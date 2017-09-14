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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:22
_Mykola_ написав: _hunter написав:
Эта "независимая" автоматика текущее время откуда берет? - или вы хотите сказать, что оно десятилетиями точное время держит?..
Как это ваше "оборудование" 91й год пережило?
Еще раз: не пытайтесь прятать банальное рукожопие за индустриальными стандартами
Ще раз, автоматика, яка орієнтується на щось з вайфаю, чи GSM, це автоматика останніх 5-10 років, і у багатьох випадках, така автоматика НЕ прив'язується до зовнішніх мереж, із-за банальної надійності роботи. І, у багатьох сферах обладнання працює ДЕСЯТКАМИ років. Це не мобільничок, який через три роки, викинув та купив новий.
Ще раз, яким чином лічильник отримає новий час?
У масових багатотарифних, PLC модема немає, або автономний таймер, добовий, тижневий?
Таке враження що у наявності професійна деформація тестувальника.
Не путайте требования к надежности с банальным желанием или сэкономить или с надеждой "авось пронесет". Часто оно таки проносит. Но иногда жаренный петух очень больно клюет
У того таймера какая точность хода?
>>> Ще раз, яким чином лічильник отримає новий час?
через интерфейс сетей сигналов точного времени, например? - которым уже лет сто, наверное
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_hunter
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:27
trololo написав:
тобто підарські ракети в дитячі лікарні та електростанції для вас більш прийнятні, ніж .. що? що може бути гірше за це? мабуть тільки відбілювання цих ракет і підарів які їх запускають
коли наступна ракета не дай Бог вдарить по вашому будинку і вашим дітям, то всьо равно буде зеленський більший гандон, а не підари? типова ждунська логіка тих, яким русня рівняє рідне місто с землею, але віновато нато..
пособництво нацизму це називається, пан Бетон
Я вже раніше тут писав про цей феномен. Це не тільки на форумі, вийдіть на вулицю і прислухайтеся до людей. Вже рідко проклинають путіна і орків, бо до них важко дотягнутися, хіба на фронт піти. Зараз ненависть спрямовується на владу (неважливо чи добрі рішення, чи погані), на еліту (колишню і теперішню), на ТЦК, енергетиків, ЄС, НАТО, Байдена, американців, німців, англійців тощо. Тобто на всіх оточуючих. Різновид Стокгольмського синдрому
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The_Rebel
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:28
_hunter написав:
>>> Ще раз, яким чином лічильник отримає новий час?
через интерфейс сетей сигналов точного времени, например? - которым уже лет сто, наверное
ще раз - НИКАКИМ !!!!!, так как государство в лице НКРЭКП считало и считает, что НАХИБА такая роскошь для потребителей, как синхронизация времени, нужно как можно дешевле решение, чтобы тариф был как можно меньше. Вы просто не понимаете, что решение принимает не собственник сетей, оборудования, что покупать и устанавливать, решение принимает НКРЭКП, оно решает какое оборудование покупать.
Государство в лице НКРЭКП решает, какой счетчик вам ставить. Облэнерго просто исполнитель работ, у него нет полномочий принимать такие решения.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:39
The_Rebel написав: trololo написав:
тобто підарські ракети в дитячі лікарні та електростанції для вас більш прийнятні, ніж .. що? що може бути гірше за це? мабуть тільки відбілювання цих ракет і підарів які їх запускають
коли наступна ракета не дай Бог вдарить по вашому будинку і вашим дітям, то всьо равно буде зеленський більший гандон, а не підари? типова ждунська логіка тих, яким русня рівняє рідне місто с землею, але віновато нато..
пособництво нацизму це називається, пан Бетон
Я вже раніше тут писав про цей феномен. Це не тільки на форумі, вийдіть на вулицю і прислухайтеся до людей. Вже рідко проклинають путіна і орків, бо до них важко дотягнутися, хіба на фронт піти. Зараз ненависть спрямовується на владу (неважливо чи добрі рішення, чи погані), на еліту (колишню і теперішню), на ТЦК, енергетиків, ЄС, НАТО, Байдена, американців, німців, англійців тощо. Тобто на всіх оточуючих. Різновид Стокгольмського синдрому
Агресія направлена на тих, хто взяв відповідальність.
Якщо я взявся керувати будівництвом перед замовником і обісрався, замовнику байдуже що робітники погані
На кацапів громадяни не мають впливу. Можна орати путін хло з ранку до ночі хіба що
Востаннє редагувалось Бетон
в Сер 17 лип, 2024 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:40
Примат написав: _hunter написав:
>>> Ще раз, яким чином лічильник отримає новий час?
через интерфейс сетей сигналов точного времени, например? - которым уже лет сто, наверное
ще раз - НИКАКИМ !!!!!, так как государство в лице НКРЭКП считало и считает, что НАХИБА такая роскошь для потребителей, как синхронизация времени, нужно как можно дешевле решение, чтобы тариф был как можно меньше. Вы просто не понимаете, что решение принимает не собственник сетей, оборудования, что покупать и устанавливать, решение принимает НКРЭКП, оно решает какое оборудование покупать.
Государство в лице НКРЭКП решает, какой счетчик вам ставить. Облэнерго просто исполнитель работ, у него нет полномочий принимать такие решения.
С этим моментом я не спорю. я спорю с тем, что Мыкола начал надувать щеки будто бы чисто инженерный вопрос синхронизации - это аж прямо какая-то невероятная проблема, которую лучшие умы человечества уже столетие как решить не могут
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:43
_hunter написав:
чисто инженерный вопрос синхронизации - это аж прямо какая-то невероятная проблема:D
ну да, мои комнатные часы, каким-то образом синхронизируются с сигналами точного времени с Германией, как я понимаю по радио частоте какой-то за тысячу километров, но Украина не может себе позволить такую роскошь.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:48
Извините что много букв, не все осилят, зато по теме
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vitaliiangel
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:55
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 17 лип, 2024 13:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:55
Мар'яна більше не слуга
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:55
Бетон написав:
Я щось не розумію пред'яви, чому ваша влада довела до того, що ракети летять саме по моєму місту. Це типу я винен?
предява в тому, що ракети летять підарські, а звинувачуєте ви не тих, хто ці ракети пускає, а тих, по кому вони летять, тому що погано відбиваються. це кваліфікується як посібництво тим злочинцям, які ці ракети пускають. по моєму все просто.
ну це як звинувачувати жертву згвалтування в тому, що вона дуже красиво виглядала, спровокувала на злочин, та ще й не змогла потім відбитись. невже ви не помічаєте, наскільки це аморально? наскільки це по-підарськи? виправдовувати удари по дітям, знищення десятків міст, електростанцій і тд? навіщо вам це?
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