/оплачено большое количество человеко-часов. На протяжении этих, условно, 5 лет, мы будет работать вне правового поля, что грозит штрафами и лишением лицензии. Так что это "не дурня", а СРАКА
Классика: сначала сделали через одно место - игнорируя все стандарты, а как жаренный петух таки клюнул - ой, "а кто это сделал?"
Депутати беруть з бюджету компенсацію на оренду – самі витрачають на авто та Rolex, — Слідство.Інфо посилаючись на декларації
Держава витратила 64,5 мільйона гривень на компенсації за оренду житла для народних депутатів, тоді як деякі з них витрачають значні суми на коштовності та елітні авто.
🟢Нардеп Сергій Лабазюк («За майбутнє») отримав 316,5 тисячі гривень компенсації, водночас купуючи Rolex за майже 400 тисяч гривень і нові автомобілі. 🟢Олег Воронько («Слуга народу») отримав із бюджету 237 тисяч гривень на оренду житла. При цьому в його останній декларації вказано майже 1,5 мільйона доларів, понад 1 мільйон євро та сотні тисяч у інших валютах. 🟢Валерій Гнатенко («Відновлення України») отримав 434 тисячі гривень компенсації, але разом із дружиною має понад 3 мільйони гривень заощаджень, та заробив 4 мільйони гривень за минулий рік.
🇩🇪 Уряд Німеччини планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні у 2025 році, - Reuters
Так, економіка Німеччини уникла рецесії на початку 2024 року, проте зростання виявилось повільнішим, ніж очікувалося. Тому, за даними видання, уряд ФРН, як і Велика Британія та Франція, намагається закрити бюджетну діру.
"Бюджет наступного року буде менш щедрим для України, оскільки уряд скоротить військову допомогу країні до 4 мільярдів євро з приблизно 8 мільярдів євро у 2024 році", - пише Reuters.