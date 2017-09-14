Додано: Сер 17 лип, 2024 11:53

ЛАД написав: andrijk777 написав: ...............

Якщо б обрали Порошенко можливо війни б не було. А підготовка до війни точно була б кращою в рази і можливо б не злили стільки території в перший місяць(тиждень) війни.

Нажаль Харків голосував за Зеленського, а на другому місці - Бойко. ...............Якщо б обрали Порошенко можливо війни б не було. А підготовка до війни точно була б кращою в рази і можливо б не злили стільки території в перший місяць(тиждень) війни.Нажаль Харків голосував за Зеленського, а на другому місці - Бойко.

Уже задавал вопрос. Вы не ответили. Повторю.

Хоть какие-то аргументы привести можете?

За счёт чего "підготовка до війни точно була б кращою в рази"? Уже задавал вопрос. Вы не ответили. Повторю.Хоть какие-то аргументы привести можете?За счёт чего "підготовка до війни точно була б кращою"?

ЛАД написав: Мій прогноз - Трамп попробує завершити війну. Якщо Україна(Зеленський) не впреться то йому це вдасться.

Вам не кажется, что вы несколько преувеличиваете роль Зеленского?

Против решения президента США (и неважно какого) Зеленский упереться не может. Спасибо, если не поступят как с чехами в 1938, когда их пригласили подписать уже готовое решение, а до этого ждали в приёмной. В этот раз оснований для такого больше. Вам не кажется, что вы несколько преувеличиваете роль Зеленского?Против решения президента США (и неважно какого) Зеленский упереться не может. Спасибо, если не поступят как с чехами в 1938, когда их пригласили подписать уже готовое решение, а до этого ждали в приёмной. В этот раз оснований для такого больше.

Це відповідь на цей пост:Хоть какие-то аргументы привести можете? на підтвердження того що "війна була б все-рівно, не важливо По, Зе чи Юля".Зауважу тільки що "в рази", тому що підготовна при Зе була мізерна. Відповідно більш-менш нормальна підготовка була б кращою "в рази".Ні, не здається. Я вже вам писав(з аргументами) - ми не чехи в 1938. Ви знову приводите приклад чехів 1938 ... Який вміст писати вам "з аргументами" якщо ви їх не спиймаєте?А Зеленський впирався і не раз. Зокрема він вперся і не покинув Україну в лютому 2022. Тим самим поламав багато планів "сильних світу цього".США не давали нам допомоги пів року, ви гадаєте "просто так"? А я думаю це було схиляння(тиск) на Зеленського до чогось.Візьмемо корейську війну і припустимо США перестало допомагати Півд. Кореї пів року. Що б сталось? Напевно вона б програла війну. Тому звичайно на перемовинах роль США була визначальна і Півд. Корею змусили підписати мир.Ні, у нас залежність від США не така тотальна, тому Зе може впертись. І це велика проблема(по-моєму).