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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 17 лип, 2024 11:53
ЛАД написав: andrijk777 написав:
...............
Якщо б обрали Порошенко можливо війни б не було. А підготовка до війни точно була б кращою в рази і можливо б не злили стільки території в перший місяць(тиждень) війни.
Нажаль Харків голосував за Зеленського, а на другому місці - Бойко.
Уже задавал вопрос. Вы не ответили. Повторю.
Хоть какие-то аргументы привести можете?
За счёт чего "підготовка до війни точно була б кращою в рази
"?
Це відповідь на цей пост:viewtopic.php?p=5747409#p5747409
Хоть какие-то аргументы привести можете? на підтвердження того що "війна була б все-рівно, не важливо По, Зе чи Юля".
Зауважу тільки що "в рази", тому що підготовна при Зе була мізерна. Відповідно більш-менш нормальна підготовка була б кращою "в рази".
ЛАД написав:
Мій прогноз - Трамп попробує завершити війну. Якщо Україна(Зеленський) не впреться то йому це вдасться.
Вам не кажется, что вы несколько преувеличиваете роль Зеленского?
Против решения президента США (и неважно какого) Зеленский упереться не может. Спасибо, если не поступят как с чехами в 1938, когда их пригласили подписать уже готовое решение, а до этого ждали в приёмной. В этот раз оснований для такого больше.
Ні, не здається. Я вже вам писав(з аргументами) - ми не чехи в 1938. Ви знову приводите приклад чехів 1938 ... Який вміст писати вам "з аргументами" якщо ви їх не спиймаєте?
А Зеленський впирався і не раз. Зокрема він вперся і не покинув Україну в лютому 2022. Тим самим поламав багато планів "сильних світу цього".
США не давали нам допомоги пів року, ви гадаєте "просто так"? А я думаю це було схиляння(тиск) на Зеленського до чогось.
Візьмемо корейську війну і припустимо США перестало допомагати Півд. Кореї пів року. Що б сталось? Напевно вона б програла війну. Тому звичайно на перемовинах роль США була визначальна і Півд. Корею змусили підписати мир.
Ні, у нас залежність від США не така тотальна, тому Зе може впертись. І це велика проблема(по-моєму).
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Додано: Сер 17 лип, 2024 11:54
Бетон написав:
наша власть сирашнее
Мне ясно что вы строительство царство и молодцы, что открыто об этом заявляете
Я розумію, що у вас 2 диплома з відзнакою, але не всі такі, можна якось чіткіше виражати думки і не офтопити?
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:00
Примат написав: BIGor написав:
А якже нарративи про "справедливість" від можновладців? Яке ж лицемірство.
депутат такой же наемный работник, как и все мы, и если при принятии на работу вам была прописана компенсация на жилье, то это не ваше дело, где и как я еще зарабатываю.
Логика у вас конечно... Получается меня взяли на работу, приписали одно из условий - компенсация жилья, а потом работодатель говорит, слушай, ты же там еще программы за деньги пишешь и зарабатываешь деньги неплохие, давай я тебе эту компенсацию отменю.
Это же просто дикость. Я уже не первый раз, лично, сталкиваюсь в Украине с подходом, когда "правила игры меняются во время игры".
Я с вами абсолютно согласен по-поводу законов. Но это, увы, не мешает Хотабу носиться по всей ветке с им придуманным "полузаконно"
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:03
trololo написав: Faceless написав:
trololo написав:більшість дурачків, хто чергує під цнапом - не з проблемами оновлення, а просто очкують ставити резерв (бо геолокація і бусик виїде). інфа сотка))
Геолокація то таке, блокується легко.
Думаю, бояться що з банкід забагато інфи передасть я в ткц.
І, якщо серйозно, це обґрунтувано
Навряд, звісно, ті хто стоять під ЦНАП, це знають. Але є нюанси
а що заважає ТЦК отримати дані із банків/дії самостійно?
Законы?..
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:10
Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», який набрав чинності 18.05.2024 року, під час дії Указу Президента України "Про загальну мобілізацію" від 24 лютого 2022 року № 65/2022, затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію" від 3 березня 2022 року № 2105-IX:
громадяни України, які перебувають на військовому обліку
, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані:
Помогаю родичу скласти позовну заяву.
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федя виниславский ещё тот фахывец в галузи конст. права
За сало диплом купил
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:11
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:11
_hunter написав:
Я с вами абсолютно согласен по-поводу законов. Но это, увы, не мешает Хотабу носиться по всей ветке с им придуманным "полузаконно"
Хотаб это компетентный во всех вопросах и невоюющий в войну летун?
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:12
smdtranz написав:Luk_v
гаджеты по сигналам сотовой сети подстраивают время, так что никуда оно не денется.причем делают это по любой сети, независимо от того, какая у вас симкарта.
на пк есть функция отключения автоматического перевода часов.
хаос пипец будет, все умрут на следующий же день.
давно пора отменить эту возню с часами, земля круглая, каким макаром перемещение циферблата должно спасти, я не знаю. кому жалко, может двигать рабочий график у себя, если нечем заняться
Візьмемо простий багатотарифний лічильник, яких стає все більше і більше, більшість не підключені до АСКУЕ і не мають PLС модемів (візьмемо хоча б той же вітчизняний простий багатотарифний Nik який так полюбляють встановлювати РЕСи).
Вони автоматом перейдуть, і їх ВСІ доведеться перепрограмовувати, це сотні тисяч одиниць. І так практично по всьому що зав'язане на автоматичне переведення на зимовий\літній час, і не має дистанційного управління.
Це технічно не так просто як здається пересічному.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Сер 17 лип, 2024 12:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:12
_hunter написав:
Законы?..
Так їм за законом дали доступи до кучи реєстрів, через bankid нічого крім телефону і пошти (і то тільки якщо в банку вона зареєстрована) вони не отримають.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:14
vitaliiangel написав:
У Марьяны нет виллы в Италии
К Разумкову или к Арестовичу примкнет?
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