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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:20
Бетон написав:
А сейчас говорят, что наша власть сирашнее
русня натурально херачить ваше місто ракетами, херачить електростанції та дитячі лікарі, але "наша власть страшнее" и "режим"? це ще софт пропаганда чи вже классік? нічо не йокає?
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:23
_hunter написав:
Законы?..
які саме? не думаю що існує така заборона.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:27
Ещё никого сегодня ППСники при остановке не выволокли «мордой в пол» и не доставили принудительно на ВЛК у ТЦК?
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:28
_hunter написав:
что "конкретнее"? - что криворукие разрабы сделали кривое обновление конфигурации?
Zigbee, на минуточку, в следующем году 20 лет и стукнет
Но я, собственно, ровно про это и говорю: криворукие разрабы понядеялись, что конфигурировать вручную с ноутбуком нужно будет раз в 20 лет. Ну вот - теперь кушайте
Пля, є незалежна автоматика яка НЕ пов'язана з мережею, ось в цьому основна проблема.
Спробуйте якось, банально зробити і запустити у масове виробництво щось складніше автоматичного вимикача.
Але дилетантам які не розуміються на технічних ньюансах, легко, всі профани, один він найрозумніший дартаньян...
Треба розуміти, що на ринку на момент впровадження тих чи інших рішень, банально не виявляється продуктів які будуть відповідати "святим принципам некриворукості".
Молоді, амбітні, звіздануті, "проффесіонали" точно і напевно знають як треба, теоретично, але практично самі не можуть і близько такого зробити самостійно.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:29
Luk_v написав: smdtranz написав:
гаджеты по сигналам сотовой сети подстраивают время
В UTC з урахуванням настроювань часового поясу. Але файлик з таблицею коригувань прилетить не всім.
Зараз в Києві світає в 4 ранку. Наступного року буде в 3 ночі, а темніти в 20:00
Засинати буде потрібно в 21:00, а прокидатись не пізніше 5 ранку. Бо інакше це знущання над організмом. Тобто все навпаки.
Може ще Зезедент не під пише, хоча він якраз з тих, проти кого виступав дідусь Франклін, портрет якого так всім подобається, що пізно встає і пізно лягає. А так на зимовому часі в ЄС тільки раша і білораша, ще Україну слуги туди тягнуть.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:33
antey718 написав: _hunter написав:
Законы?..
Так їм за законом дали доступи до кучи реєстрів, через bankid нічого крім телефону і пошти (і то тільки якщо в банку вона зареєстрована) вони не отримають.
Ви помиляєтесь, з Банк ІД йде у рази більше параметрів, ніж ці вказані вами три...
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:39
antey718 написав: _hunter написав:
Законы?..
Так їм за законом дали доступи до кучи реєстрів, через bankid нічого крім телефону і пошти (і то тільки якщо в банку вона зареєстрована) вони не отримають.
К реестрам - да. Но в те реестры кто-то что-то написать еще должен. Банки - не пишут.
Востаннє редагувалось _hunter
в Сер 17 лип, 2024 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:44
_Mykola_ написав: _hunter написав:
что "конкретнее"? - что криворукие разрабы сделали кривое обновление конфигурации?
Zigbee, на минуточку, в следующем году 20 лет и стукнет
Но я, собственно, ровно про это и говорю: криворукие разрабы понядеялись, что конфигурировать вручную с ноутбуком нужно будет раз в 20 лет. Ну вот - теперь кушайте
Пля, є незалежна автоматика яка НЕ пов'язана з мережею, ось в цьому основна проблема.
Спробуйте якось, банально зробити і запустити у масове виробництво щось складніше автоматичного вимикача.
Але дилетантам які не розуміються на технічних ньюансах, легко, всі профани, один він найрозумніший дартаньян...
Треба розуміти, що на ринку на момент впровадження тих чи інших рішень, банально не виявляється продуктів які будуть відповідати "святим принципам некриворукості".
Молоді, амбітні, звіздануті, "проффесіонали" точно і напевно знають як треба, теоретично, але практично самі не можуть і близько такого зробити самостійно.
Эта "независимая" автоматика текущее время откуда берет? - или вы хотите сказать, что оно десятилетиями точное время держит?..
Как это ваше "оборудование" 91й год пережило?
Еще раз: не пытайтесь прятать банальное рукожопие за индустриальными стандартами
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:48
Днями столичний ТРЦ Gulliver зробив заяву про самостійне вирішення проблем з енергопостачанням. Зокрема, йшлося про закупівлю електроенергії в Польщі. Втім, експерти називають такий підхід, м'яко кажучи, нісенітницею: те, що могло здатися полегшенням роботи енергосистеми України, насправді є елементом не дуже красивої схеми.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив економіст, фінансовий аналітик Аналітичного центру “Об'єднана Україна” Олексій Кущ. За словами експерта, об'єднана енергетична система України не передбачає жодного "окремого кабелю" для ТРЦ Gulliver.
“80% імпорту електроенергії - це схема, коли великих споживачів електроенергії у повному розумінні слова змушують купувати електроенергію у тих, у кого треба, хто має право імпортувати електроенергію, оплачує міждержавний перетин. У цій схемі 5 підприємств, які контролюють перетин, та завдання держави було організувати під них схему. Схема з відключеннями якраз зайшла у потрібний час”, - констатує Олег Попенко.
Дозвіл приватним компаніям на імпорт з-за кордону дав ще уряд Арсенія Яценюка у грудні 2014 року. А теперішній уряд Дениса Шмигаля пішов ще далі, зобов'язавши промисловців імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб.
ТРЦ, звичайно, не промисловий об'єкт, але якщо він може і хоче платити, то це, як кажуть експерти, чергове вікно для “занесення” грошей.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 17 лип, 2024 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:49
_hunter написав: antey718 написав: _hunter написав:
Законы?..
Так їм за законом дали доступи до кучи реєстрів, через bankid нічого крім телефону і пошти (і то тільки якщо в банку вона зареєстрована) вони не отримають.
К реестрам - да. Но в те реестры кто-то что-то написать еще должен. Банки - не пишут.
не пишуть?
але... то ж "покращать" теж
як і все інше
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