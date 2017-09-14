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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9084908590869087>
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 12:50

  trololo написав:
  Бетон написав:А сейчас говорят, что наша власть сирашнее

русня натурально херачить ваше місто ракетами, херачить електростанції та дитячі лікарі, але "наша власть страшнее" и "режим"? це ще софт пропаганда чи вже классік? нічо не йокає?

Ні не йокає. Я в чомусь винен?
Я цю владу не вибирав, вогонь не зупиняв в 2019. В НАТО, як поляки виступати не забороняв.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 12:51

  _hunter написав:К реестрам - да. Но в те реестры кто-то что-то написать еще должен. Банки - не пишут
одна Дия чего стоит
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Литва прекратит бесплатное обучение для украинских студентов по просьбе Украины.
Вот же. Вот ваше лицо

Зато леночка зеленская будет проводить уроки счастья:

Первая леди Елена Зеленская сообщила, что в украинских школах введут уроки счастья

Уроки счастья бл. Так мило. Леночке срочно нужно посидеть без электрики 8 часов на 9 этаже гостинки без кондиционера. Вот счастье то привалит
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 17 лип, 2024 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 12:57

  trololo написав:
  _hunter написав:Законы?..


які саме? не думаю що існує така заборона.

А _разрешение_ существует? - Закон о ПД перечитайте... Ну и Коституцию - 19ю статью.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 12:57

  Бетон написав:
  trololo написав:
  Бетон написав:А сейчас говорят, что наша власть сирашнее

русня натурально херачить ваше місто ракетами, херачить електростанції та дитячі лікарі, але "наша власть страшнее" и "режим"? це ще софт пропаганда чи вже классік? нічо не йокає?

Ні не йокає. Я в чомусь винен?
Я цю владу не вибирав, вогонь не зупиняв в 2019. В НАТО, як поляки виступати не забороняв.


тобто підарські ракети в дитячі лікарні та електростанції для вас більш прийнятні, ніж .. що? що може бути гірше за це? мабуть тільки відбілювання цих ракет і підарів які їх запускають

коли наступна ракета не дай Бог вдарить по вашому будинку і вашим дітям, то всьо равно буде зеленський більший гандон, а не підари? типова ждунська логіка тих, яким русня рівняє рідне місто с землею, але віновато нато..

пособництво нацизму це називається, пан Бетон
Востаннє редагувалось trololo в Сер 17 лип, 2024 13:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 12:58

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:К реестрам - да. Но в те реестры кто-то что-то написать еще должен. Банки - не пишут
одна Дия чего стоит

А что с ней? - туда да, паспортный стол да кто там еще пишут. Банки - не пишут.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 13:04

  trololo написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:А сейчас говорят, что наша власть сирашнее

русня натурально херачить ваше місто ракетами, херачить електростанції та дитячі лікарі, але "наша власть страшнее" и "режим"? це ще софт пропаганда чи вже классік? нічо не йокає?
Ні не йокає. Я в чомусь винен?
Я цю владу не вибирав, вогонь не зупиняв в 2019. В НАТО, як поляки виступати не забороняв.


тобто підарські ракети в дитячі лікарні та електростанції для вас більш прийнятні, ніж .. що? що може бути гірше за це? мабуть тільки відбілювання цих ракет і підарів які їх запускають

Воєнний збір та податки, які всі цивілізовані країни закрпувоють ПВО, літаки, будують ВПК, захищаються своїх громадян.
Дякую за службу.

Я щось не розумію пред'яви, чому ваша влада довела до того, що ракети летять саме по моєму місту. Це типу я винен?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 13:09

  UA написав:громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані:

Помогаю родичу скласти позовну заяву.
Надибав

т.е. если в военно - учетном документе стоит штампик Знято з Облику, обовязок оновлювати данні не виникає.
федя виниславский ещё тот фахывец в галузи конст. права
За сало диплом купил :mrgreen:


А яка причина позову, що трапилось з родичем ?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 13:11

trololo
2 вопроса патриоту ДТЕКа
А) шо там с субсидией, платят?
Б) ты с Шарико-Мурзиком не в одном райкоме ротом атаки Вагнера на Абрамсы отбиваешь? Сомик у вас секретуткой работает, а пенсолётчик-вертолётчик персональным водителем на Сенсе цвета крошака?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 13:12

  _hunter написав:Эта "независимая" автоматика текущее время откуда берет? - или вы хотите сказать, что оно десятилетиями точное время держит?..
Как это ваше "оборудование" 91й год пережило?

Еще раз: не пытайтесь прятать банальное рукожопие за индустриальными стандартами :)

Ще раз, автоматика, яка орієнтується на щось з вайфаю, чи GSM, це автоматика останніх 5-10 років, і у багатьох випадках, така автоматика НЕ прив'язується до зовнішніх мереж, із-за банальної надійності роботи. І, у багатьох сферах обладнання працює ДЕСЯТКАМИ років. Це не мобільничок, який через три роки, викинув та купив новий.

Ще раз, яким чином лічильник отримає новий час?
У масових багатотарифних, PLC модема немає, або автономний таймер, добовий, тижневий?
Таке враження що у наявності професійна деформація тестувальника. :mrgreen:
_Mykola_
 
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