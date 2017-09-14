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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:50
trololo написав: Бетон написав:
А сейчас говорят, что наша власть сирашнее
русня натурально херачить ваше місто ракетами, херачить електростанції та дитячі лікарі, але "наша власть страшнее" и "режим"? це ще софт пропаганда чи вже классік? нічо не йокає?
Ні не йокає. Я в чомусь винен?
Я цю владу не вибирав, вогонь не зупиняв в 2019. В НАТО, як поляки виступати не забороняв.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:51
_hunter написав:
К реестрам - да. Но в те реестры кто-то что-то написать еще должен. Банки - не пишут
одна Дия чего стоит
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vitaliiangel
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3
Додано: Сер 17 лип, 2024 12:54
Литва прекратит бесплатное обучение для украинских студентов по просьбе Украины.
Вот же. Вот ваше лицо
Зато леночка зеленская будет проводить уроки счастья:
Первая леди Елена Зеленская сообщила, что в украинских школах введут уроки счастья
Уроки счастья бл. Так мило. Леночке срочно нужно посидеть без электрики 8 часов на 9 этаже гостинки без кондиционера. Вот счастье то привалит
Востаннє редагувалось Бетон
в Сер 17 лип, 2024 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Бетон
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:57
trololo написав: _hunter написав:
Законы?..
які саме? не думаю що існує така заборона.
А _разрешение_ существует? - Закон о ПД перечитайте... Ну и Коституцию - 19ю статью.
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2
Додано: Сер 17 лип, 2024 12:57
Бетон написав: trololo написав: Бетон написав:
А сейчас говорят, что наша власть сирашнее
русня натурально херачить ваше місто ракетами, херачить електростанції та дитячі лікарі, але "наша власть страшнее" и "режим"? це ще софт пропаганда чи вже классік? нічо не йокає?
Ні не йокає. Я в чомусь винен?
Я цю владу не вибирав, вогонь не зупиняв в 2019. В НАТО, як поляки виступати не забороняв.
тобто підарські ракети в дитячі лікарні та електростанції для вас більш прийнятні, ніж .. що? що може бути гірше за це? мабуть тільки відбілювання цих ракет і підарів які їх запускають
коли наступна ракета не дай Бог вдарить по вашому будинку і вашим дітям, то всьо равно буде зеленський більший гандон, а не підари? типова ждунська логіка тих, яким русня рівняє рідне місто с землею, але віновато нато..
пособництво нацизму це називається, пан Бетон
Востаннє редагувалось trololo
в Сер 17 лип, 2024 13:01, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:58
vitaliiangel написав: _hunter написав:
К реестрам - да. Но в те реестры кто-то что-то написать еще должен. Банки - не пишут
одна Дия чего стоит
А что с ней? - туда да, паспортный стол да кто там еще пишут. Банки - не пишут.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:04
trololo написав: Бетон написав: Бетон написав:
А сейчас говорят, что наша власть сирашнее
русня натурально херачить ваше місто ракетами, херачить електростанції та дитячі лікарі, але "наша власть страшнее" и "режим"? це ще софт пропаганда чи вже классік? нічо не йокає?
Ні не йокає. Я в чомусь винен?
Я цю владу не вибирав, вогонь не зупиняв в 2019. В НАТО, як поляки виступати не забороняв.
тобто підарські ракети в дитячі лікарні та електростанції для вас більш прийнятні, ніж .. що? що може бути гірше за це? мабуть тільки відбілювання цих ракет і підарів які їх запускають
Воєнний збір та податки, які всі цивілізовані країни закрпувоють ПВО, літаки, будують ВПК, захищаються своїх громадян.
Дякую за службу.
Я щось не розумію пред'яви, чому ваша влада довела до того, що ракети летять саме по моєму місту. Це типу я винен?
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Бетон
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:09
UA написав:
громадяни України, які перебувають на військовому обліку
, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані:
Помогаю родичу скласти позовну заяву.
Надибав
т.е. если в военно - учетном документе стоит штампик Знято з Облику, обовязок оновлювати данні не виникає.
федя виниславский ещё тот фахывец в галузи конст. права
За сало диплом купил
А яка причина позову, що трапилось з родичем ?
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:11
trololo
2 вопроса патриоту ДТЕКа
А) шо там с субсидией, платят?
Б) ты с Шарико-Мурзиком не в одном райкоме ротом атаки Вагнера на Абрамсы отбиваешь? Сомик у вас секретуткой работает, а пенсолётчик-вертолётчик персональным водителем на Сенсе цвета крошака?
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:12
_hunter написав:
Эта "независимая" автоматика текущее время откуда берет? - или вы хотите сказать, что оно десятилетиями точное время держит?..
Как это ваше "оборудование" 91й год пережило?
Еще раз: не пытайтесь прятать банальное рукожопие за индустриальными стандартами
Ще раз, автоматика, яка орієнтується на щось з вайфаю, чи GSM, це автоматика останніх 5-10 років, і у багатьох випадках, така автоматика НЕ прив'язується до зовнішніх мереж, із-за банальної надійності роботи. І, у багатьох сферах обладнання працює ДЕСЯТКАМИ років. Це не мобільничок, який через три роки, викинув та купив новий.
Ще раз, яким чином лічильник отримає новий час?
У масових багатотарифних, PLC модема немає, або автономний таймер, добовий, тижневий?
Таке враження що у наявності професійна деформація тестувальника.
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