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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9081908290839084>
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 12:49

  _hunter написав:
  antey718 написав:
  _hunter написав:Законы?..


Так їм за законом дали доступи до кучи реєстрів, через bankid нічого крім телефону і пошти (і то тільки якщо в банку вона зареєстрована) вони не отримають.

К реестрам - да. Но в те реестры кто-то что-то написать еще должен. Банки - не пишут.
не пишуть?
але... то ж "покращать" теж
як і все інше
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 12:51

  _hunter написав:К реестрам - да. Но в те реестры кто-то что-то написать еще должен. Банки - не пишут
одна Дия чего стоит
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 12:57

  trololo написав:
  _hunter написав:Законы?..


які саме? не думаю що існує така заборона.

А _разрешение_ существует? - Закон о ПД перечитайте... Ну и Коституцию - 19ю статью.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 12:58

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:К реестрам - да. Но в те реестры кто-то что-то написать еще должен. Банки - не пишут
одна Дия чего стоит

А что с ней? - туда да, паспортный стол да кто там еще пишут. Банки - не пишут.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 13:09

  UA написав:громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані:

Помогаю родичу скласти позовну заяву.
Надибав

т.е. если в военно - учетном документе стоит штампик Знято з Облику, обовязок оновлювати данні не виникає.
федя виниславский ещё тот фахывец в галузи конст. права
За сало диплом купил :mrgreen:


А яка причина позову, що трапилось з родичем ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 13:27

Я вже раніше тут писав про цей феномен. Це не тільки на форумі, вийдіть на вулицю і прислухайтеся до людей. Вже рідко проклинають путіна і орків, бо до них важко дотягнутися, хіба на фронт піти. Зараз ненависть спрямовується на владу (неважливо чи добрі рішення, чи погані), на еліту (колишню і теперішню), на ТЦК, енергетиків, ЄС, НАТО, Байдена, американців, німців, англійців тощо. Тобто на всіх оточуючих. Різновид Стокгольмського синдрому
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 13:48

Извините что много букв, не все осилят, зато по теме


vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 13:55

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 лип, 2024 14:34, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

trololo написав:
  Faceless написав:
trololo написав:[quote="5747119:Hotab"]serg1974
Я знаю. То Олежан «агакає» , що люди стоять в ЦНАП.
Я кажу «сподіваються». Я то знаю , що якщо дома не вийшло, то ЦНАП не допоможе


більшість дурачків, хто чергує під цнапом - не з проблемами оновлення, а просто очкують ставити резерв (бо геолокація і бусик виїде). інфа сотка))
Геолокація то таке, блокується легко.
Думаю, бояться що з банкід забагато інфи передасть я в ткц.
І, якщо серйозно, це обґрунтувано
Навряд, звісно, ті хто стоять під ЦНАП, це знають. Але є нюанси


а що заважає ТЦК отримати дані із банків/дії самостійно? не встановлення резерзу не "врятує" абсолютно ні від чого.[/quote]
За яким механізмом ТЦК може отримати дані з банків? Їм ніби таких повноважень не давали. Хіба робити офіційний запит по кожному.
А банкід віддає на запит всю анкету клієнта, хіба що без рахунків. І з резерв+ людина віддає всю ці інфу самостійно, в єдиному зручному форматі - просто мрія
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 17:36

  sashaqbl написав:..........
Щодо переговорної позиції - я вважаю, що зараз позиція в чомусь краща, в чомусь гірша.
З плюсів - у нас є зброя, є певні контракти на її поставки в майбутньому. Є навчені люди.
З мінусів - знищена економіка.

В росії з плюсів - навчилися використовуваати свої переваги в авіації та ракетному озброєнні.
з мінусів - спалили майже всі запаси техніки, фінансові запаси та запаси людей, втратичи частину ринків.

Наскільки ситуація погана для нас - цього вам не скаже ні Буданов, ні голова держстату. В будь якому разі, підписання стамбульських хотєлок Росії я й зараз назву зрадою.
На жаль, в 22 році важко було передбачити, наскільки високі ризики повторного приходу Трампа.

Не буду спорить, на мой взгляд, наши переговорные позиции заметно хуже, чем в 2022. Поставки оружия тогда уже начались. Оценивать варианты с Трампом не берусь.

"я й зараз назву зрадою":
Я свій прогноз вже писав. +/- поточна ЛБЗ, решта по стамбульським хотєлкам педерації, тобто зняття санкцій, обмеження для ЗСУ, відмова від НАТО, РФ - гарант...

Оце так ви назвете зрадою? :)


Вибачте, але це працює. Якісно вириті бліндажі і окопи допомагають. Інше питання, що в нас всі козаки, і копати без піздюліни не хочуть.

Ну, безусловно, какую-то роль окопы и блиндажи сыграли бы. Но не очень существенную. И проблема 2000+1000 км границы всё равно существует.

Знаєте, чому росіяни наступають переважно вздовж населених пунктів? Тому що, закріпившись за межу населеного пункту, їм вдається реалізувати перевагу в піхоті. Не в танках, не в арті - а в піхоті.

Это не очень понял.
І на початку 22 року, коли в них перевага була меншою, коли воювати всерйоз вони ще не були готові - це тим більше би спрацювало.

Мы в 2022 тоже "ще не були готові". И не меньше (больше?), чем они.
И последний аргумент - почему-то не рыли "бліндажі і окопи" и раньше, до Зе.
ЛАД
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