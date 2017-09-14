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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:48
Днями столичний ТРЦ Gulliver зробив заяву про самостійне вирішення проблем з енергопостачанням. Зокрема, йшлося про закупівлю електроенергії в Польщі. Втім, експерти називають такий підхід, м'яко кажучи, нісенітницею: те, що могло здатися полегшенням роботи енергосистеми України, насправді є елементом не дуже красивої схеми.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив економіст, фінансовий аналітик Аналітичного центру “Об'єднана Україна” Олексій Кущ. За словами експерта, об'єднана енергетична система України не передбачає жодного "окремого кабелю" для ТРЦ Gulliver.
“80% імпорту електроенергії - це схема, коли великих споживачів електроенергії у повному розумінні слова змушують купувати електроенергію у тих, у кого треба, хто має право імпортувати електроенергію, оплачує міждержавний перетин. У цій схемі 5 підприємств, які контролюють перетин, та завдання держави було організувати під них схему. Схема з відключеннями якраз зайшла у потрібний час”, - констатує Олег Попенко.
Дозвіл приватним компаніям на імпорт з-за кордону дав ще уряд Арсенія Яценюка у грудні 2014 року. А теперішній уряд Дениса Шмигаля пішов ще далі, зобов'язавши промисловців імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб.
ТРЦ, звичайно, не промисловий об'єкт, але якщо він може і хоче платити, то це, як кажуть експерти, чергове вікно для “занесення” грошей.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 17 лип, 2024 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:49
_hunter написав: antey718 написав: _hunter написав:
Законы?..
Так їм за законом дали доступи до кучи реєстрів, через bankid нічого крім телефону і пошти (і то тільки якщо в банку вона зареєстрована) вони не отримають.
К реестрам - да. Но в те реестры кто-то что-то написать еще должен. Банки - не пишут.
не пишуть?
але... то ж "покращать" теж
як і все інше
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:51
_hunter написав:
К реестрам - да. Но в те реестры кто-то что-то написать еще должен. Банки - не пишут
одна Дия чего стоит
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:57
trololo написав: _hunter написав:
Законы?..
які саме? не думаю що існує така заборона.
А _разрешение_ существует? - Закон о ПД перечитайте... Ну и Коституцию - 19ю статью.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:58
vitaliiangel написав: _hunter написав:
К реестрам - да. Но в те реестры кто-то что-то написать еще должен. Банки - не пишут
одна Дия чего стоит
А что с ней? - туда да, паспортный стол да кто там еще пишут. Банки - не пишут.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:09
UA написав:
громадяни України, які перебувають на військовому обліку
, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані:
Помогаю родичу скласти позовну заяву.
Надибав
т.е. если в военно - учетном документе стоит штампик Знято з Облику, обовязок оновлювати данні не виникає.
федя виниславский ещё тот фахывец в галузи конст. права
За сало диплом купил
А яка причина позову, що трапилось з родичем ?
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:27
Я вже раніше тут писав про цей феномен. Це не тільки на форумі, вийдіть на вулицю і прислухайтеся до людей. Вже рідко проклинають путіна і орків, бо до них важко дотягнутися, хіба на фронт піти. Зараз ненависть спрямовується на владу (неважливо чи добрі рішення, чи погані), на еліту (колишню і теперішню), на ТЦК, енергетиків, ЄС, НАТО, Байдена, американців, німців, англійців тощо. Тобто на всіх оточуючих. Різновид Стокгольмського синдрому
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:48
Извините что много букв, не все осилят, зато по теме
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:55
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 17 лип, 2024 14:34, всього редагувалось 3 разів.
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