Бетон написав:🟢Нардеп Сергій Лабазюк («За майбутнє») отримав 316,5 тисячі гривень компенсації, водночас купуючи Rolex за майже 400 тисяч гривень і нові автомобілі. 🟢Олег Воронько («Слуга народу») отримав із бюджету 237 тисяч гривень на оренду житла. При цьому в його останній декларації вказано майже 1,5 мільйона доларів, понад 1 мільйон євро та сотні тисяч у інших валютах. 🟢Валерій Гнатенко («Відновлення України») отримав 434 тисячі гривень компенсації, але разом із дружиною має понад 3 мільйони гривень заощаджень, та заробив 4 мільйони гривень за минулий рік.
Бетон написав:🟢Нардеп Сергій Лабазюк («За майбутнє») отримав 316,5 тисячі гривень компенсації, водночас купуючи Rolex за майже 400 тисяч гривень і нові автомобілі. 🟢Олег Воронько («Слуга народу») отримав із бюджету 237 тисяч гривень на оренду житла. При цьому в його останній декларації вказано майже 1,5 мільйона доларів, понад 1 мільйон євро та сотні тисяч у інших валютах. 🟢Валерій Гнатенко («Відновлення України») отримав 434 тисячі гривень компенсації, але разом із дружиною має понад 3 мільйони гривень заощаджень, та заробив 4 мільйони гривень за минулий рік.
Что не так? Это противоречит закону какому-то?
А якже нарративи про "справедливість" від можновладців? Яке ж лицемірство.
Востаннє редагувалось BIGor в Сер 17 лип, 2024 11:16, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:🟢Нардеп Сергій Лабазюк («За майбутнє») отримав 316,5 тисячі гривень компенсації, водночас купуючи Rolex за майже 400 тисяч гривень і нові автомобілі. 🟢Олег Воронько («Слуга народу») отримав із бюджету 237 тисяч гривень на оренду житла. При цьому в його останній декларації вказано майже 1,5 мільйона доларів, понад 1 мільйон євро та сотні тисяч у інших валютах. 🟢Валерій Гнатенко («Відновлення України») отримав 434 тисячі гривень компенсації, але разом із дружиною має понад 3 мільйони гривень заощаджень, та заробив 4 мільйони гривень за минулий рік.
Что не так? Это противоречит закону какому-то?
Нет, конечно. Но Хотаб тут по всему форуму носится со своим "полузаконно"
Если тут считают, что деньги налогоплательщиков расходуются на компенсации депутатам правильно и законно, то вопросов больше не имею. Мне ясно что вы строительство царство и молодцы, что открыто об этом заявляете
_hunter написав:Классика: сначала сделали через одно место - игнорируя все стандарты, а как жаренный петух таки клюнул - ой, "а кто это сделал?"
можно поконкретнее, а то просто пук какой-то
PS, на всякий случай, технические средства 10-20 летней давности, никакого онлайн в сети тогда не было, чтобы внести изменения необходимо это делать у прибора с ноутбуком
что "конкретнее"? - что криворукие разрабы сделали кривое обновление конфигурации? Zigbee, на минуточку, в следующем году 20 лет и стукнет
Но я, собственно, ровно про это и говорю: криворукие разрабы понядеялись, что конфигурировать вручную с ноутбуком нужно будет раз в 20 лет. Ну вот - теперь кушайте
проблема немного в другом, государство не разрешало и не разрешает покупать качественный и функциональный прибор, так как это влияет на тариф, поэтому дают добро на покупку только самого самого дешевого, что есть на рынке. Лично я всегда говорил, что мы не настолько богатые, чтобы покупать дешевые вещи. Но государство думает по другому, народ должен "жрать" помои.
Якщо хтось памятає, була дискусія, хто є платником податків (в тому числі ПДВ) ФОП/власник бізнесу чи найманий працівник/споживач...
Суб'єкт перерахування податків не завжди тотожний суб'єкту реальної сплати податків. Є таке поняття, як «податковий агент». Якщо роботодавець нараховує вам заробітну плату, то він автоматично утримує і податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18%, і військовий збір у розмірі 1,5%. Ці податки роботодавець перераховує до бюджету за своїх найманих працівників, виступаючи при цьому класичним податковим агентом.
Реальним суб'єктом зі сплати таких податків і зборів є безпосередній працівник, праця якого стала джерелом доданої вартості, завдяки якій у бізнесмена і з’явилися валовий виторг, як джерело обігових коштів, і база зі сплати податків.
Власник капіталу отримує прибуток, тож його «особистий» податковий внесок — це податок на прибуток підприємств у розмірі 18%. (а у ФОП - самі знаєте (моє))
Податок на додану вартість (ПДВ), акцизи — це все так звані непрямі податки. Підприємство, яке їх платить до бюджету, виступає лише транзитером, купуючи сировину, енергію, обладнання, — у ціні всіх цих складових виробничого процесу підприємець отримує і суму податкового кредиту з ПДВ у розмірі 20%. А реалізуючи свою продукцію, підприємець окремо зазначає суму ПДВ, яка додається до ціни (податкові зобов’язання). Різниця ж і є податком на додану вартість, який має бути сплачений до бюджету.
Тобто підприємець лише отримує суму ПДВ від кінцевих споживачів, які купили його товар, і за мінусом податкового кредиту перераховує ці гроші державі, виступаючи звичайною транзитною ланкою. Реальний платник і ПДВ, і акцизного збору — це кінцевий споживач, тобто населення.
BIGor написав:А якже нарративи про "справедливість" від можновладців? Яке ж лицемірство.
депутат такой же наемный работник, как и все мы, и если при принятии на работу вам была прописана компенсация на жилье, то это не ваше дело, где и как я еще зарабатываю. Логика у вас конечно... Получается меня взяли на работу, приписали одно из условий - компенсация жилья, а потом работодатель говорит, слушай, ты же там еще программы за деньги пишешь и зарабатываешь деньги неплохие, давай я тебе эту компенсацию отменю. Это же просто дикость. Я уже не первый раз, лично, сталкиваюсь в Украине с подходом, когда "правила игры меняются во время игры".
BIGor написав:А якже нарративи про "справедливість" від можновладців? Яке ж лицемірство.
депутат такой же наемный работник, как и все мы, и если при принятии на работу вам была прописана компенсация на жилье, то это не ваше дело, где и как я еще зарабатываю. Логика у вас конечно... Получается меня взяли на работу, приписали одно из условий - компенсация жилья, а потом работодатель говорит, слушай, ты же там еще программы за деньги пишешь и зарабатываешь деньги неплохие, давай я тебе эту компенсацию отменю. Это же просто дикость. Я уже не первый раз, лично, сталкиваюсь в Украине с подходом, когда "правила игры меняются во время игры".
Во всех цивилизованных странах, если ты скрыл наличие материальных активов и получаешь компенсацию за то, в чём не нуждаешься, тебя посадят. А если ты это делаешь за бюджетный деньги - посадят надолго